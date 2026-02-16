Colombia

Petro responde a Gaviria: “El gobierno más corrupto es el que mató a 6.402 jóvenes y desvió billones de la salud”

El presidente defendió su gestión frente a las críticas del exministro y destacó que su gobierno impulsa cambios en el modelo económico y social, con énfasis en la educación, la equidad y la superación del neoliberalismo

Gustavo Petro y Alejandro Gaviria
Gustavo Petro y Alejandro Gaviria representan visiones opuestas sobre el manejo de la salud y la economía en Colombia. - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro, calificó como “el gobierno más corrupto de este siglo” a las administraciones responsables de la muerte de 6.402 jóvenes y del desvío de billones de pesos del sistema de salud. Sus declaraciones fueron una respuesta directa a las críticas de Alejandro Gaviria, exministro de Estado, quien lo acusó de liderar la gestión más corrupta de la historia reciente del país.

A través de sus redes sociales, el mandatario expuso una serie de acusaciones contra gobiernos anteriores, a los que responsabilizó por múltiples hechos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.

El Jefe de Estado escribió: “El gobierno más corrupto de este siglo es el que mató hasta 6.402 jóvenes haciéndolos pasar por guerrilleros, mientras eran simplemente jóvenes de barrio sin empleo. El gobierno más corrupto de la historia es el que dejó perder decenas de billones de pesos de la salud, esfumados en las manos de los propietarios de las EPS como intermediarios financieros de la salud”.

El presidente también señaló que estos hechos ocurrieron bajo un modelo neoliberal que, según él, “financierizó los derechos fundamentales del pueblo como la salud o las pensiones”. Petro argumentó que este enfoque convirtió derechos fundamentales en mercados lucrativos, lo que, a su juicio, facilitó la corrupción y el desvío de fondos públicos.

En su mensaje, Petro aseguró: “De esos gobiernos de verdad corruptos, hasta llegar al crimen contra la humanidad, hizo parte Alejandro Gaviria, y nunca dijo que fueran corruptos, pero como no supo estar a la altura de los cambios que necesitaba Colombia, no entendió el papel que podía cumplir, que era el del reconocimiento del fin del neoliberalismo y el comienzo de la construcción de una nueva política y teoría económica”.

Gustavo Petro acusó a varios
Gustavo Petro acusó a varios gobiernos anteriores de corrupción, desvío de recursos de la salud y falsos positivos, mencionando a Alejandro Gaviria como parte de esas administraciones. - crédito Colprensa y Presidencia

Según el mandatario, el país necesita priorizar la educación y la vida, así como avanzar hacia una economía sostenida en energías limpias y el desarrollo intelectual y computacional.

En su crítica, el presidente hizo referencia directa a la formación académica de Alejandro Gaviria, al afirmar: “Nada entendió el profesor uniandino de Chapinero alto de estas realidades económicas y políticas que hemos vivido, y por eso llama corrupto al gobierno del cambio con el megáfono que le presta el banquero más adinerado de Colombia, solo un escrito para que ayude a que los tiempos de la Colombia donde reinaba la muerte, vuelvan”.

El mandatario también mencionó la violencia paramilitar en el país, señalando que “los paramilitares que gobernaban a su lado se llenaban los bolsillos de dinero extraído de la cocaína, mientras asesinaban, con descuartizamiento incluido, 200.000 colombianos, y centenares eran llevados a hornos crematorios, y decenas de miles a las fosas comunes”.

Petro sostuvo que, según su visión, el sistema de salud se transformó en una “caja del paramilitarismo para matar colombianos y no para curarlos”.

Petro defendió su administración y
Petro defendió su administración y destacó que su gobierno impulsa cambios en la economía y la política social, priorizando educación, equidad y sostenibilidad. - crédito @petrogustavo/X

El debate sobre corrupción y la salud en Colombia

Las declaraciones de Petro hacen referencia a hechos ocurridos bajo varias administraciones, especialmente durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando se registraron los denominados “falsos positivos”. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al menos 6.402 jóvenes fueron asesinados y presentados como bajas en combate.

El mandatario también aludió a la gestión de Alejandro Gaviria como ministro de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Santos, responsabilizándolo de participar en administraciones donde, según su versión, se produjo el desvío de recursos públicos y la consolidación del modelo de Empresas Promotoras de Salud (EPS).

En sus mensajes, Petro insistió en que nunca hubo una autocrítica por parte de quienes integraron estos gobiernos y defendió su proyecto político como un cambio necesario para el país.

Las críticas de Alejandro Gaviria

El pronunciamiento de Gustavo Petro se produjo luego de que Alejandro Gaviria, exministro de Educación y de Salud, publicara un mensaje en el que acusó al actual gobierno de ser “el más corrupto de la historia reciente de Colombia”.

Gaviria escribió: “Cada día aflora un nuevo escándalo. Este fin de semana la revista Cambio publicó un reportaje sobre corrupción en el Fomag. Hace unos días, supimos de nuevas denuncias de corrupción en Findeter, la Fiduprevisora y RTVC”.

El exministro también señaló que “la corrupción propia se presenta como ajena”, cuestionó la actuación de los organismos de control y afirmó que “la impunidad incrementa la corrupción”.

Gaviria denunció la corrupción en
Gaviria denunció la corrupción en entidades como Fomag, Findeter y RTVC, y señaló que la impunidad ha permitido que los escándalos se repitan. - crédito @agaviriau/X

En este enfrentamiento público, el presidente reiteró que su gobierno busca transformar las bases económicas y sociales del país, mientras que Gaviria y otros exfuncionarios insisten en la necesidad de transparencia y control sobre la gestión actual.

