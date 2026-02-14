Capturaron en el centro de Medellín al presunto responsable del asesinato de Heider Barona: llevaba más de un año prófugo y tenía antecedentes

La Policía captura a presunto homicida de joven en Medellín - crédito Colprensa

La detención del presunto responsable del asesinato de Heider Barona, un joven de 18 años, marca un avance en la lucha contra la criminalidad en el nororiente de Medellín y expone al mismo tiempo el trasfondo de reincidencia y violencia que rodeó el caso.

La captura se concretó luego de más de un año de investigación, cuando la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá localizó al sospechoso en el centro de Medellín, tras vincularlo al brutal homicidio ocurrido a comienzos de 2025 en el sector de Manrique La Honda.

En las audiencias preliminares, la Fiscalía presentó material probatorio que resultó suficiente para que un juez dictara medida de aseguramiento en centro carcelario contra el implicado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las autoridades habían confirmado a través del Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) que el capturado ya contaba con antecedentes por homicidio y tentativa de homicidio.

El juez dicta prisión preventiva a implicado en crimen de Manrique La Honda - crédito Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

El ataque contra Heider Barona ocurrió el 23 de enero de 2025, cuando fue agredido con un arma cortocontundente (tipo machete o similar) en Manrique La Honda, nororiente de la ciudad y las heridas que sufrió resultaron fatales en el lugar.

Alerta Paisa aseguró que pudo conocer que la recolección de pruebas y testimonios comenzó de inmediato tras el crimen, activando la Seccional de Investigación Criminal una labor exhaustiva durante más de un año para identificar y dar con el paradero del agresor.

Luego de este periodo de seguimiento, la aprehensión finalmente se produjo en comuna La Candelaria, en el centro de la ciudad.

El capturado, cuya identidad no fue revelada en el reporte entregado por las autoridades del Valle de Aburrá, quedó bajo custodia luego de verificar que presentaba antecedentes judiciales previos por crímenes de igual gravedad. Además, el juez evaluó la evidencia recabada y decidió imponer prisión preventiva, medida que busca garantizar la comparecencia al proceso y la protección de la comunidad.

Así atraparon al sospechoso de un asesinato que sacudió a Medellín - crédito Colprensa

Otras condenas por tortura en Antioquia: lo que pasó con los escoltas de la familia de Greeicy Rendón

Otro caso que concluyó con decisiones judiciales en Antioquia involucra a los escoltas de la familia de Greeicy Rendón, pues un juez de conocimiento especializado determinó penas de 12 años de prisión para Kevin Alexander Bernal Sánchez, Brandon Steven Cruz Martínez, Ariel Armel Ospina Mendieta, Gelber Cárdenas Torres y Giovanni Alberto Hernández Castro.

Los hechos juzgados ocurrieron el 8 de mayo de 2023, en una finca de la vereda La Convención, municipio de Rionegro, en ese momento los condenados, empleados de una empresa logística al servicio de los propietarios, atacaron brutalmente a dos trabajadores luego de acusarlos de participar en el supuesto robo de una caja fuerte que, según la investigación, contenía presuntamente $600.000.000.

Una de las víctimas, de 61 años, fue golpeada con puños, un martillo y la cacha de una pistola en la habitación del mayordomo. El otro trabajador también fue agredido, arrojado al piso y sometido a tortura mediante la introducción de una manguera en la boca para intentar ahogarlo.

La sentencia dictada corresponde a una decisión de primera instancia, y la defensa de los condenados presentó una apelación que deberá ser evaluada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia.

Los cinco imputados fueron condenados a 12 años de prisión - crédito Fiscalía General de la Nación

Los tres hombres recibieron la sanción de inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo lapso que abarca su condena. Además, se les impuso el pago de 1.070 salarios mínimos vigentes en 2023, una cifra que asciende a 1.241 millones de pesos.

Por el mismo suceso, Luis Alberto Rendón, padre de la artista, fue imputado en calidad de determinador. Al parecer, tras el supuesto robo, Luis Alberto Rendón habría reaccionado contratando a cinco hombres, presuntamente con el propósito de tomar represalias contra dos empleados de la hacienda, ambos de avanzada edad, a quienes señaló como posibles responsables de la desaparición de los bienes.

De acuerdo con la información conocida, Rendón los habría vinculado directamente con los hechos, lo que habría motivado la decisión de proceder de manera violenta en su contra, situación que ahora es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.