Colombia

Ejército frustra atentado en Jamundí y denuncian multas por asonadas contra tropas en zona rural

Tropas hallaron y destruyeron dos cilindros de 60 libras con explosivos en San Vicente, Jamundí, donde también se denunciaron multas de dos millones de pesos a quienes no participen en asonadas contra el Ejército

Guardar
- IMAGEN DE REFERENCIA
- IMAGEN DE REFERENCIA - crédito Ejército Nacional

El Ejército Nacional frustró un atentado en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, tras localizar y destruir dos cilindros de 60 libras acondicionados con explosivos en el corregimiento de San Vicente, ubicado a 20 minutos del casco urbano. La información fue divulgada por Blu Radio, que reportó además que en ese mismo sector días atrás habían sido instaladas banderas alusivas a las disidencias de las Farc.

Según el reporte, los artefactos fueron hallados en un área donde previamente se observaron insignias vinculadas a la estructura ‘Jaime Martínez’, señalada de operar bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Tras el descubrimiento, las autoridades acordonaron completamente el lugar para prevenir riesgos a la población civil mientras expertos antiexplosivos verificaban el terreno.

Durante varias horas se realizaron labores técnicas que permitieron ejecutar la detonación controlada de los elementos encontrados. Las operaciones hacen parte de acciones ofensivas desplegadas por la Tercera Brigada en este sector del departamento.

Foto referencia: (Colprensa -
Foto referencia: (Colprensa - Camila Díaz)

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Nos encontramos realizando operaciones ofensivas contra la estructura ‘Jaime Martínez’. Se ubican, localizan y destruyen dos explosivos improvisados tipo cilindro de 60 libras, igualmente se retira la bandera alusiva a esa organización criminal”, aseguró el sargento segundo Reinaldo Loaiza, comandante de Pelotón del Batallón de Infantería Liviana No.8.

El despliegue militar se mantiene en la zona rural de Jamundí pese a una asonada registrada días antes, cuando comunidades campesinas expulsaron a uniformados que adelantaban operaciones en los corregimientos de Ampudia y Timba. De acuerdo con la información conocida, un grupo aproximado de 50 soldados fue retirado del lugar por cerca de 400 campesinos.

Las tropas de la Tercera Brigada continúan en la parte alta del municipio con el propósito de recuperar el control territorial en sectores donde se reporta presencia de la disidencia ‘Jaime Martínez’. Las acciones incluyen patrullajes y operaciones ofensivas orientadas a restablecer la tranquilidad en corregimientos como Ampudia, San Antonio y Timba.

“Fueron cercados por un grupo de personas que posteriormente los bajaron a la fuerza. Hacemos un llamado para que haya un respeto por la dignidad, la seguridad y el bienestar de nuestros soldados. Las tropas seguirán subiendo a todas las zonas rurales del departamento”, señaló el secretario de seguridad del Valle, Guillermo Londoño.

De acuerdo con lo informado, las asonadas contra el Ejército serían organizadas por integrantes de las disidencias, quienes obligarían a habitantes a participar en la expulsión de las tropas. Aquellas personas que no asistan a estas acciones enfrentarían sanciones económicas impuestas por el grupo armado.

- crédito X
- crédito X

“Andan los guerrilleros junto con campesinos obligando a la gente de las veredas a salir. El que no vaya, tiene multa de dos millones de pesos”, denunció un habitante de la zona rural de este municipio.

Las autoridades señalaron que, pese a los hechos recientes, el despliegue operativo continuará en los distintos puntos estratégicos del territorio. El propósito de las intervenciones es consolidar presencia institucional y contrarrestar la instalación de artefactos explosivos y símbolos alusivos a estructuras armadas ilegales.

En San Vicente, además del hallazgo de los cilindros explosivos, fue retirada una bandera relacionada con la organización señalada. Este hecho se suma a reportes previos sobre la aparición de insignias en el mismo sector, situación que había generado inquietud entre los residentes.

La comunidad de Jamundí ha solicitado acompañamiento permanente de la Fuerza Pública, especialmente en las vías que comunican San Antonio con el corregimiento de Villa Colombia. Este corredor conecta la zona con la región del Naya y es considerado un punto estratégico dentro del municipio.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

El operativo que permitió neutralizar los explosivos se desarrolló bajo protocolos de seguridad para evitar afectaciones a civiles. La verificación del área y la posterior destrucción controlada de los cilindros hicieron parte de las medidas adoptadas tras su ubicación.

Las acciones recientes evidencian la continuidad de operaciones en la zona alta de Jamundí, donde las autoridades reportan presencia de la estructura ‘Jaime Martínez’. El Ejército mantiene patrullajes y operaciones ofensivas mientras se atienden las denuncias sobre presiones ejercidas contra habitantes para participar en asonadas y el pago de multas de dos millones de pesos.

Temas Relacionados

JamundíValle del CaucaEjército NacionalDisidencias FarcColombia -Noticias

Más Noticias

Vía a El Aro en Ituango avanza tras destrabarse permiso ambiental para intervenir 9,75 hectáreas

La Procuraduría acompañó el trámite ante Corantioquia para autorizar a Hidroeléctrica Ituango S. A. la intervención de 9,75 hectáreas protegidas y permitir la construcción de la vía al corregimiento El Aro en Ituango, Antioquia

Vía a El Aro en

Icetex abre 11 becas para maestrías en Inglaterra: requisitos y cómo postularse paso a paso

El Icetex lanzó una convocatoria con 11 becas para cursar maestrías en la University of Salford, en Inglaterra, incluyendo una que cubre el 100 % de la matrícula y 10 apoyos de £5,000 cada uno. Conozca requisitos, programas y proceso

Icetex abre 11 becas para

Impuesto vehicular 2026 en Bogotá: así puede pagarlo por cuotas y fechas con descuento del 10%

La Secretaría de Hacienda habilitó el pago del impuesto vehicular por cuotas en 2026. Habrá descuento del 10 % hasta el 15 de mayo y plazo sin descuento hasta el 24 de julio; también podrá diferirse en dos cuotas

Impuesto vehicular 2026 en Bogotá:

Resultados Sinuano Noche: números ganadores del último sorteo de hoy lunes 16 de febrero

A continuación se presentan los números ganadores de la edición nocturna, correspondientes al segundo de los dos sorteos diarios que celebra la lotería

Resultados Sinuano Noche: números ganadores

Gustavo Petro ordena “investigar a fondo” muerte de Kevin Acosta por presunta falta de medicamentos

El presidente cuestionó por qué no se habría entregado el tratamiento requerido si, según el Gobierno, los pagos del sistema de salud se realizan por anticipado. Además, señaló posibles fallas en la compra e importación de fármacos y pidió revisar eventuales responsabilidades dentro de la cadena de suministro

Gustavo Petro ordena “investigar a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades incautaron arsenal a estructura

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

ENTRETENIMIENTO

“Te voy a mandar tus

“Te voy a mandar tus cosas por FedEx”: la exseñorita Colombia Patricia López reveló el curioso final de su primer gran amor

Final del ‘Desafío Siglo XXI’: Rata ganó la primera parte de la competencia y siguió su camino para poner su nombre en la copa

‘El chico de la ruana’ contó entre lágrimas cómo un beneficiario de sus viajes resultó ser un acosador: tenía antecedentes

La Segura sorprendió a sus fans con un video en el que aclaró rumores sobre su segundo embarazo

Isabella Ladera confesó el inesperado problema que atraviesa en su segundo embarazo

Deportes

Colombia debutó con derrota ante

Colombia debutó con derrota ante Ecuador en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20 Femenino

Jhon Arias sorprende en Palmeiras: su debut sería antes de lo previsto

Presidente de New England Revolution desmintió negociación con Santa Fe por Brayan Ceballos

Fabián Bustos llegó a Millonarios con un reto claro: “No sirve otra cosa que ser campeón”

Colombia está lista para el Panamericano de Pista en Chile: estos son sus seleccionados y objetivos