Remolcador chocó contra un puente en medio del río Magdalena: sus ocupantes debieron saltar al agua

En horas de la tarde del 16 de febrero de 2026, un incidente fluvial ocasionó que un remolcador de la empresa Trimeca colisionara contra el puente Guillermo Gaviria Correa, que conecta Santander y Antioquia, según confirmó el director de Gestión del Riesgo (e) de Barrancabermeja, Eduardo Ramírez.

El funcionario detalló a la opinión pública que la situación se presento de la siguiente manera: “Le permitimos informar a la opinión pública que hoy, finalizando la tarde, ocurre un incidente fluvial en donde se ve involucrado un remolcador de la empresa Trimeca, que minutos antes había salido del Puerto Fluvial Yuma con destino a la empresa Indicon.”

La Armada de Colombia fue la primera en prestar auxilio y, de acuerdo con el informe transmitido por Ramírez, la causa principal del accidente fue “una pérdida de direccionamiento por parte del capitán del navío, en donde, efectivamente, termina por chocarse con una de las-- uno de los pilares de, el puente Guillermo Gaviria Correa”, añadió. Las autoridades municipales han iniciado la investigación para esclarecer todas las circunstancias que rodearon el hecho.

Sobre las consecuencias, Ramírez también informó que “no tenemos víctimas mortales ni tampoco lesionados, solo pérdidas materiales”.

A pesar del choque, rescatistas y personal de la Armada de Colombia actuaron con celeridad: “se ha establecido, por supuesto, que hay una rápida reacción de nuestra Armada de Colombia y también de los organismos de socorro para prestar toda la ayuda en este caso”, señaló Ramírez.

Las autoridades municipales de Barrancabermeja han desplegado una serie de acciones tras el reciente accidente fluvial en el río Magdalena, con el objetivo de esclarecer el origen del siniestro y evitar futuros incidentes en uno de los principales corredores hídricos del país.

Desde el inicio de la emergencia, equipos de organismos de emergencia y unidades fluviales permanecieron en la zona afectada. Su tarea principal consistió en la inspección y el monitoreo constantes del área, mientras avanzaban las gestiones para la recuperación de la embarcación hundida.

Las investigaciones impulsadas por la Alcaldía de Barrancabermeja buscan determinar si el accidente obedeció a fallas técnicas, errores humanos o a la concurrencia de otros factores. Paralelamente, las autoridades han iniciado evaluaciones sobre la estructura del puente cercano al lugar del incidente, con el fin de descartar daños que puedan comprometer la seguridad de la navegación en este segmento del río Magdalena.

Este tramo es reconocido por su relevancia estratégica, ya que constituye una arteria vital para el transporte fluvial y el desarrollo económico de la región.

Naufragio en el Magdalena dejó adulto mayor muerto

Un adulto mayor perdió la vida en un accidente fluvial tras el volcamiento de una lancha con nueve pasajeros en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia. La tragedia expuso nuevamente las carencias en los controles de seguridad en el transporte por el río Magdalena, eje vital para las comunidades ribereñas.

Según lo relatado por John Lora, sobreviviente del siniestro, el episodio ocurrió el 8 de febrero, cuando la embarcación navegaba aguas abajo. El conductor de la lancha alertó a los pasajeros de que el pasador del motor se había partido. Mientras intentaba reparar la avería, la embarcación retrocedió y chocó contra un remolcador. “El impacto hizo que la lancha girara bruscamente y se volcara”, explicó Lora sobre el momento crítico.

La emergencia sumió a los ocupantes en el agua sin contar con chalecos salvavidas, una carencia que fue clave en los minutos de pánico que siguieron. Pescadores y tripulantes de otras canoas que transitaban por la zona acudieron de inmediato al rescate, logrando salvar a los demás pasajeros. Sin embargo, Enrique Madrid, de 76 años, no logró salir a la superficie.

La búsqueda de Madrid se extendió durante varios días. La comunidad, con el apoyo de pescadores y líderes de la zona, rastreó intensamente el cauce del río Magdalena. El cuerpo del adulto mayor fue encontrado más tarde en el sector de Bocas del Sogamoso, cerca de Barrancabermeja, impulsado por el caudal aumentado debido a las lluvias.