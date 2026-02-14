Procuraduría abre proceso por presunta participación política de funcionarias en terminal de transporte de Cúcuta

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra dos funcionarias de la Central de Transportes Estación Cúcuta por presunta participación política indebida - crédito Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la gerente general de la Central de Transportes Estación Cúcuta, Belkys Alejandra Forero Gélvez, y la subdirectora de Transporte Público de Cúcuta, Kelly Tatiana Reyes Montalvo, por presunta indebida participación en política.

Según informó la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander, el proceso busca establecer si ambas funcionarias organizaron y participaron en una reunión de naturaleza política el 23 de septiembre de 2025, realizada en las instalaciones de la Terminal de Transporte de la ciudad.

De acuerdo con la información divulgada por la Procuraduría General de la Nación, la apertura de la investigación tiene como objetivo verificar la ocurrencia de los hechos denunciados y determinar si estos constituyen una falta disciplinaria conforme al régimen legal vigente.

Belkys Alejandra Forero Gélvez y Kelly Tatiana Reyes Montalvo son señaladas por supuesto involucramiento en actividades políticas el 23 de septiembre de 2025, según informó la Procuraduría General de la Nación - crédito Procuraduría General de la Nación

El ente de control indicó que la indagación evaluará si las implicadas actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad, en el marco de sus funciones públicas.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander recalcó que la investigación se encuentra en su etapa inicial y está dirigida a recaudar pruebas que permitan esclarecer el alcance de la presunta conducta de las funcionarias. El proceso disciplinario se enfoca en precisar si hubo una transgresión a la normativa que prohíbe a los servidores públicos participar en actividades políticas.

Según la información oficial, la Central de Transportes Estación Cúcuta fue el lugar en el que habría tenido lugar la reunión de carácter político.

La subdirectora de Transporte Público de Cúcuta, junto a la gerente general de la terminal, figuran como las principales investigadas en el proceso abierto por la autoridad disciplinaria.

La Procuraduría General de la Nación anticipó que, tras la recolección de pruebas y testimonios, se definirá si existen méritos para avanzar a etapas posteriores del proceso disciplinario o si procede el archivo de la investigación.

Hasta el momento, no se han divulgado resultados preliminares ni se han adoptado decisiones de fondo respecto a la responsabilidad de las funcionarias implicadas.

