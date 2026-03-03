Colombia

Autora de la ley No más olé radicó proyecto para poner fin al uso de perros en seguridad privada: “No son guardias”

Esmeralda Hernández señaló que los animales no son herramientas de trabajo y abogó por un cambio radical en la legislación para garantizar su bienestar y protección

Guardar

La senadora denuncia que la ley aprobada en 2025 solo aumentó la utilización de perros en vigilancia en un 400% - crédito @EsmeraldaHernandezSi/X

La senadora Esmeralda Hernández, perteneciente al Pacto Histórico, presentó el 2 de marzo un proyecto de ley que busca prohibir el uso de perros en labores de seguridad privada, una iniciativa que se erige como una nueva propuesta en su ya amplia trayectoria de defensa de los derechos de los animales.

Esta acción responde a la necesidad de generar una “protección efectiva” frente a la explotación que sufren los animales que desempeñan funciones en vigilancia, de acuerdo con la congresista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La medida, que busca tener un giro en las políticas actuales sobre el uso de animales en labores de seguridad, intenta no solo prohibir esta práctica, sino establecer un proceso ordenado para el retiro de los animales que en la actualidad realizan estas tareas.

Una propuesta busca frenar la
Una propuesta busca frenar la explotación de estos animales en labores de vigilancia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En un video difundido a través de sus redes sociales, Esmeralda Hernández —misma autora de la Ley No Más Olé— explicó su postura sobre este tema: “Los animales no son herramientas de trabajo”.

Hernández recordó que la iniciativa aprobada en 2025, que regulaba el uso de perros en seguridad privada, en lugar de reducir el uso de estos animales, lo aumentó significativamente: “La ley aprobada solo ha incentivado el uso de los perros, elevando al 400% su utilización en labores de vigilancia”.

Este proyecto de ley, según explicó Hernández, tiene como objetivo central la “prohibición total” del uso de perros en tareas de vigilancia; en lugar de continuar con una regulación insuficiente, la senadora aboga por un cambio de paradigma en la relación de la sociedad con los animales, al entender que no son herramientas de trabajo, sino seres sintientes que deben ser respetados y cuidados.

La senadora aboga por la
La senadora aboga por la prohibición total del uso de perros en seguridad privada, tras su victoria con la Ley No más olé - crédito @EsmeraldaHernadezSi/X

De aprobarse, la ley establecería un régimen de transición para los perros actualmente empleados en labores de seguridad, al brindar un plazo de un año para que estos animales sean retirados de sus funciones.

Durante este tiempo, se actualizarían las regulaciones para garantizar un retiro adecuado y con medidas de protección para el bienestar de los animales involucrados. Hernández especificó que es imprescindible darles un tiempo suficiente para adaptarse a una vida sin trabajo forzado.

Además de la prohibición general, el proyecto establece ciertas “condiciones laborales” mínimas para los perros que aún se encuentren trabajando durante el periodo de transición. Por ejemplo, se prohibirían los turnos nocturnos o continuos entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m.

Proyecto de ley de Esmeralda
Proyecto de ley de Esmeralda Hernández busca prohibir el uso de perros en seguridad privada - crédito @EsmeraldaHerandesSi/X

Esmeralda Hernández expone los riesgos para los perros en seguridad privada

Asimismo, la ley fijaría un límite de cinco horas para las jornadas laborales diarias de los animales y prohibiría su confinamiento por más de cuatro horas consecutivas, lo que sería una mejora sustancial para las condiciones de descanso y salud de los perros.

“Es fundamental evitar el maltrato y la explotación de los animales. Los perros que hoy son utilizados en vigilancia enfrentan fatiga, estrés y graves problemas osteomusculares a causa de las largas horas de trabajo y el constante adiestramiento”, indicó la senadora en su video en X.

La iniciativa de la senadora Hernández se presenta en un momento clave, dado que el cuatrienio legislativo está por concluir antes de la elección de un nuevo Congreso.

La senadora destacó los riesgos
La senadora destacó los riesgos que enfrentan los perros, como fatiga y problemas osteomusculares, debido a las largas jornadas laborales y el constante adiestramiento - Imagen Ilustrativa Infobae

Para que el proyecto prospere, deberá ser aprobado en primer debate antes del 20 de julio de 2026. De no lograrse este objetivo, la iniciativa continuará su curso con la nueva legislatura que se conocerá el 8 de marzo de 2026, pero que iniciará labores en el segundo semestre de 2026.

“Hoy comenzamos esta nueva lucha por los derechos de los animales en el Congreso. Con el apoyo de todos los colegas del Pacto Histórico, vamos a trabajar para que esta ley sea una realidad”, dijo Hernández en el clip.

Temas Relacionados

Esmeralda HernándezLey de protección animalPerros en labores de vigilanciaNo más olePacto Históricoprotección animalPerros en vigilanciaPerros en seguridad privadaColombia-Noticias

Más Noticias

Secretario de Salud de Bogotá advirtió “riesgo total” de brote de sarampión si no se refuerzan las medidas en Colombia

La autoridad sanitaria enfatizó la urgencia de fortalecer las acciones de contención luego de la confirmación de tres infecciones recientes provenientes del extranjero, dos de ellas identificadas en la capital del país

Secretario de Salud de Bogotá

Clausuran centro estético que operaba sin permisos: inyectaban sin formación profesional

En el lugar se realizaban procedimientos con insumos vencidos y sin personal calificado, lo que representa una amenaza para aquellos que asistían al lugar

Clausuran centro estético que operaba

Paloma Valencia y María José Pizarro se agarraron en redes sociales por duras críticas a Iván Cepeda: “No me haga reír”

El cruce de declaraciones entre las senadoras de derecha e izquierda encendió la polémica y sirvió de termómetro de la carrera hacia las elecciones presidenciales

Paloma Valencia y María José

¿Qué documentos se aceptan para votar en las elecciones del 8 de marzo del 2026?: Registraduría aclaró requisitos y proceso para los comicios

Los ciudadanos encontrarán diversas tarjetas electorales según la corporación y circunscripción elegidas, y recibirán orientación en los puntos de votación para asegurar la validez de su sufragio siguiendo el procedimiento establecido

¿Qué documentos se aceptan para

Así fue la presentación de Tomás Ángel con América de Cali: el jugador reveló sus objetivos con el club Escarlata

El delantero se sumó oficialmente al plantel dirigido por David González y compartió sus motivaciones para regresar al fútbol colombiano

Así fue la presentación de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Participante de ‘A otro nivel’

Participante de ‘A otro nivel’ es el autor de uno de los éxitos de Jhonny Rivera: también compuso para Giovanny Ayala

La cantante vallenata Natalia Curvelo tuvo fuerte accidente de tránsito: imágenes preocuparon a sus seguidores

Seguidores de ‘La casa de los famosos’ pidieron la salida de Juanda Caribe del ‘reality’: este fue el polémico comentario que le hizo a Alexa Torrex

Esposa de Luis Alfonso respondió las críticas en redes que la señalan de querer controlar al cantante: “Yo soy muy ‘detodito’”

Cantante de música norteña se salvó de un secuestro en Colombia gracias al blindaje de su vehículo: “Nos cerraron y nos sacaron las pistolas por las ventanas”

Deportes

Así fue la presentación de

Así fue la presentación de Tomás Ángel con América de Cali: el jugador reveló sus objetivos con el club Escarlata

Calendario de partidos de Atlético Nacional en marzo: Liga BetPlay, Sudamericana y amistoso internacional

Millonarios apuesta por su cantera: el último cupo de la nómina será para un juvenil del club

Juan Carlos Osorio quedó fuera del Club do Remo: revelan los motivos de la destitución del técnico colombiano

Acolfutpro exigió a la Federación Colombiana de Fútbol soluciones ante la crisis del arbitraje