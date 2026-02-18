Sara Uribe y Marilyn Patiño criticaron a Karola por su actuación en ‘La casa de los famosos’: “Tenía mis esperanzas en ella”

Sara Uribe y Marilyn Patiño lanzan críticas tras la sorpresiva actitud de Karola Alcendra en La casa de los famosos Colombia 202 - crédito cortesía RCN

La eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño de La casa de los famosos Colombia 2026 desató una oleada de críticas dirigidas a Karola Alcendra, la nueva participante cuya actitud sorprendió y generó decepción entre ambas exconcursantes tras su ingreso.

Aunque Marilyn había depositado sus esperanzas en Karola para que enfrentara a los llamados “muebles” del programa, su inesperada afinidad con sus supuestos rivales descolocó las expectativas y reconfiguró la dinámica en el reality.

Las celebridades salieron del programa el domingo 8 de febrero con el menor apoyo del público, pero siguen conectadas al formato, comentado de diferentes maneras a lo que ocurre a nivel interno, tal como sucedió en la noche del 17 de febrero cuando realizaron una transmisión en vivo desde la cuenta de Instagram de Uribe para reaccionar a lo que ocurría en la casa estudio.

En ese espacio, ambas reflexionaron sobre los acontecimientos recientes y compartieron impresiones sobre los participantes que permanecen en la competencia.

El reencuentro en redes de Sara Uribe y Marilyn Patiño: así vivieron la polémica llegada de Karola Alcendra al reality - crédito cortesía RCN

Marilyn Patiño expresó abiertamente su decepción por el comportamiento de Karola Alcendra, pues según ella, Karola debía llegar para “exponer a los muebles” de la competencia; es decir, hacer frente a quienes considera menos activos o polémicos.

Sin embargo, al poco tiempo de ingresar a la casa, Karola inició una fuerte discusión con Valentino Lázaro y, después, entabló amistad con aquellos de quienes supuestamente debía distanciarse y esto no fue muy bien tomado por la actriz.

“Ay, mami, yo que tenía todas mis esperanzas en ella. Y ahora resultó que se volvió amiga

Sara Uribe, por su parte, señaló que Karola solo generó controversia durante los dos primeros días y, luego, optó por sumarse al círculo de convivencia con quienes en principio no tendría afinidad. Esta postura generó dudas acerca de la autenticidad de la estrategia de Alcendra y produjo cierto nivel de desilusión en quienes veían en su figura una oportunidad para alterar la rutina de la competencia.

“¿Cómo le parece? Se las dan de que hijuepucha voy a ir a acabar con esos muebles, qué berriondera, que yo la voy a dar, que yo me merezco el sueldo que me van a pagar y duró dos días. Llegó y peleó y acabó con todo el hijuemadre mundo

Ambas exconcursantes subrayaron el contraste entre la expectativa y la realidad respecto a la participación de Karola.

El inesperado giro que dio Karola en La casa de los famosos, según Sara Uribe y Marilyn - crédito cortesía RCN

Marilyn afirmó que ella y Karola se conocieron personalmente tras cruzarse en los medios del Canal RCN, donde surgió la expectativa de que la recién llegada tomaría un rol desafiante. Sin embargo, esa proyección no se concretó.

El espacio de interacción digital sirvió además para fortalecer el vínculo de amistad entre Uribe y Patiño, quienes resaltaron el inesperado lazo construido durante su estadía en el programa. Ambas se mostraron sorprendidas por la sintonía generada en pocos días compartidos en la casa, un aspecto destacado durante su conversación.

El creciente debate en torno a Karola Alcendra y su papel en el desarrollo de las estrategias dentro de la competencia se mantiene como uno de los focos principales para seguidores y exconcursantes. La reciente eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño y la posterior entrada de Karola han transformado tanto el clima interno como las expectativas acerca de la evolución de La casa de los famosos Colombia 2026.