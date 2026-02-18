Colombia

Qué pasará con los usuarios de Movistar tras la integración de la compañía con Tigo: los cambios y lo que se mantiene

El proceso de adquisición liderado por Millicom no implica cambios inmediatos para los clientes, que conservan la opción de migrar a otros operadores o finalizar contratos conforme a las disposiciones legales y contractuales vigentes

La integración de Tigo y Movistar en Colombia mantiene vigentes los derechos de portabilidad y cancelación para todos los usuarios de telecomunicaciones - crédito Andina

La integración comercial entre Tigo y Movistar en Colombia, tras la adquisición del 67,5% de Colombia Telecomunicaciones por parte de Millicom por 214 millones de dólares, dejará inalterados los servicios de los usuarios en el corto plazo y preservará sus derechos a portabilidad y cancelación de contrato, según el marco legal colombiano.

La continuidad operativa y la protección a los consumidores serán objeto de vigilancia regulatoria en todo el proceso de convergencia, que aún no implica la desaparición inmediata de la marca Movistar ni exige acciones de los clientes.

Frente a la integración autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), los clientes de Movistar que no deseen permanecer bajo la gestión de Tigo cuentan con alternativas respaldadas por la regulación vigente.

Geusseppe González Cárdenas, director para América Latina de Access Partnership, señaló, en entrevista con Portafolio, que se mantiene el derecho a la portabilidad numérica, mecanismo que permite cambiar de operador sin perder el número telefónico.

Los clientes de Movistar podrán elegir entre conservar su línea, migrar a otro operador o cancelar sus servicios sin perder su número gracias a la actual regulación - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Esta opción abarca los servicios móviles y representa una protección fundamental para el usuario ante eventuales cambios derivados del proceso de fusión. Según González Cárdenas, “El usuario tiene el derecho de solicitar la portabilidad a otro operador”.

Como alternativa, los clientes pueden cancelar los servicios contratados, siempre respetando lo estipulado en cada contrato: “Según las condiciones de su contrato, puede cancelar los planes que tenga contratados”.

El especialista subrayó la importancia del papel del Estado para asegurar que las garantías a los usuarios sean respetadas durante la transición. “Es fundamental que las autoridades garanticen la protección de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones en todo el país”, sostuvo.

Las entidades regulatorias estarán encargadas de monitorear la portabilidad, la cancelación voluntaria y la continuidad de los servicios, evitando cualquier restricción a la libertad de elección de los usuarios.

El proceso de integración empresarial no elimina opciones: los clientes retienen el derecho a decidir si permanecen, migran a otro operador o cierran el contrato, siempre dentro del marco legal vigente.

La operación no implica la desaparición inmediata de la marca Movistar ni exige trámites adicionales a los usuarios en Colombia - crédito Millicom/Movistar

La adquisición implica la transferencia de 67,5% de las acciones de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC, equivalentes a aproximadamente 214 millones de dólares. La operación, ya aprobada por las autoridades regulatorias, incluyó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de entre 1.864 millones y 2.330 millones de acciones ordinarias.

La compañía española Telefónica confirmó que la venta contribuyó a reducir en cerca de 1.550 millones de euros la deuda financiera neta del grupo. Esta estrategia marca la salida de Telefónica de Colombia tras más de dos décadas, alineándose con su política de replegarse en Hispanoamérica y concentrar inversiones en Europa y Brasil.

Actualmente, Tigo y Movistar continuarán como marcas independientes en Colombia, aunque ambas estén bajo el control empresarial de Millicom. La comunicación hacia los usuarios es que no se requiere adelantar trámites como cambio de SIM, modificación de contratos o actualización de planes.

La resolución 94169 de 2025 de la SIC avala la integración empresarial, pero advierte que el cambio de marca y la convergencia plena dependerán de fases y condiciones adicionales a evaluar y concluir en el futuro. Hasta entonces, Movistar mantiene su presencia y canales habituales. Cualquier decisión sobre identidad de marca o portafolio será notificada oficialmente y con la debida antelación.

Las autoridades estatales supervisarán la continuidad de los servicios y la protección de los consumidores durante el proceso de integración comercial - crédito Europa Press

No habrá modificaciones inmediatas en los servicios de los usuarios de Movistar; tampoco se exigirán trámites adicionales o cambios de plan por la operación. Las condiciones contractuales continúan vigentes y los beneficios, precios y características seguirán igual, salvo que surjan cambios posteriores fundamentados en normativas regulatorias.

La SIC impuso medidas específicas que buscan garantizar transparencia en las ofertas de paquetes y evitar prácticas que perjudiquen a operadores pequeños.

A largo plazo, Millicom planea aprovechar la nueva escala del grupo para fortalecer el despliegue de redes 5G y ampliar la cobertura de fibra óptica, consolidando un bloque de más de 40 millones de líneas móviles en el país.

En cualquier escenario futuro de unificación de marca, la transición requerirá autorización adicional y supervisión regulatoria.

El panorama competitivo colombiano queda compuesto principalmente por Claro, el consolidado bloque Tigo–Movistar y actores de menor tamaño, en un entorno de alta concentración bajo vigilancia estatal para resguardar la competencia y la calidad de los servicios.

