Colombia

Polo Polo se despachó contra Petro tras nueva cifra de niñas muertas en escuela del sur de Irán: “Este tipo es la propia basura socialista”

El representante a la Cámara reprochó la reacción del presidente ante la situación actual en Medio Oriente, señalando una supuesta falta de coherencia respecto a otros episodios de violencia impulsados por el régimen iraní



Miguel Polo Polo critica coherencia de Gustavo Petro frente a crisis de derechos humanos en Irán

La cifra de niñas fallecidas tras el ataque contra una escuela en el sur de Irán asciende a 24, según reportes oficiales.

El hecho ocurrió en el marco de la actual ofensiva militar de Israel y Estados Unidos en la región, y ha generado una ola de reacciones tanto en escenarios internacionales como dentro de Colombia.

El presidente colombiano Gustavo Petro se pronunció sobre la situación, manifestando su rechazo ante la muerte de menores en el conflicto.

“Más niños muertos por misiles”, escribió el mandatario en su cuenta oficial, visibilizando el impacto de la ofensiva que ha afectado a la población civil.

Las palabras de Petro provocaron una respuesta inmediata de Miguel Polo Polo, representante a la Cámara, quien criticó abiertamente la posición del jefe de Estado.


Gustavo Petro lamentó la muerte de menores en Irán tras ataque con misiles

“Este tipo es la propia basura socialista”, afirmó Polo Polo en sus redes sociales, cuestionando la coherencia del mandatario frente a otras situaciones de violencia ocurridas en Irán.

El congresista recordó que, meses atrás, el régimen iraní fue acusado de reprimir de manera violenta las protestas ciudadanas, con un saldo de entre 3.000 y 30.000 víctimas, según diversas fuentes internacionales.

“Hace unos meses, el régimen iraní de los ayatolas masacró entre 3.000 y 30.000 personas por salir pacíficamente a pedir libertad, y esta porquería ni siquiera se inmutó en poner un trino”, expresó Polo Polo, refiriéndose a la falta de pronunciamiento de Petro en ese contexto.

El representante concluyó sus críticas señalando: “Hoy, cuando están derrocando a esa dictadura, ahí sí le duelen los niños. ¡Zurdos hipócritas! Solo lloran por un ojo”, profundizando la confrontación política en torno al conflicto internacional y la postura del Gobierno colombiano respecto a los derechos humanos.

El ataque en la escuela iraní ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los Estados en la protección de la niñez en contextos de guerra, así como sobre la selectividad de las denuncias y los pronunciamientos políticos en el escenario internacional.


Polo Polo arremetió contra Gustavo Petro por pronunciamiento sobre víctimas infantiles en Irán

Polo Polo defendió ataques a Irán y acusó a críticos de justificar dictaduras

En otro pronunciamiento en X, en medio del debate internacional por el bombardeo de Israel y Estados Unidos contra objetivos en Irán, Miguel Polo Polo defendió públicamente la acción militar, generando polémica entre usuarios y sectores políticos.

Si me van a linchar públicamente por aplaudir que Israel y Estados Unidos bombardeen a los ayatolás, un régimen que trata a las mujeres peor que a los animales, que permite abusos atroces contra niñas, que aplasta la libertad de expresión y de culto, pues que me linchen”, declaró el representante, justificando su respaldo a la ofensiva contra el gobierno iraní.

Polo Polo afirmó sentirse satisfecho por los resultados del ataque, ocurrido el mismo día de su cumpleaños.

“Me alegro que justo hoy, en mi cumpleaños, hayan levantado a bombazos a ese régimen miserable”, expresó en su mensaje, haciendo referencia directa a la situación política y social bajo el régimen de los ayatolás en Irán.

El pronunciamiento también incluyó una crítica hacia sectores de izquierda, a quienes acusó de defender regímenes autoritarios.

“Y al carajo los zurdos amigos de las dictaduras que siempre encuentran cómo justificar lo injustificable”, sentenció, marcando distancia respecto a quienes han manifestado posturas críticas frente a la intervención militar.


Polo Polo respaldó bombardeo a Irán y reprocha apoyo de la izquierda a regímenes autoritarios

Explosión en escuela de Irán dejó 108 muertos durante bombardeos de EE. UU. e Israel

Al menos 108 personas, entre ellas numerosos menores, fallecieron tras una explosión en una escuela ubicada en el sur de Irán, según información del fiscal local. El incidente ocurrió mientras Estados Unidos e Israel realizaban bombardeos masivos en el país.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, describió el hecho en Minab como “acto bárbaro” y lo vinculó con una “nueva página negra” en la historia de ataques atribuidos a fuerzas extranjeras.

Las autoridades de ambos países no confirmaron el ataque al centro educativo, situado a 600 metros de una base del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní, blanco de bombardeos previos. La Media Luna Roja reportó 201 fallecidos y 747 heridos en todo el país.

