Escapó cabecilla del Clan del Golfo: alias El Chivo se fugó de la cárcel de Tarazá, Antioquia

Ojeda Miranda fue capturado en 2024 durante un operativo realizado en una zona rural de Tarazá. En esa intervención, las fuerzas de seguridad incautaron pistolas, granadas y materiales alusivos al Clan del Golfo

‘El Chivo’ estaría vinculado
'El Chivo' estaría vinculado a la coordinación de instructores en las "escuelas clandestinas de formación" operadas por el grupo armado en la zona - crédito Defensoría del Pueblo

La fuga de Carlos Miguel Ojeda Miranda, conocido como alias El Chivo, presunto cabecilla del Clan del Golfo, ha generado preocupación entre las autoridades y habitantes de Tarazá, municipio del Bajo Cauca antioqueño.

Según información obtenida por Blu Radio, el recluso escapó del centro penitenciario municipal tras intimidar con un arma de fuego a uno de los guardias civiles y huir en una motocicleta que lo esperaba a pocos metros.

De acuerdo con Blu Radio, el hecho ocurrió cuando “El Chivo” obligó al guardia, que no portaba ningún tipo de armamento, a entregarle las llaves de las celdas y de la puerta principal. Inmediatamente, el fugitivo subió como pasajero a la motocicleta y abandonó el penal.

Las primeras investigaciones evidencian que el sistema de seguridad del centro penitenciario es débil. La vigilancia está a cargo de personal civil contratado por la Alcaldía, cuyos miembros no están autorizados para portar armas, situación que facilitó la evasión de Ojeda Miranda. Las autoridades ahora buscan establecer cómo el prisionero accedió a un arma de fuego dentro del recinto, lo que ha alimentado las sospechas de posible complicidad o negligencia.

Ojeda Miranda fue capturado en 2024 durante un operativo realizado en una zona rural de Tarazá. En esa intervención, las fuerzas de seguridad incautaron pistolas, granadas y materiales alusivos al Clan del Golfo. El capturado enfrenta cargos por homicidio agravado y tráfico de armas.

Además, según inteligencia militar citada por Blu Radio, ‘El Chivo’ estaría vinculado a la coordinación de instructores en las “escuelas clandestinas de formación” operadas por el grupo armado en la zona. Esta relación refuerza la inquietud sobre el posible impacto de su fuga en la seguridad local.

Centors penitenciarios de algunos municipios
Centors penitenciarios de algunos municipios cuenta con poca seguridad y medidas preventivas apra evitar la fuga de presos - crédito John Paz/Colprensa

En respuesta, las autoridades han desplegado operativos intensivos para ubicar al fugitivo. Al mismo tiempo, adelantan investigaciones para esclarecer si la fuga fue resultado de negligencia o complicidad por parte del personal del centro penitenciario.

La comunidad de Tarazá expresa creciente inquietud y exige acciones inmediatas para frenar riesgos ante la peligrosidad del hombre que logró burlar la seguridad carcelaria.

Fuga en centro transitorio de Neiva

Tres de los siete reclusos que se fugaron del Centro de Detención Transitorio (CDT) de Neiva permanecen prófugos, entre ellos alias Richard, disidente de las Farc y considerado de alta peligrosidad, cuyo caso ha impulsado una reestructuración en la gestión de la seguridad penitenciaria local y nuevas medidas para impedir fugas similares.

En los días posteriores a la fuga, la Policía Metropolitana de Neiva logró la recaptura de dos presos con apoyo de la comunidad y del Ejército, mientras que otros dos internos decidieron entregarse voluntariamente a las autoridades.

La policía capturó a Duván Sneyder Llanos, alias 'Frijol', procesado por acto sexual abusivo con menor de 14 años, y a Jairo Andrés Gómez Perdomo, investigado por desaparición forzada - crédito Policía Neiva

A pesar de estos avances, los dispositivos de búsqueda siguen activos para localizar a los tres restantes, incluido el sindicado alias Richard, quien fue detenido en 2025 tras instalar una motocicleta bomba en La Plata, dejando dos muertos y 30 de heridos, y a quien se le atribuye también el secuestro de nueve personas en Huila.

El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Héctor Jairo Betancourt, indicó que la presión ejercida desde la difusión pública del caso y el trabajo coordinado con la comunidad han sido determinantes para los resultados alcanzados. En sus palabras: “Son dos las personas que se han logrado recapturar gracias a la información oportuna de la ciudadanía. Y un tercero, por esta misma presión, ya se entregó de forma voluntaria”.

A pesar de estos avances,
A pesar de estos avances, los dispositivos de búsqueda siguen activos para localizar a los tres restantes, incluido el sindicado alias Richard, quien fue detenido en 2025 tras instalar una motocicleta bomba en La Plata, dejando dos muertos y una treintena de heridos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre los recapturados figuran Duván Sneyder Llanos, alias Frijol, procesado por acto sexual abusivo con menor de 14 años, y Jairo Andrés Gómez Perdomo, imputado por desaparición forzada. A ellos se sumaron Jhon Sebastián Becerra Lizcano (homicidio) y Juan Sebastián Torres (hurto calificado), quienes reconocieron su situación legal ante las autoridades.

