Expresidente Santos respalda encuentro entre Petro y Trump: “El diálogo es más productivo que la confrontación”

El expresidente Santos respaldó el acercamiento diplomático entre Petro y Trump, destacando la importancia de mantener el diálogo y cumplir los compromisos bilaterales conseguidos en Washington - crédito Presidencia y Reuters

En el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el expresidente y Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, respaldó el reciente encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump, calificándolo como una señal positiva para las relaciones bilaterales.

En entrevista con Deutsche Welle (DW), el exmandatario fue enfático al señalar que la diplomacia debe primar sobre la confrontación, en referencia a la reunión sostenida en Washington a comienzos de febrero.

“Yo lo vi muy bien, porque es la demostración de que la diplomacia y el diálogo es mucho más productivo que la confrontación, que los insultos, que la diplomacia por las redes sociales”, afirmó el exmandatario.

El acercamiento entre Gustavo Petro y Donald Trump había generado expectativa tanto en Colombia como en Estados Unidos, especialmente por las diferencias ideológicas que históricamente han marcado la relación entre gobiernos de distinto signo político.

Para Santos, sin embargo, el pragmatismo diplomático es clave. “El acercamiento es bienvenido y ojalá se mantenga”, sostuvo, subrayando la importancia de que los compromisos adquiridos durante la reunión se traduzcan en resultados concretos.

El expresidente agregó que el cumplimiento de esos acuerdos sería “muy bueno para Colombia y para la región”, dejando claro que la estabilidad de la relación bilateral tiene implicaciones estratégicas más allá de los dos países.

En un escenario internacional marcado por conflictos, polarización y rivalidades estratégicas, el exmandatario colombiano defendió la diplomacia tradicional frente a la confrontación pública o la llamada “diplomacia de redes sociales”.

El respaldo adquiere especial relevancia considerando que Santos, como Nobel de Paz, mantiene un perfil activo en debates internacionales sobre resolución de conflictos y gobernanza global.

Durante su encuentro en la Casa Blanca, Petro y Trump limaron asperezas y compartieron un diálogo constructivo sobre temas regionales como seguridad, comercio y cooperación bilateral. - crédito Presidencia

Venezuela y la legitimidad en la transición

Durante la entrevista, el exmandatario también se refirió a la situación en Venezuela y los recientes cambios políticos tras la salida de Nicolás Maduro del poder. Santos señaló que, aunque existe optimismo en algunos sectores, el proceso genera dudas en otros debido a cuestionamientos sobre su legalidad.

“Lo que hoy la gente está esperando, el mundo entero y los venezolanos, es más certidumbre sobre cómo va a ser esa transición”, explicó.

En su análisis, destacó que cualquier transición requiere legitimidad y participación amplia. “Eso quiere decir más participación de la oposición en las discusiones sobre la transición”, indicó, enfatizando que solo así Venezuela podría recuperar su democracia con respaldo interno y reconocimiento internacional.

Frente a una eventual amnistía para miembros del régimen, Santos se inclinó por un modelo de justicia transicional que respete el derecho internacional y garantice reparación a las víctimas.

Santos se refirió al caso venezolano señalando que la transición en ese país debe avanzar con legitimidad y participación de la oposición para recuperar la democracia - crédito Reuters

La agenda global de The Elders

Santos participa en la conferencia como miembro de The Elders, grupo internacional de líderes fundado para promover la paz y los derechos humanos.

Desde esa plataforma, explicó que trabajan sobre cuatro retos existenciales que considera prioritarios:

Reducción del riesgo nuclear: promover el diálogo entre potencias nucleares para limitar arsenales y evitar una confrontación atómica. Cambio climático: recuperar la prioridad global frente a una amenaza que, según dijo, sigue avanzando pese a quedar relegada por otras crisis. Pandemias: fortalecer la cooperación internacional para estar preparados ante futuras emergencias sanitarias. Inteligencia artificial: encauzar su desarrollo bajo esquemas de cooperación y no de competencia entre potencias.

Santos advirtió que la falta de cooperación durante la última pandemia evidenció debilidades estructurales en la gobernanza global. “No es si viene, sino cuándo viene y qué tan fuerte viene la próxima pandemia”, alertó.

Desde la Conferencia de Seguridad de Múnich, Santos subrayó que la diplomacia y el diálogo son herramientas más productivas que la confrontación para resolver diferencias entre naciones. - crédito EFE

Advertencia sobre la “Junta de Paz”

Otro de los temas abordados fue la denominada “Junta de Paz” impulsada por Trump. El expresidente colombiano advirtió que cualquier iniciativa internacional debe complementar, y no reemplazar, las instituciones existentes.

En ese sentido, mencionó el papel de la Naciones Unidas y sostuvo que abolir organismos multilaterales sería un error.

“Nadie duda de que esas instituciones necesitan cambios, necesitan reformas, pero lo peor que puede pasar es abolirlas, porque la alternativa es desastrosa”, afirmó.