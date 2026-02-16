Colombia

Condenan a criminal que utilizó unas tijeras para robarle $850.000 a un ciudadano

La víctima no solo fue despojada de su dinero, sino que los agresores le arrebataron su argolla de matrimonio y su celular

Guardar
Los delincuentes amenazaron al ciudadano
Los delincuentes amenazaron al ciudadano con unas tijeras para que entregara sus pertenencias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La justicia continúa avanzando en las condenas en contra de criminales dedicados al hurto en el territorio nacional. Precisamente, durante el domingo 15 de febrero se conocieron detalles de la sentencia en contra de un hombre tras ser hallado responsable de un asalto violento perpetrado con tijeras metálicas en el puente peatonal del barrio La Salle de Bucaramanga.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el delincuente debe cumplir una pena de 12 años en prisión por el delito cometido en contra de un ciudadano al que le arrebataron sus pertenencias mientras lo amenazaban con el arma cortopunzante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Asimismo, se informó que el hecho ocurrió en 2021 a las 8:40 a. m., en el momento en el que la víctima, que fue identificada como Ludwin Ariza Vargas, fue abordada por dos sujetos que lo inmovilizaron y lo amenazaron con objetos cortopunzantes.

En medio de la intimidación, los delincuentes lograron quitarle una argolla matrimonial de oro, un celular y $850.000 en efectivo, aunque no le causaron lesión alguna.

Los criminales le arrebataron el
Los criminales le arrebataron el sueldo completo al ciudadano - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El Tribunal Superior de Bucaramanga determinó que el condenado, identificado como Geinner Alberto Payares Montejo, jugó un papel esencial en el delito al sujetar e intimidar a la víctima con las tijeras para impedir cualquier defensa o reacción que les impidiera cumplir su objetivo.

Asimismo, la sentencia detalló que, mientras Payares Montejo lo retenía, su cómplice extrajo las pertenencias directamente del pantalón del afectado para posteriormente huir sin dejar mayor rastro.

Sobre la víctima, se confirmó que en el momento del ataque se desempeñaba como técnico en reparación de electrodomésticos y que el dinero sustraído correspondía a ingresos por su trabajo y estaba destinado para su sostenimiento y el de su familia.

Además del anillo y el efectivo, los asaltantes también se apropiaron de su cédula y de papeles de conducción de motocicleta y vehículo, lo que representaba un riesgo para el ciudadano que se quedó sin sus documentos de identificación.

Tras el asalto, los delincuentes huyeron hacia un campo deportivo, pero agentes de la Policía lograron capturar a Payares Montejo luego de oír los pedidos de auxilio de la víctima y actuar con rapidez al conocer hacia dónde se dirigían.

Los uniformados atendieron el caso
Los uniformados atendieron el caso ante el pedido de auxilio de la víctima - crédito Colprensa

Durante el juicio, la víctima reconoció a Payares Montejo por su vestimenta camuflada y tapabocas, como la persona que lo amenazó y coaccionó con las tijeras, lo que hizo que, de inmediato, fuera vinculado al proceso.

Al verse identificado, el señalado agresor admitió su participación y aseguró no tener antecedentes penales. Además, con el fin de que las autoridades le rebajaran la pena argumentó que era cómplice del delincuente que huyó y que la víctima no se encontraba en situación de pobreza extrema.

Mujer judicializada por hurto

Las autoridades continúan avanzando en
Las autoridades continúan avanzando en su lucha contra la delincuencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Fiscalía General de la Nación informó que Mayerlin Velásquez Vargas fue privada de la libertad en un centro carcelario, acusada de ingresar por la fuerza a una vivienda de Cali y sustraer bienes.

De acuerdo con la entidad, la captura de Velásquez Vargas fue realizada por la Policía Nacional el 4 de febrero de 2024, como parte de una investigación sobre un presunto hurto cometido el 26 de junio de 2024 en una casa ubicada en el barrio San Judas II, donde se denunció el robo de pertenencias valoradas en más de $19 millones.

La Fiscalía presentó a la detenida ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de hurto calificado y agravado. Según la investigación, Velásquez Vargas habría actuado junto con otras personas, que se encargaron de forzar las ventanas del inmueble para ingresar y apoderarse de los elementos.

Temas Relacionados

BucaramangaRoboInseguridadDelincuenciaLudwin Ariza VargasColombia-Noticias

Más Noticias

Congresista del Centro Democrático propuso acabar con la reposición de votos en consultas internas e interpartidistas: este es el motivo

Se trata del representante a la Cámara y aspirante al Senado por el Centro Democrático Hernán Cadavid, que quiere que se reglamente que los aspirantes que hagan parte de estos mecanismos de escogencia no tengan derecho a recibir remuneración económica por los sufragios obtenidos, al considerar que lo que buscan algunos participantes es autofinanciarse

Congresista del Centro Democrático propuso

Salario mínimo de 2026: trabajadores y pensionados criticaron al Consejo de Estado ante acuerdos con los empresarios

Fabio Arias, presidente de la CUT, rechazó la decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional el decreto e insistió en la legitimidad de la negociación colectiva para fijar la remuneración

Salario mínimo de 2026: trabajadores

Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

La Tricolor femenina juvenil inicia la última fase del campeonato que se juega en Paragay como favorita al título y a quedarse con uno de los cupos a la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA que se jugará en Polonia, luego de ser líderes del grupo A

Colombia vs. Ecuador - EN

La JEP expulsó al general (r) Mauricio Santoyo por no contar la verdad sobre crímenes de lesa humanidad: qué pasará con su caso

El exoficial de la Policía Nacional pierde todos los beneficios otorgados por la justicia transicional al no colaborar con el esclarecimiento de desapariciones forzadas y otros crímenes cometidos durante su tiempo en el Gaula de Medellín

La JEP expulsó al general

El infierno bajo tierra: el chef del Bronx que fue obligado a cocinar carne humana para Los Sayayines

El testimonio de Óscar Rosas reveló la existencia de canibalismo, torturas y rituales en el corazón del extinto Bronx de Bogotá, confirmado por agentes y sobrevivientes tras la intervención de 2016

El infierno bajo tierra: el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamientos entre Los Pachencas y

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

ENTRETENIMIENTO

Quiénes serán los ganadores del

Quiénes serán los ganadores del ‘Desafío del Siglo XXI’: estos fueron los nombres que se filtraron

Expareja de Ángela Valdivieso, la modelo de OnlyFans relacionada con Blessd, se pronunció sobre los chats con el artista: “Lo publicó para hacerme daño”

Participante eliminada del ‘Desafío Siglo XXI’ reveló el millonario premio que recibió y criticó a uno de sus excompañeros: “Superhipócrita”

Lina Tejeiro ‘encendió’ las redes sociales con publicación de San Valentín y surgieron rumores de un nuevo amor: no sería Ryan Castro

Qué le pasó al Padre Chucho: seguidores preocupados por foto viral en silla de ruedas

Deportes

Colombia vs. Ecuador - EN

Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

Colombia está lista para el Panamericano de Pista en Chile: estos son sus seleccionados y objetivos

VIDEO | Hugo Rodallega sigue siendo leyenda en el fútbol de Inglaterra: “Lo extrañamos en el equipo”

Carlos Antonio Vélez cuestionó el presente de Falcao García: “No sé si esté para seguir en esta aventura”

Mauricio “Chicho” Serna habló de la negociación que frenó la salida de Marino Hinestroza de Nacional a Boca Juniors