“Qué asco”: Katherine Miranda y David Rozo protagonizaron discusión en redes por sus posturas políticas

La representante a la Cámara Katherine Miranda, que aspira de nuevo al Congreso de la República, se enfrascó en una discusión con el activista político de izquierda David Rozo, conocido como “Don Izquierdo” en redes sociales. La pelea se centró en la postura política de la congresista.

Rozo criticó el cambio que adoptó la legisladora con respecto al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro. Inicialmente, la congresista mostró su respaldo al hoy jefe de Estado y a su proyecto político. Sin embargo, con el paso de los años de su gestión, se ubicó en la oposición, haciendo constantes cuestionamientos y críticas sobre su administración.

Uno de sus pronunciamientos más recientes sobre el Gobierno está relacionado con el incremento del salario mínimo para 2026, que se fijó en el 23,7%. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que estableció ese aumento y ordenó a la administración expedir otro decreto en el que “se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo para 2026″.

La pelea en redes entre Miranda y Rozo

Tras esa decisión, Miranda publicó un video en el que aseguró que el presidente Petro “se burló de los colombianos” porque, presuntamente, tenía pleno conocimiento de que el incremento del salario mínimo que estableció carecía de sustento técnico y legal.

“Lo hizo en plena época electoral para vender una ilusión, para ganar aplausos, para engañar a la gente. Hoy, el Consejo de Estado le recuerda que el país no se gobierna con populismos baratos. Jugó con la esperanza de millones de familias, con el bolsillo de todos los trabajadores”, señaló.

El activista de izquierda reaccionó a la grabación de la representante a la Cámara, en la que, además, llevaba puesta una camiseta con una crítica al Gobierno: “El cambio salió chimbo”. Rozo defendió a la administración y advirtió que la legisladora no debería regresar al Congreso.

“¿Estamos todos unidos para sacar esta señora del Congreso de la República? El cambio no salió chimbo, @KatheMirandaP; la que salió chimba fue USTED", escribió en X.

Miranda respondió a los señalamientos de Rozo, buscando restar credibilidad a sus declaraciones al apelar a su formación académica: “Bien pueda, me tiene sin cuidado que un bachiller que se hace pasar como periodista bodeguero me diga esto”.

Aunado a ello, cuestionó el hecho de que el activista y otras personas afines al Gobierno no exijan explicaciones por irregularidades que salpican al Gobierno, correspondientes a actos de nepotismo, presunto despilfarro de recursos y la suscripción de contratos para hacer propaganda política. “¿No les da pena justificar eso?”, preguntó.

David Rozo continuó la discusión, señalando a la congresista de ser una política que se ajusta a cualquier ideología según sus intereses. Compartió también una fotografía que se tomó en su momento con ella, mostrando su respaldo mutuo; confesó estar arrepentido de haber posado junto a ella.

“Qué asco el día que me tome esta foto con usted, se paseaba por el Salón Rojo del Hotel Tequendama en plena campaña de Petro buscando voticos y apoyo de esos “bodegueros” que hoy denigra todo para ser elegida y terminar siendo una TRAIDORA", aseveró el activista.

Concluyó reiterando su postura inicial: espera que Miranda no alcance los votos suficientes para ocupar una nueva curul en el Congreso.

En otra publicación, la representante acusó a David Rozo de fingir ser profesional para ser contratado en Rtvc, el sistema de medios públicos. Sin embargo, el activista aseguró que fue contratado para hacer periodismo digital, algo a lo que se ha dedicado durante años.

“Si tiene algo que denunciar contra mí, hágalo en las instancias legales. El periodismo es una vocación, tal vez a usted le incomoda el que yo ejerzo y no el de Blu Radio y a los medios que acude y que la aplauden”, añadió.

