Álvaro Uribe respaldó a Fico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón: “Que los amigos del terrorismo se rasguen las vestiduras gritando soberanía”

La denuncia de un plan para atentar contra el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia durante una visita a Hidroituango profundizó el choque entre autoridades locales y el Gobierno nacional, mientras el ex jefe de Estado aprovechó el alcance de sus redes sociales para pedir apoyo internacional ante la amenaza de las disidencias armadas

Álvaro Uribe está de acuerdo en pedir ayuda internacional para combatir a las disidencias de las Farc - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE

La denuncia de un plan para atentar contra el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, durante una visita programada a la central hidroeléctrica Hidroituango, el 2 de marzo de 2026, ameritó una reacción vehemente del expresidente Álvaro Uribe Vélez: que expresó su respaldo a los mandatarios regionales y cuestionó la política de seguridad del Gobierno de Gustavo Petro, que desestimó el hecho.

El exmandatario, a través de la red X, aprovechó para atacar a los que denominó son los “amigos del terrorismo”, en relación con las informaciones que involucrarían al frente 36 de las disidencias de las Farc, que responderían a órdenes de alias Calarcá, y advirtió sobre la necesidad de solicitar apoyo internacional frente al avance de grupos armados ilegales en la región. Este mensaje, como era de esperarse, causó una fuerte reacción en el espectro político.

Con este mensaje, el expresidente Álvaro Uribe expresó su apoyo al alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez y al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón - crédito @alvarouribevel/X

Este atentado contra el Gobernador y el Alcalde nos pone a pensar en la necesidad de pedir ayuda a la comunidad internacional. Que los amigos del terrorismo se rasguen las vestiduras gritando soberanía y que nosotros defendamos la mayor expresión soberana que es la seguridad de los ciudadanos”, indicó Uribe Vélez, que hizo énfasis en la necesidad de recibir colaboración de socios estratégicos, como Estados Unidos, para combatir a las disidencias armadas en Colombia.

Según precisaron las autoridades locales, el plan consistía en utilizar drones cargados con explosivos durante una rueda de prensa en la que participarían más de 100 periodistas, en las instalaciones de Hidroituango. Según Gutiérrez y Rendón, informes de inteligencia y el avistamiento de drones desconocidos la noche anterior obligaron a suspender la visita como medida preventiva; pese a que la versión oficial es que no había reporte alguno sobre esta amenaza.

El presidente Gustavo Petro no le dio crédito a las denuncias hechas por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón - crédito AP - Colprensa

La controversia por la versión de Gustavo Petro y el comandante del Ejército

La polémica escaló cuando el jefe de Estado y el comandante del Ejército, general Roger Gómez, expresaron que no existían pruebas concluyentes sobre un atentado inminente. “No hay evidencia alguna de un atentado en Hidroituango. No sé sabe las razones por las que el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia no asistieron a su reunión en Hidroituango”, sostuvo el primer mandatario en las plataformas digitales, en lo concerniente a este caso.

Frente a este mensaje, la respuesta de los mandatarios antioqueños no se hizo esperar. “La verdad pelea sola. A usted, otros gobiernos democráticos le garantizaron la seguridad cuando estuvo en la oposición. Hoy la violencia política se agrava mientras su gobierno insiste en contemporizar con criminales”, expresó Rendón, que cuestionó la gestión de la seguridad y recordó episodios recientes de violencia, entre ellos la muerte de 13 policías en Amalfi (Antioquia).

Con este mensaje en la red social X, el presidente Gustavo Petro desestimó denuncias del alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón - crédito @petrogustavo/X

Por su parte, Gutiérrez fue categórico al responsabilizar al Gobierno nacional por la situación de orden público. “Petro, a usted no se le daría nada que sus amigos de las Farc nos asesinen. Es más, se quita un problema de encima”. El alcalde de Medellín denunció la falta de garantías para la oposición y la prensa, y asoció el fortalecimiento de estructuras criminales con la política de “Paz Total”, afirmó el mandatario de los medellinenses en su publicación en X.

La situación fue una muestra más del deteriorado estado de las relaciones entre Medellín y Antioquia con el Ejecutivo y dejó ver la brecha entre la percepción de las autoridades locales frente a la seguridad en Antioquia; pues mientras el Ejecutivo sostuvo que no existen pruebas contundentes sobre el atentado, los mandatarios regionales y el expresidente han reclamado acciones concretas y el respaldo de la comunidad internacional ante la amenaza de las disidencias.

