Colombia

Nuevos detalles de la captura de un terrorista ruso en Bogotá mientras intentaba llegar a Cartagena: lo ‘pillaron’ por un error en su pasaporte

El hombre llegó a Colombia proveniente de Turquía y tenía en su poder seis pasaportes diferentes en el momento de la captura. En las últimas horas revelaron el ‘indictment’ que tiene Estados Unidos en su contra

Denis Alimov fue dejado en
Denis Alimov fue dejado en manos de las autoridades que ya gestionan su extradición a los Estados Unidos - crédito Migración Colombia

Siete días después de que el ciudadano ruso identificado como Denis Alimov fuera capturado en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, por una circular roja de la Interpol, en la mañana del lunes 2 de marzo se conocieron nuevos detalles.

El extranjero es acusado de liderar una compleja red de espionaje y terrorismo internacional, aunque había logrado evitar a las autoridades y movilizarse de forma ‘legal’ gracias a una sofisticada modalidad de falsificación de identidad a través de pasaportes.

De hecho, según la información revelada recientemente, el ciudadano ruso fue descubierto debido a un ‘pequeño’ error durante su tránsito por los controles migratorios.

Con una estatura cercana a 1,80 metros y contextura robusta, Alimov llevaba consigo seis pasaportes distintos. Un investigador reveló a El Tiempo que el “error” fatal de Alimov fue portar el pasaporte cuyo nombre coincidía exactamente con la alerta internacional vigente.

Alimov tenía en sus planes
Alimov tenía en sus planes ir a Cartagena - crédito Migración Colombia

“Se cree que había logrado borrar la alerta en algunos países, pero no en Colombia. Y que uno de los documentos que portaba ya estaba vencido”, explicó la fuente al diario nacional.

Entre los alias detectados están Denis Nazarovich, Denis Nevsky, Dionis y Denis Klimenkov, nombres con los que se hacía pasar por turista o inversionista. El pasaporte con el que fue detenido indica que Alimov tiene 42 años y nació en Moscú.

Una investigación, liderada por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, señala que la conspiración se extendió entre octubre de 2024 y marzo de 2025. El objetivo: asesinar o secuestrar a “dos personas reconocidas en Europa”, presuntamente disidentes políticos rusos.

El expediente judicial detalla que Alimov financió el complot con 60.000 dólares y prometió 1,5 millones de dólares adicionales por cada objetivo eliminado.

“Alimov ha sido arrestado por su presunta participación en un complot para localizar, secuestrar y asesinar a disidentes políticos que se atrevieron a denunciar su régimen autoritario”, declaró Roman Rozhavsky, subdirector de la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI.

Denis Alimov podría enfrentar una
Denis Alimov podría enfrentar una condena a cadena perpetua en los Estados Unidos - crédito Migración Colombia

El pago inicial habría sido entregado en una reunión en un restaurante cercano a la sede de un servicio de seguridad extranjera. Durante ese encuentro, Alimov proporcionó direcciones IP y números telefónicos de los objetivos, elementos clave para coordinar el operativo criminal. Un cómplice, Darko Durovic, fue detenido en marzo de 2025 en Nueva York después de recibir el dinero y la promesa del pago millonario.

Cartagena y el interés de los servicios de inteligencia

El destino final de Alimov era Cartagena, pero las razones de su viaje aún se investigan. Las autoridades colombianas evalúan si intentaba esconderse, establecer contactos criminales o explorar nuevos negocios bajo sus múltiples identidades. Existe especial atención sobre la posibilidad de que estuviera en Colombia para reunirse con otro integrante de la estructura terrorista.

Este caso se produce en un contexto de creciente actividad de inteligencia rusa en Suramérica. “Es claro que espías rusos recorren Suramérica sin ser detectados. En Venezuela se movían con facilidad y, tras la extracción de Nicolás Maduro, se están desplazando a países vecinos”, señaló un investigador consultado por El Tiempo.

La rana dardo dorada es
La rana dardo dorada es el vertebrado más venenoso en la tierra - crédito Puente del Mundo

Asimismo, la detención de Alimov coincide con la conmoción por la muerte de Alexéi Navalny, líder opositor ruso, asesinado recientemente con una toxina proveniente de la rana dardo, especie originaria de Brasil, Colombia y Ecuador.

Este dato reforzaría la hipótesis de que agentes rusos buscan operar en la región aprovechando su biodiversidad y las redes de espionaje ya establecidas.

Las autoridades colombianas ahora examinan si Alimov ya había ingresado previamente al país utilizando alguna de sus otras identidades. Su captura, resultado de una alerta internacional gestionada por el FBI, revela los desafíos que enfrentan los sistemas de seguridad migratoria ante la sofisticación de las redes de espionaje y terrorismo transnacional.

Guaviare registró un sismo de

Paloma Valencia acusó al Gobierno

Fuerte enfrentamiento entre Melissa Gate

Desde esta fecha no podrá
Estación de gasolina en Ituango

Verónica Giraldo, la hermana de

Verónica Giraldo, la hermana de Karol G, libraría nuevas batallas tras la disputa por la custodia de su hija: guía espiritual anunció infidelidades y desafíos emocionales

El golfista colombiano Nicolás Echavarría

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026 tras la derrota de Nacional ante el Deportes Tolima

