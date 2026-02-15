Capturan en Fontibón a hombre señalado de abusar de menor de 2 años: quedó con medida de aseguramiento

La niña fue trasladada a un centro médico de la localidad, donde permanece bajo observación. - crédito ICBF

Un hombre de 35 años fue capturado en flagrancia en la localidad de Fontibón, en Bogotá, señalado de abusar sexualmente de una menor de tan solo dos años. El presunto agresor, quien sería la expareja de la madre de la niña, quedó cobijado con medida privativa de la libertad por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

El caso, que ha generado indignación en la capital, ocurrió el pasado 8 de febrero en una vivienda del occidente de la ciudad.

De acuerdo con información oficial de la Policía Nacional, la madre de la menor salió por unos minutos de su residencia para realizar una diligencia en una zona cercana. Sin embargo, al regresar, encontró al hombre presuntamente abusando de la niña.

Ante la gravedad de la situación, la mujer se comunicó de inmediato con la línea de emergencia 123, lo que permitió la rápida reacción de los uniformados.

“Se nos manifestó que esta persona es el padrastro de la menor de edad. La madre salió un momento a hacer una diligencia, cerca de la residencia, y al momento que llegó se percató de esta situación tan lamentable. Por eso, informó a la línea de emergencia”, indicó a Noticias RCN, el teniente coronel Julián García, comandante de Policía en Fontibón

Gracias a la denuncia oportuna, el hombre fue capturado en flagrancia dentro del inmueble y puesto a disposición de la autoridad competente.

¿Cómo se encuentra la menor?

La niña fue trasladada sobre la medianoche al Hospital de Fontibón, donde de acuerdo con el medio ya mencionado, permanece bajo observación médica. Las autoridades confirmaron que la menor continúa recibiendo atención integral, mientras se adelantan los exámenes correspondientes dentro del proceso judicial.

Asimismo, se informó que la madre de la víctima cuenta con acompañamiento psicosocial, como parte del protocolo de atención a víctimas de violencia sexual.

El comandante García destacó la relevancia de la denuncia en estos casos. “Es primordial que esté la denuncia por parte de la progenitora, quien es testigo presencial de los hechos y que nos ayuda mediante un plan metodológico con la Fiscalía General de la Nación para la audiencia de imputación de cargos”, explicó ante el medio.

Medida de aseguramiento contra el presunto agresor

El señalado, de 35 años, fue presentado ante un juez de control de garantías y quedó con medida de aseguramiento privativa de la libertad por el delito de acceso carnal violento.

Actualmente permanece bajo custodia en la Estación de Policía de Fontibón, mientras se gestiona su traslado a un centro carcelario.

Las autoridades reiteraron que el proceso judicial avanza y que el capturado deberá responder ante la justicia por los hechos que se le atribuyen.

Cifras alarmantes de abuso sexual infantil en Bogotá

El caso vuelve a encender las alarmas sobre la violencia sexual contra menores en la capital. Según reportes conocidos durante 2025, se registraron 2.125 casos de delitos sexuales contra menores en Bogotá, lo que representa un promedio de seis casos diarios.

De acuerdo con informes divulgados por Citytv, las localidades con mayor número de reportes son Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y Suba.

Uno de los datos más preocupantes es que entre el 60% y el 70% de los abusos contra menores se presentan en el entorno familiar, lo que evidencia que la mayoría de agresiones ocurren en espacios que deberían ser seguros para los niños y niñas.

Aunque el grupo etario más afectado se ubica entre los 6 y 13 años, este caso demuestra que los menores de otras edades pueden convertirse en víctimas de este tipo de delitos.