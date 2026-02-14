Colombia

Banco de la República se defendió de los ataques de Petro tras negativa de bajar las tasas de interés: “El cambio fue por el salario mínimo”

Leonardo Villar, gerente general de la entidad, aseguró que las decisiones se toman mirando el panorama general de la economía y todos aquellos aspectos que afectan la perspectiva futura de la inflación

Banco de la República se defendió de los ataques de Petro tras negativa de bajar las tasas de interés - crédito Colprensa/Presidencia

Gustavo Petro, presidente de Colombia, criticó públicamente la política de tasas de interés del Banco de la República y atribuyó la ralentización económica al accionar de la junta directiva de la entidad.

El mandatario no solo defendió los resultados de su administración en materia de inflación, sino que anticipó un posible cambio de rumbo si el próximo gobierno revisa el modelo actual: “Pueda ser que el próximo gobierno no caiga en manos vampirezcas y logre corregir el rumbo del Banco hacia una economía mucho más sana”.

Gustavo Petro envió surto mensaje a la junta directiva del Banco de la República- crédito @petrogustavo/X

Según el análisis de Petro, las tasas de interés altas afectan negativamente el mercado inmobiliario y el costo de vida. “El alza de la tasa de interés baja la compra de vivienda y sube arriendos”, expuso en sus redes sociales, lo que repercute directamente en el acceso a la vivienda y presión inflacionaria en arriendos.

El jefe de Estado subrayó que la postura conservadora del Emisor limita el crecimiento económico y criticó la falta de respaldo del sector de la construcción. “El gremio de los constructores de vivienda en la oposición no se da cuenta, y no apoya al gobierno en llevar al Banco de la República a bajar las tasas de interés que por el lado de los costos financieros trasladados por los empresarios al precio, dónde pueden, llevan es a elevar la inflación”, escribió en su cuenta de X.

Frente a las críticas de la actual administración, Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, señaló que la decisión del incremento de 100 puntos básicos de la tasa de interés se fundamenta en los comportamientos del mercado y la intención de la junta directiva de mantener estable la economía colombiana.

Leonardo Villar, gerente general de la entidad, aseguró que las decisiones se toman mirando el panorama general de la economía y todos aquellos aspectos que afectan la perspectiva futura de la inflación - crédito Lina Guasca/Colprensa

“Sí, creo que el dato de inflación de enero mostró lo que puede ser el comienzo del aumento de los precios que estábamos pronosticando. Por supuesto, las circunstancias macroeconómicas no se manifiestan en el dato de un mes. Lo que se espera de la inflación este año es un aumento bastante más fuerte y lo de enero sería apenas un paso en esa dirección, pero un paso suficientemente preocupante, que refuerza los argumentos por los cuales se adoptó la decisión de aumentar la tasa de interés de política”, dijo Villar en entrevista con Semana.

El directivo también señaló que el indicador para determinar la tasa de interés fue el aumento del 23% del salario mínimo para 2026 que decretó el Gobierno Petro a finales de 2025.

“Las decisiones de tasa de interés se toman mirando el panorama general de la economía y, de manera muy importante, todos aquellos aspectos que afectan la perspectiva futura de la inflación. Esta perspectiva cambió de manera importante en los últimos meses de 2025 y el cambio se reforzó muy fuertemente con el anuncio sorpresivo de un aumento tan fuerte en el salario mínimo. Un dato que refleja este cambio en las circunstancias es el de las expectativas de los analistas sobre la inflación básica”, explicó el dirigente al medio citado.

Los directivos del Banco consideran que habia razones suficientes para subir la tasa de interes - crédito Colombia.travel

A renglón seguido dijo: “Me refiero a la inflación básica porque en ella se mide el ritmo de crecimiento de los precios de todos los rubros de la canasta familiar diferentes a los alimentos y los bienes y servicios regulados por el gobierno, que suelen ser volátiles y no siempre dependen de factores macroeconómicos. La inflación básica para 2026 que esperaban los analistas en diciembre de 2025 era 4,6%. Eso ya implicaba un aumento muy fuerte frente a unas expectativas que en enero de 2025 indicaban que la inflación básica en diciembre de 2026 sería 3,3%”.

