CAR declara alerta preventiva por mala calidad del aire en Mochuelo, Bogotá

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) informó la declaratoria del Nivel de Prevención por contaminación atmosférica en el sector de Mochuelo, de acuerdo con los reportes del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA).

Según el comunicado oficial, entre el 2 y el 12 de febrero de 2026 se evidenció un incremento progresivo en las concentraciones de material particulado (PM2.5) en la estación de monitoreo Bogotá Rural – Mochuelo. Durante el periodo evaluado también se registraron excedencias por más de 36 horas dentro de las últimas 48 horas analizadas, condición que permitió activar la medida preventiva conforme a la normativa ambiental vigente.

Concentraciones de PM2.5 superaron los 50 microgramos por metro cúbico

La autoridad ambiental precisó que las concentraciones del contaminante PM2.5 superaron los 50 microgramos por metro cúbico (µg/m³), valor que, de acuerdo con los criterios establecidos en la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se ubica dentro de los rangos definidos para declarar el Nivel de Prevención.

El PM2.5 corresponde a partículas finas suspendidas en el aire con un diámetro estimado de 2.5 micrómetros o menos. Por sus dimensiones, pueden penetrar profundamente en el sistema respiratorio de personas y animales. Las autoridades sanitarias y ambientales asocian este contaminante con riesgos para la salud, especialmente cuando los niveles alcanzan la categoría de “Dañina para la salud”, como ocurrió durante el periodo evaluado en Mochuelo.

La información técnica recopilada por el SVCA fue analizada por la CAR antes de adoptar la decisión, la cual se fundamenta exclusivamente en los datos registrados por la estación de monitoreo ubicada en la zona rural de Bogotá.

Medida contemplada en el Decreto 1076 de 2015

El director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, explicó que la declaratoria responde a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, que compila la normativa del sector ambiente en Colombia.

“Este nivel de Prevención es una medida contemplada en el Decreto 1076 de 2015 que permite implementar de manera oportuna acciones de control, mitigación y seguimiento, con el fin de reducir la exposición de la población”, aseguró el funcionario.

La declaratoria de prevención no implica una emergencia ambiental, pero sí activa mecanismos de intervención temprana orientados a evitar un deterioro mayor en la calidad del aire.

Alcances de la declaratoria en la zona rural de Bogotá

La CAR, como autoridad ambiental en la zona rural de Bogotá, tiene competencia para declarar este nivel y acompañarlo de medidas específicas que buscan disminuir las fuentes de emisión.

Entre las acciones contempladas se encuentran:

Restricciones al sector industrial.

Limitaciones a incineradores y quemas.

Intensificación de operativos en vía por parte de las autoridades de tránsito para controlar las emisiones del parque automotor.

Restricción a la circulación de vehículos, principalmente aquellos que funcionan con diésel, en corredores viales principales.

Estas medidas son de carácter preventivo y se aplican con el objetivo de reducir las concentraciones del contaminante mientras se mantiene el seguimiento técnico en el sector.

Recomendaciones para la comunidad del sector Mochuelo

Además de las acciones institucionales, la autoridad ambiental emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la comunidad del sector Mochuelo para disminuir la exposición a la contaminación atmosférica.

Las principales orientaciones son:

Disminuir actividades físicas intensas al aire libre.

Priorizar el uso de tapabocas en personas sensibles.

Evitar fogatas, quemas y cualquier actividad que genere combustión.

Reducir el uso de vehículos particulares cuando sea posible.

La entidad insistió en que la participación ciudadana es clave para contribuir a la reducción de emisiones en el territorio.

Monitoreo permanente y actualizaciones

La CAR informó que continuará realizando monitoreo permanente de la calidad del aire en el sector Mochuelo y que emitirá nuevas actualizaciones conforme evolucione la situación ambiental y las concentraciones registradas por la estación de vigilancia.

La declaratoria del Nivel de Prevención se mantendrá mientras los indicadores técnicos así lo determinen. La medida tiene como propósito principal proteger la salud de la población y prevenir un escenario de mayor afectación ambiental, en cumplimiento de la normatividad nacional vigente.

Con esta decisión, la autoridad ambiental reafirma su competencia en la zona rural de Bogotá y su responsabilidad en la vigilancia de la calidad del aire, en un contexto en el que los datos técnicos evidenciaron un comportamiento ascendente en las concentraciones de PM2.5 durante varios días consecutivos.