Colombia

Medellín: Pico y Placa para este lunes 16 de febrero

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Guardar
El Pico y Placa no
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

La Secretaría de Movilidad de Medellín informó sobre la aplicación del Pico y Placa para este lunes 16 de febrero en la ciudad colombiana. Enseguida le damos los detalles de este programa de restricción vehicular y evita multas.

Tome nota de la terminación de la placa de su automóvil, del tipo de vehículo que tiene y la hora del día, para saber si puede manejar sin repercusiones.

Cabe mencionar que esta prohibición vehicular cambia todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al circular a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También cabe recalcar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de autos por la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Motos: 1, 7,.

Particulares: 1, 7,.

Taxis: No aplica,, .

Transporte de carga: No aplica,, .

El horario de esta restricción vehicular es de lunes a viernes y comienza a las 5:00 horas por la mañana y termina hasta las 20:00 horas por la noche.

Pico y Placa 2025

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)

La Alcaldía de Medellín dio a conocer las pautas de cómo funcionará el Pico y Placa en la ciudad durante el segunfo semestre del 2025.

Las nuevas medidas de restricción vehícular seguirá dependiendo del día de la semana, así como del último dígito de la placa del auto.

Para vehículos particulares, la aplicación será la siguiente:

Lunes: 6 y 9

Martes: 5 y 7

Miércoles: 1 y 8

Jueves: 0 y 2

Viernes: 3 y 4

En el caso de las motocicletas, la rotación será la misma con una pequeña pero importante diferencia: es con el primer número de la placa, en lugar del último.

El horario de aplicación del Pico y Placa es de lunes a viernes de 5:00 horas a 20:00 horas para los vehículos particulares y motocicletas. Mientras que para Taxis comienza a las 6:00 horas y termina también a las 20:00 horas.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia.

Destinado a la atención médica.

Que utilicen gas natural como combustible.

De servicio de transporte terrestre.

De transporte de alimentos.

De carga.

Destinado a la ejecución de actividades relacionadas al servicio público.

De medios de comunicación.

De seguridad.

Destinado al transporte de personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad.

De valores.

Fúnebres.

Oficiales.

Diplomáticos.

Todos los autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Es importante mencionar que los automovilistas no tendrán que solicitar nuevamente la autorización escrita para la exoneración ya que la Secretaría de Movilidad tiene conexión con el Registro Único de Tránsito (RUNT).

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, la multa por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en Medellín hoyÚltimas actualizacionesPico y Placa en ColombiaPico y Placa en Medellín

Más Noticias

Estos son los cortes de la luz del lunes 16 de febrero en Santander

Conoce con antelación los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Estos son los cortes de

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para este lunes 16 de febrero

Cuáles son los vehículos que que no pueden transitar este lunes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa en Cartagena:

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Villavicencio este 16 de febrero

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de auto que se tiene, así como del último dígito de la placa

Tenga en cuenta: Así regirá

Fallece en Bogotá Antonio Samudio a los 91 años, maestro del grabado y referente del arte colombiano

El artista capitalino, reconocido por su exploración del buril, el linograbado y la xilografía, desarrolló una obra marcada por la representación de la figura femenina, el uso expresivo del color y una mirada crítica sobre la condición humana

Fallece en Bogotá Antonio Samudio

Cali: Pico y Placa para este lunes 16 de febrero

Esto le interesa si va a manejar por las calles de ciudad este lunes

Cali: Pico y Placa para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamientos entre Los Pachencas y

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

ENTRETENIMIENTO

Jay Torres es el nuevo

Jay Torres es el nuevo eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia 3′ con solo el 6,55% de apoyo de sus fans

Jhonny Rivera y Jenny López confirman detalles exclusivos de su boda y luna de miel

Kevyn Rúa se refirió a la supuesta traición a Valkyria en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Se molestó”

Luis Díaz y su familia conquistaron las redes sociales al ritmo de “Chévere”: la estrella del Bayern de Múnich movió sus caderas

Luis Alfonso promete honrar el legado de Yeison Jiménez en los escenarios: “Es un shock del que no hemos salido”

Deportes

Deportivo Cali ganó ante Atlético

Deportivo Cali ganó ante Atlético Nacional y toma un respiro en la tabla del descenso: así quedaron los Azucareros en el promedio

El récord de Messi, Suárez y Neymar en el Barcelona que amenazan Luis Díaz junto a Harry Kane y Michael Olise en Bayern Múnich

Miguel Borja detalló su salida de Cruz Azul y no descarta regresar a Junior o Nacional

Gustavo Florentín regresaría al fútbol colombiano: este es el equipo que quiere al paraguayo

Deportivo Cali rompe invicto de Nacional y Gamero respira: triunfo azucarero con gol de Dinenno en Palmaseca