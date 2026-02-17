Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Entre el material incautado figuran 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores - crédito Ejercito Nacional

La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con el Ejército Nacional, neutralizó un arsenal terrorista perteneciente a la estructura criminal de alias Iván Mordisco en el departamento del Meta.

Este operativo, desplegado en la vereda La Floresta del municipio de El Castillo, permitió ubicar y desmantelar un depósito ilegal de material de guerra vinculado a la estructura conocida como “Martín Villa”, que opera bajo el mando de alias Iván Mordisco.

La acción conjunta permitió el hallazgo de 190 granadas adaptadas para instalación en drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores, elementos que serían empleados en atentados contra la fuerza pública y la población civil de los departamentos del Meta y Guaviare.

Según información oficial, este arsenal representaba una amenaza directa a la vida, la seguridad y la estabilidad de la región, y su incautación constituye un golpe de alto impacto a las capacidades logísticas y operacionales del grupo armado.

El operativo permitió desmantelar un depósito ilegal de armas y explosivos de la organización 'Martín Villa', liderada por Iván Mordisco - crédito Ejercito Nacional

El director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, sostuvo que la operación “golpea de manera directa las capacidades criminales de la estructura de alias Iván Mordisco y evita acciones violentas en la región”.

Señaló además que el despliegue de las fuerzas de seguridad demuestra el compromiso institucional de “cumplirle al país con contundencia, oportunidad y dignidad”, y que no se permitirá que estas organizaciones avancen ni continúen sembrando miedo en Colombia.

El comandante del departamento de Policía de Meta, coronel Nelson Eduardo Zambrano Esguerra, resaltó que la incautación del arsenal evita ataques mediante el lanzamiento de explosivos con drones y la utilización de minas antipersonal. Invitó a la ciudadanía a contribuir con información que permita contrarrestar el accionar de estos grupos criminales, reiterando la importancia del apoyo comunitario en la lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada.

Autoridades destacaron que el arsenal incautado representaba una amenaza directa contra la vida y la seguridad de la población y la Fuerza Pública - crédito Ejercito Nacional

La operación, desarrollada con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, continúa en curso para ubicar y judicializar a los responsables, así como para seguir debilitando las estructuras armadas ilegales que delinquen en la región. Las autoridades destacaron la coordinación interinstitucional como un factor clave para anticipar y neutralizar amenazas, salvaguardando la vida de los habitantes y preservando el orden constitucional.

En el contexto de este resultado, el Ministerio de Defensa reiteró el 15 de febrero de 2026 la postura del Gobierno frente a los grupos que han decidido persistir en la vía del crimen, rechazando la paz y manteniendo ataques contra defensores de derechos humanos, firmantes de acuerdos y sus familias.

El ministerio llamó a fortalecer la colaboración ciudadana y anunció recompensas de hasta 3.076 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smlmv) por información que conduzca a la captura de alias Mordisco y Antonio García, y de hasta 2.307 smlmv para datos sobre alias Pablito, Pablo Beltrán, Gabino (todos del ELN) y Marlon, vinculado a la estructura de Mordisco.

El Ministerio de Defensa reiteró la recompensa por información sobre alias Mordisco y otros cabecillas de estructuras terroristas y del ELN - crédito Ministerio de Defensa/X

La Policía Nacional puso a disposición múltiples canales para que la ciudadanía pueda aportar información de manera segura y confidencial: el Cuerpo élite Policial en el número 317 896 5777, la línea contra el crimen 314 358 7212 y la línea contra el terrorismo 107. Se enfatizó que la colaboración de la sociedad es fundamental para capturar a los cabecillas de estas organizaciones y frenar su capacidad de causar daño.

Con este operativo, las autoridades colombianas buscan no solo impedir atentados inmediatos, también debilitar de manera estructural a los grupos armados ilegales, afectando sus fuentes de abastecimiento y su capacidad de intimidación sobre la población. El desmantelamiento de depósitos de armas y explosivos contribuye a reducir el riesgo para las comunidades y refuerza el mensaje institucional de cero tolerancia frente al terrorismo.