Colombia

Expresidente Santos respalda encuentro entre Petro y Trump: “El diálogo es más productivo que la confrontación”

El exmandatario destacó la importancia de que los compromisos entre ambos países se cumplan y tengan efectos concretos en la región. Además, se refirió a la situación en Venezuela y defendió la justicia transicional como garantía de legitimidad en ese proceso

Guardar
El expresidente Santos respaldó el
El expresidente Santos respaldó el acercamiento diplomático entre Petro y Trump, destacando la importancia de mantener el diálogo y cumplir los compromisos bilaterales conseguidos en Washington - crédito Presidencia y Reuters

En el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el expresidente y Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, respaldó el reciente encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump, calificándolo como una señal positiva para las relaciones bilaterales.

En entrevista con Deutsche Welle (DW), el exmandatario fue enfático al señalar que la diplomacia debe primar sobre la confrontación, en referencia a la reunión sostenida en Washington a comienzos de febrero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Yo lo vi muy bien, porque es la demostración de que la diplomacia y el diálogo es mucho más productivo que la confrontación, que los insultos, que la diplomacia por las redes sociales”, afirmó el exmandatario.

El acercamiento entre Gustavo Petro y Donald Trump había generado expectativa tanto en Colombia como en Estados Unidos, especialmente por las diferencias ideológicas que históricamente han marcado la relación entre gobiernos de distinto signo político.

Para Santos, sin embargo, el pragmatismo diplomático es clave. “El acercamiento es bienvenido y ojalá se mantenga”, sostuvo, subrayando la importancia de que los compromisos adquiridos durante la reunión se traduzcan en resultados concretos.

El expresidente agregó que el cumplimiento de esos acuerdos sería “muy bueno para Colombia y para la región”, dejando claro que la estabilidad de la relación bilateral tiene implicaciones estratégicas más allá de los dos países.

En un escenario internacional marcado por conflictos, polarización y rivalidades estratégicas, el exmandatario colombiano defendió la diplomacia tradicional frente a la confrontación pública o la llamada “diplomacia de redes sociales”.

El respaldo adquiere especial relevancia considerando que Santos, como Nobel de Paz, mantiene un perfil activo en debates internacionales sobre resolución de conflictos y gobernanza global.

Durante su encuentro en la
Durante su encuentro en la Casa Blanca, Petro y Trump limaron asperezas y compartieron un diálogo constructivo sobre temas regionales como seguridad, comercio y cooperación bilateral. - crédito Presidencia

Venezuela y la legitimidad en la transición

Durante la entrevista, el exmandatario también se refirió a la situación en Venezuela y los recientes cambios políticos tras la salida de Nicolás Maduro del poder. Santos señaló que, aunque existe optimismo en algunos sectores, el proceso genera dudas en otros debido a cuestionamientos sobre su legalidad.

“Lo que hoy la gente está esperando, el mundo entero y los venezolanos, es más certidumbre sobre cómo va a ser esa transición”, explicó.

En su análisis, destacó que cualquier transición requiere legitimidad y participación amplia. “Eso quiere decir más participación de la oposición en las discusiones sobre la transición”, indicó, enfatizando que solo así Venezuela podría recuperar su democracia con respaldo interno y reconocimiento internacional.

Frente a una eventual amnistía para miembros del régimen, Santos se inclinó por un modelo de justicia transicional que respete el derecho internacional y garantice reparación a las víctimas.

Santos se refirió al caso
Santos se refirió al caso venezolano señalando que la transición en ese país debe avanzar con legitimidad y participación de la oposición para recuperar la democracia - crédito Reuters

La agenda global de The Elders

Santos participa en la conferencia como miembro de The Elders, grupo internacional de líderes fundado para promover la paz y los derechos humanos.

Desde esa plataforma, explicó que trabajan sobre cuatro retos existenciales que considera prioritarios:

  1. Reducción del riesgo nuclear: promover el diálogo entre potencias nucleares para limitar arsenales y evitar una confrontación atómica.
  2. Cambio climático: recuperar la prioridad global frente a una amenaza que, según dijo, sigue avanzando pese a quedar relegada por otras crisis.
  3. Pandemias: fortalecer la cooperación internacional para estar preparados ante futuras emergencias sanitarias.
  4. Inteligencia artificial: encauzar su desarrollo bajo esquemas de cooperación y no de competencia entre potencias.

Santos advirtió que la falta de cooperación durante la última pandemia evidenció debilidades estructurales en la gobernanza global. “No es si viene, sino cuándo viene y qué tan fuerte viene la próxima pandemia”, alertó.

Desde la Conferencia de Seguridad
Desde la Conferencia de Seguridad de Múnich, Santos subrayó que la diplomacia y el diálogo son herramientas más productivas que la confrontación para resolver diferencias entre naciones. - crédito EFE

Advertencia sobre la “Junta de Paz”

Otro de los temas abordados fue la denominada “Junta de Paz” impulsada por Trump. El expresidente colombiano advirtió que cualquier iniciativa internacional debe complementar, y no reemplazar, las instituciones existentes.

En ese sentido, mencionó el papel de la Naciones Unidas y sostuvo que abolir organismos multilaterales sería un error.

“Nadie duda de que esas instituciones necesitan cambios, necesitan reformas, pero lo peor que puede pasar es abolirlas, porque la alternativa es desastrosa”, afirmó.

Temas Relacionados

Juan Manuel SantosGustavo PetroDonald Trumprelaciones Colombia Estados UnidosConferencia de Seguridad de Múnichdiálogo diplomáticoColombia-Noticias

Más Noticias

Estos son los cortes de la luz del 15 de febrero en Santander

ESSA dio a conocer los cortes al servicio eléctrico que se realizarán hoy en el departamento de Santander

Estos son los cortes de

CAR declara alerta preventiva por mala calidad del aire en Mochuelo, Bogotá

La medida fue adoptada tras registrarse concentraciones de PM2.5 superiores a 50 µg/m³ entre el 2 y el 12 de febrero, con excedencias sostenidas por más de 36 horas

CAR declara alerta preventiva por

Alerta en parque de Bogotá: hallaron comida cruda cerca de la Virgilio Barco y temen riesgo para las mascotas

El Idpyba recogió los restos y activó protocolos de vigilancia tras el hallazgo en zona verde, mientras autoridades piden extremar cuidados ante posibles riesgos para perros y otros animales

Alerta en parque de Bogotá:

Joven fue asesinada en Barranquilla por un falso domiciliario: llegó con flores hasta su vivienda

La víctima fue auxiliada por familiares y vecinos, pero murió por la gravedad de sus heridad

Joven fue asesinada en Barranquilla

María Claudia Lacouture reveló cuál es su conclusión de la suspensión del aumento del salario mínimo: “No basta con subirlo”

La presidenta ejecutiva de la Cámara Colombo Americana aseguró que el incremento no se debe hacer mediante “atajos”

María Claudia Lacouture reveló cuál
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

Alarmantes cifras del reclutamiento infantil en Colombia: grupos armados usan redes sociales para atraer niños

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio rescató a un

Yeferson Cossio rescató a un perro que estaba a punto de ahogarse y lanzó una advertencia: “Me quedo con él”

Karol G compartió la sorpresa que recibió por su cumpleaños: “Hoy me despertaron así”

Video|Marilyn Patiño y Renzo Meneses se besaron en pleno Carnaval de Barranquilla: las redes sociales ya opinaron

Marilyn Patiño aseguró que hubo besos en el confesionario de ‘La casa de los famosos Colombia’: uno de los involucrados sería “un hombre casado”

Yeison Jiménez, TIMØ, Sebastián Yatra, Charli XCX y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

Hora y dónde ver Deportivo

Hora y dónde ver Deportivo Cali vs. Atlético Nacional: el Verdolaga visita a un Azucarero necesitado

Técnico de Millonarios se pronunció por las lesiones de Falcao García y Rodrigo Contreras: esto dijo

Las lesiones amenazan la preparación de Colombia para la Copa Mundial: estos son los jugadores afectados

James Rodríguez no se guardó nada y envió duro mensaje a sus críticos: “Piensan que me lastimarán”

Cuándo se daría el regreso de David Mackalister Silva en Millonarios: los azules extrañan a su capitán y creador de juego