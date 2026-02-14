“Taquicardia”, el sicario capturado en flagrancia por homicidio en Valle del Cauca, inició su carrera en el mundo del crimen a los 14 años

El sicario acumuló más de una década inmerso en el mundo criminal - crédito Deval

Un hombre señalado como sicario e identificado por las autoridades como alias Taquicardia, fue capturado en la mañana del sábado 14 de febrero de 2026 tras un operativo policial en el parque Las Palmas, ubicado en la zona urbana de Caicedonia, municipio del norte del Valle del Cauca.

Según informó el Departamento de Policía Valle de la Policía Nacional de Colombia, la detención se produjo en flagrancia y permitió incautar un revólver calibre 38, y que habría sido utilizado en el homicidio que se investiga.

De acuerdo con el reporte oficial, uniformados del Tercer Distrito de Policía Sevilla patrullaban el sector cuando escucharon disparos en el parque, explicó en declaraciones a medios de comunicación el teniente coronel Daniel Peralta.

En su relato de los hechos, el comandante de Distrito de Policía del municipio vallecaucano resaltó que los efectivos, luego de acercarse al lugar, observaron a un hombre que intentó huir.

Esto provocó su reacción inmediata, y con ello, se desencadenó una persecución de corta distancia en las que los agentes interceptaron al sospechoso y procedieron con el arresto, un detalle clave debido a que permitió asegurar las pruebas materiales.

Durante el procedimiento policial, se decomisó el revólver junto con munición, elementos que según las autoridades, habrían sido utilizados en el homicidio.

La víctima no fue identificada en el comunicado, y el caso fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para la apertura del proceso judicial correspondiente.

La comandante del Departamento de Policía Valle, Brigadier General Sandra Liliana Rodríguez, declaró que “gracias a la oportuna reacción de nuestros uniformados logramos la captura en flagrancia del presunto responsable de este hecho que enluta a una familia en el municipio de Caicedonia”.

“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana e invitamos a la comunidad a denunciar de manera oportuna cualquier situación que afecte la tranquilidad, a través de las líneas oficiales de la Policía Nacional”, recalcó al final de sus declaraciones la oficial.

El sicario que inició su carrera en el mundo del crimen siendo adolescente

Alias Taquicardia, de 27 años, presenta antecedentes extensos en delitos graves, de acuerdo con la información suministrada por la Policía.

Sobre el prontuario criminal del hoy detenido, las autoridades detallaron que desde los 14 años habría participado en actividades de sicariato, acumulando una trayectoria criminal que incluye homicidio, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar.

Entre los procesos judiciales activos figura una fuga de presos, dado que el hoy detenido había estado privado de la libertad antes del suceso en Caicedonia.

Tras la captura, el sindicado y los elementos incautados quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal del implicado.

Por tal motivo, y desde la Policía Nacional de Colombia reiteró su llamado a la ciudadanía para que denuncie de manera anónima cualquier situación que perturbe la seguridad y la convivencia en el departamento.

El caso ha generado preocupación entre los habitantes de Caicedonia, que reclamaron mayor presencia policial y acciones preventivas tras los recientes hechos de violencia.

Esto provocó que desde la misma gobernadora del departamento del Valle, Dilian Francisca Toro, además de la institución, se ratificó que se mantendrán los operativos de control y patrullaje en las zonas identificadas como prioritarias para reducir los índices delictivos y fortalecer la seguridad local.

El caso sigue bajo investigación de cara a que el hoy capturado sea encerrado de forma definitiva en prisión luego de sembrar el terror en el centro del municipio.