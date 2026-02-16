Tras recibir alerta por una riña en restaurante en el sur de Bogotá, las autoridades hallaron cinco kilos de droga

Uniformados del CAI Libertad incautaron dos armas de fuego y cinco kilos de base de coca durante la intervención - crédito Policía Bogotá

Una alerta por una riña en restaurante en el sur de Bogotá llevó a las autoridades a descubrir un arsenal y una cantidad significativa de droga dentro del lugar.

El operativo, realizado por uniformados del CAI Libertad, terminó con la captura de un hombre de 62 años que, según el reporte policial, enfrentará cargos por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como por tráfico de estupefacientes.

La intervención policial se activó luego de una llamada de vecinos a la línea de emergencias 123, quienes informaron sobre un altercado dentro de un local de comidas en el sector de Bosa.

Los agentes, al llegar al lugar, localizaron al presunto responsable armado en el interior del restaurante. La reacción del hombre fue inmediata: intentó escapar y refugiarse en una zona del mismo establecimiento.