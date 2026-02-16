Colombia

Lotería La Caribeña Noche: la jugada ganadores y resultado del último sorteo

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Guardar
La Caribeña Noche es una
La Caribeña Noche es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar (Jovani Pérez/Infobae)

Reconocida en todo el país, la Lotería Caribeña es una alternativa emocionante para quienes buscan tentar la suerte cada noche. Los premios se sortean diariamente y pueden ser ganados por cualquier jugador que acierte a los números elegidos.

A las 22:00 horas se anuncian los resultados y tanto debutantes como aficionados experimentados pueden ganar tras seleccionar un número de cuatro dígitos y fijar su apuesta.

Los boletos pueden adquirirse en los puntos oficiales, cuya información oficial está disponible en la web de la Lotería Caribeña.

Descubra aquí los números ganadores del sorteo de la noche del 15 de febrero. Recuerde resguardar su boleto, necesario para cobrar cualquier premio obtenido.

Todos los números ganadores del 15 de febrero

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de La Caribeña Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Números sorteados: 280

Quinta: 8

Pasos a seguir para jugar La Caribeña

La Lotería Caribeña es un popular juego de azar colombiano que se caracteriza por ofrecer sorteos diarios en dos horarios: en la tarde a las 14:30 horas y en la noche a las 22:00, con un horario especial los domingos y festivos. Este juego permite a los participantes probar suerte seleccionando un número de cuatro dígitos, lo que genera múltiples oportunidades para ganar premios importantes en cada sorteo.

Para jugar, el participante debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999 y decidir cuánto dinero desea apostar por ese número. La compra del boleto puede realizarse en puntos autorizados o mediante aplicaciones móviles. El objetivo es que el número seleccionado coincida exactamente con el número ganador que se extrae en el sorteo oficial, lo que otorga el premio mayor.

Además del premio mayor, la Caribeña ofrece premios menores para quienes acierten parte de las cifras, según las reglas específicas de cada sorteo. Esto hace que el juego sea accesible y atractivo para una amplia variedad de jugadores, quienes pueden participar diariamente y aumentar sus posibilidades de ganar. Los resultados pueden consultarse en diversas plataformas en línea especializadas.

Conoce cuál es la historia
Conoce cuál es la historia de las loterías en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae]

Origen de la lotería en Colombia

Las loterías en Colombia tienen una historia que se remonta a varios siglos atrás. Sus primeros indicios se sitúan en la época del virreinato en América Latina. En ese periodo, comenzó a gestarse el primer juego de lotería reconocido oficialmente en el país, aunque no existen registros precisos que permitan identificar cuál fue la primera lotería jugada en territorio colombiano. Los juegos de azar estaban mal vistos por las autoridades y la iglesia de la época, motivo por el cual las primeras experiencias de este tipo se realizaban al margen de la ley, protegidas del escrutinio oficial.

Fue en 1792 cuando se instauró la primera lotería oficial en Colombia. Este juego, de bajo costo, buscaba ser accesible para la mayor parte de la población. La idea se expandió con rapidez y diversas regiones del país comenzaron a adoptar este formato recreativo. Ciudades como Medellín, Santa Fe, Cartagena y Mompós fueron pioneras en la creación y difusión de loterías regionales. De esta forma, la práctica de participar en sorteos se fue incorporando lentamente a la vida cotidiana.

A lo largo de los años, la lotería se consolidó como una tradición dentro de la cultura popular colombiana. Más localidades y apostadores se sumaron, lo cual favoreció la oficialización y el fortalecimiento de este sistema de juego en todo el país. En la actualidad, la lotería continúa vigente y mantiene un estrecho lazo con el pasado, reflejando la evolución histórica que permitió su arraigo e institucionalización en diversas comunidades de Colombia.

Temas Relacionados

La Caribeña nocheResultado la Caribeña Noche HoyÚltimas actualizacionesLoterías de ColombiaChance Caribeña Noche Colombia

Más Noticias

El padre de Erika Jimena Moreno relata sus últimas horas: “Me dijo que tenía miedo”

El hombre aseguró que las cámaras de seguridad registraron el momento en que su hija ingresó al apartamento por última vez y que, desde entonces, no volvió a ser vista salir del lugar

El padre de Erika Jimena

Estos son los cortes de la luz del lunes 16 de febrero en Santander

Conoce con antelación los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Estos son los cortes de

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para este lunes 16 de febrero

Cuáles son los vehículos que que no pueden transitar este lunes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa en Cartagena:

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Villavicencio este 16 de febrero

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de auto que se tiene, así como del último dígito de la placa

Tenga en cuenta: Así regirá

Fallece en Bogotá Antonio Samudio a los 91 años, maestro del grabado y referente del arte colombiano

El artista capitalino, reconocido por su exploración del buril, el linograbado y la xilografía, desarrolló una obra marcada por la representación de la figura femenina, el uso expresivo del color y una mirada crítica sobre la condición humana

Fallece en Bogotá Antonio Samudio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamientos entre Los Pachencas y

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

ENTRETENIMIENTO

Jay Torres es el nuevo

Jay Torres es el nuevo eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia 3′ con solo el 6,55% de apoyo de sus fans

Jhonny Rivera y Jenny López confirman detalles exclusivos de su boda y luna de miel

Kevyn Rúa se refirió a la supuesta traición a Valkyria en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Se molestó”

Luis Díaz y su familia conquistaron las redes sociales al ritmo de “Chévere”: la estrella del Bayern de Múnich movió sus caderas

Luis Alfonso promete honrar el legado de Yeison Jiménez en los escenarios: “Es un shock del que no hemos salido”

Deportes

Deportivo Cali ganó ante Atlético

Deportivo Cali ganó ante Atlético Nacional y toma un respiro en la tabla del descenso: así quedaron los Azucareros en el promedio

El récord de Messi, Suárez y Neymar en el Barcelona que amenazan Luis Díaz junto a Harry Kane y Michael Olise en Bayern Múnich

Miguel Borja detalló su salida de Cruz Azul y no descarta regresar a Junior o Nacional

Gustavo Florentín regresaría al fútbol colombiano: este es el equipo que quiere al paraguayo

Deportivo Cali rompe invicto de Nacional y Gamero respira: triunfo azucarero con gol de Dinenno en Palmaseca