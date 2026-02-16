Condenan a criminal que utilizó unas tijeras para robarle $850.000 a un ciudadano

Los delincuentes amenazaron al ciudadano con unas tijeras para que entregara sus pertenencias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La justicia continúa avanzando en las condenas en contra de criminales dedicados al hurto en el territorio nacional. Precisamente, durante el domingo 15 de febrero se conocieron detalles de la sentencia en contra de un hombre tras ser hallado responsable de un asalto violento perpetrado con tijeras metálicas en el puente peatonal del barrio La Salle de Bucaramanga.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el delincuente debe cumplir una pena de 12 años en prisión por el delito cometido en contra de un ciudadano al que le arrebataron sus pertenencias mientras lo amenazaban con el arma cortopunzante.

Asimismo, se informó que el hecho ocurrió en 2021 a las 8:40 a. m., en el momento en el que la víctima, que fue identificada como Ludwin Ariza Vargas, fue abordada por dos sujetos que lo inmovilizaron y lo amenazaron con objetos cortopunzantes.

En medio de la intimidación, los delincuentes lograron quitarle una argolla matrimonial de oro, un celular y $850.000 en efectivo, aunque no le causaron lesión alguna.

El Tribunal Superior de Bucaramanga determinó que el condenado, identificado como Geinner Alberto Payares Montejo, jugó un papel esencial en el delito al sujetar e intimidar a la víctima con las tijeras para impedir cualquier defensa o reacción que les impidiera cumplir su objetivo.

Asimismo, la sentencia detalló que, mientras Payares Montejo lo retenía, su cómplice extrajo las pertenencias directamente del pantalón del afectado para posteriormente huir sin dejar mayor rastro.

Sobre la víctima, se confirmó que en el momento del ataque se desempeñaba como técnico en reparación de electrodomésticos y que el dinero sustraído correspondía a ingresos por su trabajo y estaba destinado para su sostenimiento y el de su familia.

Además del anillo y el efectivo, los asaltantes también se apropiaron de su cédula y de papeles de conducción de motocicleta y vehículo, lo que representaba un riesgo para el ciudadano que se quedó sin sus documentos de identificación.

Tras el asalto, los delincuentes huyeron hacia un campo deportivo, pero agentes de la Policía lograron capturar a Payares Montejo luego de oír los pedidos de auxilio de la víctima y actuar con rapidez al conocer hacia dónde se dirigían.

Durante el juicio, la víctima reconoció a Payares Montejo por su vestimenta camuflada y tapabocas, como la persona que lo amenazó y coaccionó con las tijeras, lo que hizo que, de inmediato, fuera vinculado al proceso.

Al verse identificado, el señalado agresor admitió su participación y aseguró no tener antecedentes penales. Además, con el fin de que las autoridades le rebajaran la pena argumentó que era cómplice del delincuente que huyó y que la víctima no se encontraba en situación de pobreza extrema.

Mujer judicializada por hurto

La Fiscalía General de la Nación informó que Mayerlin Velásquez Vargas fue privada de la libertad en un centro carcelario, acusada de ingresar por la fuerza a una vivienda de Cali y sustraer bienes.

De acuerdo con la entidad, la captura de Velásquez Vargas fue realizada por la Policía Nacional el 4 de febrero de 2024, como parte de una investigación sobre un presunto hurto cometido el 26 de junio de 2024 en una casa ubicada en el barrio San Judas II, donde se denunció el robo de pertenencias valoradas en más de $19 millones.

La Fiscalía presentó a la detenida ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de hurto calificado y agravado. Según la investigación, Velásquez Vargas habría actuado junto con otras personas, que se encargaron de forzar las ventanas del inmueble para ingresar y apoderarse de los elementos.