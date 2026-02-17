Ejército frustra atentado en Jamundí y denuncian multas por asonadas contra tropas en zona rural

- IMAGEN DE REFERENCIA - crédito Ejército Nacional

El Ejército Nacional frustró un atentado en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, tras localizar y destruir dos cilindros de 60 libras acondicionados con explosivos en el corregimiento de San Vicente, ubicado a 20 minutos del casco urbano. La información fue divulgada por Blu Radio, que reportó además que en ese mismo sector días atrás habían sido instaladas banderas alusivas a las disidencias de las Farc.

Según el reporte, los artefactos fueron hallados en un área donde previamente se observaron insignias vinculadas a la estructura ‘Jaime Martínez’, señalada de operar bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Tras el descubrimiento, las autoridades acordonaron completamente el lugar para prevenir riesgos a la población civil mientras expertos antiexplosivos verificaban el terreno.

Durante varias horas se realizaron labores técnicas que permitieron ejecutar la detonación controlada de los elementos encontrados. Las operaciones hacen parte de acciones ofensivas desplegadas por la Tercera Brigada en este sector del departamento.

Foto referencia: (Colprensa - Camila Díaz)

“Nos encontramos realizando operaciones ofensivas contra la estructura ‘Jaime Martínez’. Se ubican, localizan y destruyen dos explosivos improvisados tipo cilindro de 60 libras, igualmente se retira la bandera alusiva a esa organización criminal”, aseguró el sargento segundo Reinaldo Loaiza, comandante de Pelotón del Batallón de Infantería Liviana No.8.

El despliegue militar se mantiene en la zona rural de Jamundí pese a una asonada registrada días antes, cuando comunidades campesinas expulsaron a uniformados que adelantaban operaciones en los corregimientos de Ampudia y Timba. De acuerdo con la información conocida, un grupo aproximado de 50 soldados fue retirado del lugar por cerca de 400 campesinos.

Las tropas de la Tercera Brigada continúan en la parte alta del municipio con el propósito de recuperar el control territorial en sectores donde se reporta presencia de la disidencia ‘Jaime Martínez’. Las acciones incluyen patrullajes y operaciones ofensivas orientadas a restablecer la tranquilidad en corregimientos como Ampudia, San Antonio y Timba.

“Fueron cercados por un grupo de personas que posteriormente los bajaron a la fuerza. Hacemos un llamado para que haya un respeto por la dignidad, la seguridad y el bienestar de nuestros soldados. Las tropas seguirán subiendo a todas las zonas rurales del departamento”, señaló el secretario de seguridad del Valle, Guillermo Londoño.

De acuerdo con lo informado, las asonadas contra el Ejército serían organizadas por integrantes de las disidencias, quienes obligarían a habitantes a participar en la expulsión de las tropas. Aquellas personas que no asistan a estas acciones enfrentarían sanciones económicas impuestas por el grupo armado.

- crédito X

“Andan los guerrilleros junto con campesinos obligando a la gente de las veredas a salir. El que no vaya, tiene multa de dos millones de pesos”, denunció un habitante de la zona rural de este municipio.

Las autoridades señalaron que, pese a los hechos recientes, el despliegue operativo continuará en los distintos puntos estratégicos del territorio. El propósito de las intervenciones es consolidar presencia institucional y contrarrestar la instalación de artefactos explosivos y símbolos alusivos a estructuras armadas ilegales.

En San Vicente, además del hallazgo de los cilindros explosivos, fue retirada una bandera relacionada con la organización señalada. Este hecho se suma a reportes previos sobre la aparición de insignias en el mismo sector, situación que había generado inquietud entre los residentes.

La comunidad de Jamundí ha solicitado acompañamiento permanente de la Fuerza Pública, especialmente en las vías que comunican San Antonio con el corregimiento de Villa Colombia. Este corredor conecta la zona con la región del Naya y es considerado un punto estratégico dentro del municipio.

- crédito Colprensa

El operativo que permitió neutralizar los explosivos se desarrolló bajo protocolos de seguridad para evitar afectaciones a civiles. La verificación del área y la posterior destrucción controlada de los cilindros hicieron parte de las medidas adoptadas tras su ubicación.

Las acciones recientes evidencian la continuidad de operaciones en la zona alta de Jamundí, donde las autoridades reportan presencia de la estructura ‘Jaime Martínez’. El Ejército mantiene patrullajes y operaciones ofensivas mientras se atienden las denuncias sobre presiones ejercidas contra habitantes para participar en asonadas y el pago de multas de dos millones de pesos.