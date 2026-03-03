Candidata al Senado denunció a su expareja por presunta violencia intrafamiliar y amenazas: “No más silencio. No más miedo”

En el material compartido se observaría al señalado irrumpiendo en la vivienda de la candidata - crédito @DianaSaray/X

La candidata al Senado por el partido Oxígeno Deisy Dorelly Guanaro denunció públicamente a su expareja sentimental por presuntos hechos de violencia intrafamiliar.

La denuncia se conoció a través de redes sociales, donde la aspirante aseguró que ha sido víctima de amenazas y actos de intimidación por parte del padre de sus hijos.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Guanaro afirmó: “He denunciado a mis grandes victimarios, esos criminales que hoy se esconden detrás del Partido Comunes. No me he quedado callada frente a quienes destruyeron mi infancia, y tampoco me voy a quedar callada ahora. Hoy también denuncio al padre de mis hijos”.

Y agregó: “Un hombre violento que me amenaza, que cree que por aspirar al Senado me convertí en millonaria, y usa esa mentira como excusa para intimidarme. No más silencio. No más miedo”.

En la misma publicación agregó: “Ser candidata no me hace rica. Me hace más visible. Y esa visibilidad no puede convertirse en una sentencia de violencia. Hoy le digo a cada mujer que ha sido amenazada, golpeada, humillada o silenciada: NO MÁS. No más feminicidios. No más mujeres maltratadas. No más hombres que creen que pueden intimidarnos porque alzamos la voz. Denunciar es un acto de valentía. Y yo no nací para callar”.

Denuncia pública y solicitud de protección

La candidata afirmó que la violencia y las amenazas no se justifican por su visibilidad política y pidió a otras mujeres maltratadas que denuncien - crédito @DianaSaray y Luisa González/REUTERS

La situación fue inicialmente expuesta por la periodista y abogada Diana Saray, que compartió en sus redes sociales un video en el que, según indicó, se observa a Javier Gómez, expareja sentimental de Guanaro, irrumpiendo de forma violenta en su hogar, agrediéndola y amenazando a sus hijos menores. De acuerdo con lo manifestado por Saray, el señalado tiene una caución previa por violencia intrafamiliar.

En su publicación, Saray expresó: “Pido a la @PoliciaColombia actuar y proteger su vida y la de sus hijos. Hay más videos donde amenaza a sus hijos con llevárselos, los cuales me abstengo de publicar por tratarse de menores de edad. El señor cree que como hoy es candidata, tiene dinero y le exige pagos por ser el papá de uno de sus hijos”.

Cabe recordar que, desde 2025, la candidata, quien además fue víctima de reclutamiento forzado cuando era menor de edad, denunció que estaba siendo objeto de amenazas, esta vez, por su defensa contra el reclutamiento infantil: “Me van a matar por haber alzado mi voz, por haber denunciado los crímenes a los cuales fui sometida cuando era apenas una niña de 11 años por parte de las Farc, ahora muchos de mis victimarios son congresistas del partido comunes. Como madre les pido con mis hijos no“.

Junto a su mensaje, compartió el contenido de una amenaza en la que desconocidos advierten que atentarían contra su familia y aseguran conocer sus movimientos y el esquema de seguridad asignado para su protección.

La mujer reveló el mensaje intimidatorio que recibió por sus frecuentes denuncias contra miembros del partido Comunes - crédito red social X

Frente a estos hechos, Guanaro aseguró que continuará con su actividad pública y su trabajo con víctimas. En otra publicación manifestó: “Las amenazas, donde intentan sembrar miedo, mi voz se eleva con más fuerza. Cada intento por silenciarme no es una victoria para ellos, me fortalece mi determinación, mi compromiso con las víctimas, con la verdad es inquebrantable, mi luz brillará, sin importar cuál sea mi final (sic)”.

Justamente, tras las recientes confesiones realizadas por integrantes del exsecretariado de las Farc ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que admitieron el reclutamiento de 18.677 niñas y niños, así como hechos asociados como malos tratos, torturas, homicidios y violencias reproductivas, diversas voces de víctimas se pronunciaron. Entre ellas, Guanaro, quien afirmó que el reconocimiento resulta insuficiente si no se traduce en sanciones.

“Diez años después del proceso de La Habana vienen a decir una verdad a medias, justo en época electoral. Las víctimas necesitamos sentencias reales, no actos simbólicos”, dijo la candidata en entrevista con ClasarNoticias. Asimismo, sostuvo: “Las víctimas necesitamos sentencias verdaderas, que se castiguen estos crímenes con cárcel y con condenas ejemplarizantes. No pueden quedar en la impunidad”.

Guanaro criticó la falta de inclusión de algunos exintegrantes de las Farc en el Macrocaso 07 y cuestionó la comparecencia de congresistas como Sandra Ramírez ante la JEP - crédito Colprensa/JEP

Guanaro también cuestionó que, según su percepción, algunos exintegrantes no hayan sido incluidos formalmente dentro del Macrocaso 07 o no hayan comparecido plenamente ante la JEP. En ese sentido mencionó a la congresista Sandra Ramírez, del partido Comunes, y planteó interrogantes sobre su comparecencia ante ese tribunal.