Colombia

CAR declara alerta preventiva por mala calidad del aire en Mochuelo, Bogotá

La medida fue adoptada tras registrarse concentraciones de PM2.5 superiores a 50 µg/m³ entre el 2 y el 12 de febrero, con excedencias sostenidas por más de 36 horas

Guardar
La autoridad ambiental anunció controles
La autoridad ambiental anunció controles a fuentes de emisión y emitió recomendaciones a la comunidad para reducir la exposición y mitigar el impacto en la salud. - crédito CAR

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) informó la declaratoria del Nivel de Prevención por contaminación atmosférica en el sector de Mochuelo, de acuerdo con los reportes del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA).

Según el comunicado oficial, entre el 2 y el 12 de febrero de 2026 se evidenció un incremento progresivo en las concentraciones de material particulado (PM2.5) en la estación de monitoreo Bogotá Rural – Mochuelo. Durante el periodo evaluado también se registraron excedencias por más de 36 horas dentro de las últimas 48 horas analizadas, condición que permitió activar la medida preventiva conforme a la normativa ambiental vigente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Concentraciones de PM2.5 superaron los 50 microgramos por metro cúbico

La autoridad ambiental precisó que las concentraciones del contaminante PM2.5 superaron los 50 microgramos por metro cúbico (µg/m³), valor que, de acuerdo con los criterios establecidos en la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se ubica dentro de los rangos definidos para declarar el Nivel de Prevención.

El PM2.5 corresponde a partículas finas suspendidas en el aire con un diámetro estimado de 2.5 micrómetros o menos. Por sus dimensiones, pueden penetrar profundamente en el sistema respiratorio de personas y animales. Las autoridades sanitarias y ambientales asocian este contaminante con riesgos para la salud, especialmente cuando los niveles alcanzan la categoría de “Dañina para la salud”, como ocurrió durante el periodo evaluado en Mochuelo.

La información técnica recopilada por el SVCA fue analizada por la CAR antes de adoptar la decisión, la cual se fundamenta exclusivamente en los datos registrados por la estación de monitoreo ubicada en la zona rural de Bogotá.

La CAR activó medidas de
La CAR activó medidas de control y seguimiento para reducir la exposición de la población al material particulado fino. - crédito CAR

Medida contemplada en el Decreto 1076 de 2015

El director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, explicó que la declaratoria responde a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, que compila la normativa del sector ambiente en Colombia.

“Este nivel de Prevención es una medida contemplada en el Decreto 1076 de 2015 que permite implementar de manera oportuna acciones de control, mitigación y seguimiento, con el fin de reducir la exposición de la población”, aseguró el funcionario.

La declaratoria de prevención no implica una emergencia ambiental, pero sí activa mecanismos de intervención temprana orientados a evitar un deterioro mayor en la calidad del aire.

Alcances de la declaratoria en la zona rural de Bogotá

La CAR, como autoridad ambiental en la zona rural de Bogotá, tiene competencia para declarar este nivel y acompañarlo de medidas específicas que buscan disminuir las fuentes de emisión.

El monitoreo permanente de la
El monitoreo permanente de la calidad del aire continuará mientras persistan los niveles elevados del contaminante. - crédito CAR

Entre las acciones contempladas se encuentran:

  • Restricciones al sector industrial.
  • Limitaciones a incineradores y quemas.
  • Intensificación de operativos en vía por parte de las autoridades de tránsito para controlar las emisiones del parque automotor.
  • Restricción a la circulación de vehículos, principalmente aquellos que funcionan con diésel, en corredores viales principales.

Estas medidas son de carácter preventivo y se aplican con el objetivo de reducir las concentraciones del contaminante mientras se mantiene el seguimiento técnico en el sector.

Recomendaciones para la comunidad del sector Mochuelo

Además de las acciones institucionales, la autoridad ambiental emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la comunidad del sector Mochuelo para disminuir la exposición a la contaminación atmosférica.

Las principales orientaciones son:

  • Disminuir actividades físicas intensas al aire libre.
  • Priorizar el uso de tapabocas en personas sensibles.
  • Evitar fogatas, quemas y cualquier actividad que genere combustión.
  • Reducir el uso de vehículos particulares cuando sea posible.

La entidad insistió en que la participación ciudadana es clave para contribuir a la reducción de emisiones en el territorio.

Las autoridades recomendaron disminuir actividades
Las autoridades recomendaron disminuir actividades físicas al aire libre y evitar quemas en el sector. - crédito Alcaldía de Bogotá

Monitoreo permanente y actualizaciones

La CAR informó que continuará realizando monitoreo permanente de la calidad del aire en el sector Mochuelo y que emitirá nuevas actualizaciones conforme evolucione la situación ambiental y las concentraciones registradas por la estación de vigilancia.

La declaratoria del Nivel de Prevención se mantendrá mientras los indicadores técnicos así lo determinen. La medida tiene como propósito principal proteger la salud de la población y prevenir un escenario de mayor afectación ambiental, en cumplimiento de la normatividad nacional vigente.

Con esta decisión, la autoridad ambiental reafirma su competencia en la zona rural de Bogotá y su responsabilidad en la vigilancia de la calidad del aire, en un contexto en el que los datos técnicos evidenciaron un comportamiento ascendente en las concentraciones de PM2.5 durante varios días consecutivos.

Temas Relacionados

calidad del aire Bogotácontaminación airealerta ambientalCARMochuelo Bogotá

Más Noticias

Alerta en parque de Bogotá: hallaron comida cruda cerca de la Virgilio Barco y temen riesgo para las mascotas

El Idpyba recogió los restos y activó protocolos de vigilancia tras el hallazgo en zona verde, mientras autoridades piden extremar cuidados ante posibles riesgos para perros y otros animales

Alerta en parque de Bogotá:

Joven fue asesinada en Barranquilla por un falso domiciliario: llegó con flores hasta su vivienda

La víctima fue auxiliada por familiares y vecinos, pero murió por la gravedad de sus heridad

Joven fue asesinada en Barranquilla

María Claudia Lacouture reveló cuál es su conclusión de la suspensión del aumento del salario mínimo: “No basta con subirlo”

La presidenta ejecutiva de la Cámara Colombo Americana aseguró que el incremento no se debe hacer mediante “atajos”

María Claudia Lacouture reveló cuál

Yeferson Cossio rescató a un perro que estaba a punto de ahogarse y lanzó una advertencia: “Me quedo con él”

El influenciador compartió en sus redes sociales el momento en que ayudó al animal mientras se encontraba solo y nadando en Guatapé

Yeferson Cossio rescató a un

Hora y dónde ver Deportivo Cali vs. Atlético Nacional: el Verdolaga visita a un Azucarero necesitado

Mientras los dirigidos por Diego Arias pasan por un gran momento en la Liga BetPlay, los verdiblancos buscan una victoria que mantenga en el cargo al técnico Alberto Gamero

Hora y dónde ver Deportivo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

Alarmantes cifras del reclutamiento infantil en Colombia: grupos armados usan redes sociales para atraer niños

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio rescató a un

Yeferson Cossio rescató a un perro que estaba a punto de ahogarse y lanzó una advertencia: “Me quedo con él”

Karol G compartió la sorpresa que recibió por su cumpleaños: “Hoy me despertaron así”

Video|Marilyn Patiño y Renzo Meneses se besaron en pleno Carnaval de Barranquilla: las redes sociales ya opinaron

Marilyn Patiño aseguró que hubo besos en el confesionario de ‘La casa de los famosos Colombia’: uno de los involucrados sería “un hombre casado”

Yeison Jiménez, TIMØ, Sebastián Yatra, Charli XCX y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

Hora y dónde ver Deportivo

Hora y dónde ver Deportivo Cali vs. Atlético Nacional: el Verdolaga visita a un Azucarero necesitado

Técnico de Millonarios se pronunció por las lesiones de Falcao García y Rodrigo Contreras: esto dijo

Las lesiones amenazan la preparación de Colombia para la Copa Mundial: estos son los jugadores afectados

James Rodríguez no se guardó nada y envió duro mensaje a sus críticos: “Piensan que me lastimarán”

Cuándo se daría el regreso de David Mackalister Silva en Millonarios: los azules extrañan a su capitán y creador de juego