Colombia

Roy Barreras señaló a Gustavo Petro como “ingenuo” en el manejo de la Paz Total y reveló cómo permitió el crecimiento de “ejércitos mafiosos”

El exembajador de Colombia en Reino Unido y hoy aspirante presidencial hizo algunas observaciones frente a lo que sería el fracaso de la política de negociación del Gobierno nacional con los grupos armados ilegales y cómo el jefe de Estado pecó por sus ‘buenas intenciones’ con esta iniciativa

Roy Barreras negó que él
Roy Barreras negó que él sea el candidato del presidente de la República, Gustavo Petro - crédito @RoyBarreras/X

En unas declaraciones que podrían ser entendidas como un nuevo intento de desmarcarse de uno de los fracasos del Gobierno de Gustavo Petro, el exembajador de Colombia en Reino Unido y candidato presidencial Roy Barreras, advirtió que el crecimiento de los grupos armados ilegales representa un riesgo agravado por la estrategia de Paz Total del Ejecutivo, además de afirmar que el jefe de Estado habría pecado de “exceso de ingenuidad” en este asunto.

En entrevista con Semana, Barreras cuestionó duramente la política de diálogo múltiple impulsada por el mandatario. “El exceso de ingenuidad, por decir lo menos, en la Paz Total. Abrió 20 mesas de diálogo al tiempo con un cese al fuego que no lo cumplió nadie y que permitió que crecieran unos ejércitos mafiosos que han abusado y que siguen matando, extorsionando, ametrallando de manera cruel, como vemos todos los días”, sostuvo el político vallecaucano.

Roy Barreras es cercano al
Roy Barreras es cercano al ministro del Interior, Armando Benedetti, que a su vez es la 'mano derecha' del presidente Gustavo Petro - crédito @espinosaradio/X

Asimismo, Barreras señaló hechos recientes en Arauca, donde fueron asesinados dos jóvenes, un policía y un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), para ilustrar el accionar violento de estos grupos armados. “Hace poco ametrallaron a dos muchachos, a un policía y a un escolta de la UNP en Arauca, de manera salvaje, sin ninguna piedad. Esas personas tienen que ser sometidas por la fuerza legítima del Estado”, afirmó el aspirante al primer cargo del país.

Y es que el diagnóstico de Barreras podría encontrar sustento en los datos recientes de inteligencia y análisis de seguridad. Según reportes del Ministerio de Defensa, que han sido analizados por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el número de integrantes de grupos armados ilegales en Colombia creció un 23,5% durante el último año, al alcanzar los 27.121 miembros, con diferentes frentes en acción a lo largo y ancho del territorio nacional.

El balance de la política
El balance de la política de Paz Total de Gustavo Petro sería negativo, según lo expresó el exembajador y candidato presidencial Roy Barreras - crédito Jesús Avilés/Infobae

Roy Barreras busca un “Estado fuerte ante el crimen”

Barreras, médico y político con trayectoria en diferentes colectividades, incluso como ‘discípulos’ de los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, pero por la dinámica de la política nacional cayó en las toldas petristas, defendió la necesidad de robustecer al Estado ante el fenómeno de la criminalidad organizada. Y reiteró que la debilidad institucional ofrece ventajas a los grupos ilegales y debilita cualquier intento de negociación o sometimiento.

“Cualquier proceso de diálogo, lo digo con toda claridad, que permita la paz en los territorios y el sometimiento a la Justicia y al Estado de derecho, requiere un Estado fuerte, inclusive para ser generosos en ese sometimiento a la Justicia. El Estado tiene que ser fuerte. Si es débil, los delincuentes toman ventaja en la negociación, que es lo que ha pasado en estos años”, remarcó Barreras en el diálogo con el citado medio, en el que dejó plasmada su posición.

Gran parte de los procesos
Gran parte de los procesos de negociación emprendidos por el Gobierno Petro fracasaron, incluyendo el establecido con el ELN - crédito APR

De acuerdo con los registros de las citadas entidades, el Clan del Golfo es el grupo con la expansión más acelerada, al sumar cerca de 2.300 nuevos miembros, lo que equivale a un aumento del 30%. Por su parte, las disidencias de las Farc, entre ellas el Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia, reúnen aproximadamente a 10.000 integrantes, con incrementos individuales entre el 22% y el 23%; y el ELN mantiene sus operaciones en diferentes regiones.

Al ser consultado sobre una supuesta cercanía o respaldo del presidente Petro hacia su candidatura, el propio Barreras negó ser el candidato oficialista: lo cual soportaría en el anuncio público del primer mandatario de no votar ninguna de las consultas en la jornada del 8 de marzo, cuando se conozcan nuevos candidatos. “No. El presidente me ha prometido a mí y a la sociedad colombiana que habrá neutralidad, como corresponde, y creo en su palabra”, reiteró el exsenador.

