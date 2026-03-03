Autora de la ley No más olé radicó proyecto para poner fin al uso de perros en seguridad privada: “No son guardias”

La senadora denuncia que la ley aprobada en 2025 solo aumentó la utilización de perros en vigilancia en un 400% - crédito @EsmeraldaHernandezSi/X

La senadora Esmeralda Hernández, perteneciente al Pacto Histórico, presentó el 2 de marzo un proyecto de ley que busca prohibir el uso de perros en labores de seguridad privada, una iniciativa que se erige como una nueva propuesta en su ya amplia trayectoria de defensa de los derechos de los animales.

Esta acción responde a la necesidad de generar una “protección efectiva” frente a la explotación que sufren los animales que desempeñan funciones en vigilancia, de acuerdo con la congresista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La medida, que busca tener un giro en las políticas actuales sobre el uso de animales en labores de seguridad, intenta no solo prohibir esta práctica, sino establecer un proceso ordenado para el retiro de los animales que en la actualidad realizan estas tareas.

Una propuesta busca frenar la explotación de estos animales en labores de vigilancia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En un video difundido a través de sus redes sociales, Esmeralda Hernández —misma autora de la Ley No Más Olé— explicó su postura sobre este tema: “Los animales no son herramientas de trabajo”.

Hernández recordó que la iniciativa aprobada en 2025, que regulaba el uso de perros en seguridad privada, en lugar de reducir el uso de estos animales, lo aumentó significativamente: “La ley aprobada solo ha incentivado el uso de los perros, elevando al 400% su utilización en labores de vigilancia”.

Este proyecto de ley, según explicó Hernández, tiene como objetivo central la “prohibición total” del uso de perros en tareas de vigilancia; en lugar de continuar con una regulación insuficiente, la senadora aboga por un cambio de paradigma en la relación de la sociedad con los animales, al entender que no son herramientas de trabajo, sino seres sintientes que deben ser respetados y cuidados.

La senadora aboga por la prohibición total del uso de perros en seguridad privada, tras su victoria con la Ley No más olé - crédito @EsmeraldaHernadezSi/X

De aprobarse, la ley establecería un régimen de transición para los perros actualmente empleados en labores de seguridad, al brindar un plazo de un año para que estos animales sean retirados de sus funciones.

Durante este tiempo, se actualizarían las regulaciones para garantizar un retiro adecuado y con medidas de protección para el bienestar de los animales involucrados. Hernández especificó que es imprescindible darles un tiempo suficiente para adaptarse a una vida sin trabajo forzado.

Además de la prohibición general, el proyecto establece ciertas “condiciones laborales” mínimas para los perros que aún se encuentren trabajando durante el periodo de transición. Por ejemplo, se prohibirían los turnos nocturnos o continuos entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m.

Proyecto de ley de Esmeralda Hernández busca prohibir el uso de perros en seguridad privada - crédito @EsmeraldaHerandesSi/X

Esmeralda Hernández expone los riesgos para los perros en seguridad privada

Asimismo, la ley fijaría un límite de cinco horas para las jornadas laborales diarias de los animales y prohibiría su confinamiento por más de cuatro horas consecutivas, lo que sería una mejora sustancial para las condiciones de descanso y salud de los perros.

“Es fundamental evitar el maltrato y la explotación de los animales. Los perros que hoy son utilizados en vigilancia enfrentan fatiga, estrés y graves problemas osteomusculares a causa de las largas horas de trabajo y el constante adiestramiento”, indicó la senadora en su video en X.

La iniciativa de la senadora Hernández se presenta en un momento clave, dado que el cuatrienio legislativo está por concluir antes de la elección de un nuevo Congreso.

La senadora destacó los riesgos que enfrentan los perros, como fatiga y problemas osteomusculares, debido a las largas jornadas laborales y el constante adiestramiento - Imagen Ilustrativa Infobae

Para que el proyecto prospere, deberá ser aprobado en primer debate antes del 20 de julio de 2026. De no lograrse este objetivo, la iniciativa continuará su curso con la nueva legislatura que se conocerá el 8 de marzo de 2026, pero que iniciará labores en el segundo semestre de 2026.

“Hoy comenzamos esta nueva lucha por los derechos de los animales en el Congreso. Con el apoyo de todos los colegas del Pacto Histórico, vamos a trabajar para que esta ley sea una realidad”, dijo Hernández en el clip.