La industria colombiana cerró 2025 con tropiezo y encendió dudas sobre la fuerza real de la recuperación

Aunque el año terminó en terreno positivo, diciembre dejó caídas en producción y ventas que reavivaron las alertas sobre el verdadero ritmo de reactivación del sector manufacturero

La industria colombiana registró una
La industria colombiana registró una caída del 0,6% en la producción manufacturera durante diciembre de 2025, según datos del Dane - crédito Christian Escobar/EFE

El último mes del año dejó una señal incómoda para la industria colombiana. Aunque el balance general de 2025 terminó en terreno positivo, diciembre mostró un retroceso que volvió a encender las alertas sobre el ritmo real de recuperación del sector manufacturero.

Según la última encuesta del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en diciembre la producción real de la industria cayó 0,6% frente al mismo mes del año anterior. Las ventas reales también descendieron, con una variación negativa de 0,3%. En contraste, el empleo fue el único indicador que logró mantenerse en crecimiento, con un aumento anual de 0,7%.

Las ventas reales del sector
Las ventas reales del sector manufacturero colombiano bajaron un 0,3% en diciembre, reflejando menor dinamismo en el cierre del año - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El dato no es menor. La industria es uno de los principales termómetros de la actividad económica y su desempeño suele anticipar tendencias más amplias. Que el año haya cerrado con producción y ventas a la baja, pero con generación de empleo estable, reveló un escenario mixto con menor dinamismo en los volúmenes fabricados, aunque sin un ajuste laboral significativo.

De las 39 actividades industriales que mide el Dane, 24 registraron variaciones negativas en producción durante diciembre. En conjunto, estas restaron 3,1 puntos porcentuales a la variación total anual. Solo 15 subsectores lograron crecer y aportaron 2,5 puntos porcentuales, un impulso insuficiente para evitar el resultado negativo del mes.

Entre las actividades con mayores caídas se encuentran ramas intensivas en insumos y bienes intermedios, como sustancias químicas básicas, productos metalúrgicos y algunas líneas de alimentos procesados. Son segmentos sensibles a la dinámica de costos y a la demanda empresarial. En el otro extremo, la fabricación de otros tipos de equipo de transporte y ciertos segmentos de maquinaria y equipo mostraron desempeños favorables y ayudaron a amortiguar el retroceso general.

Pese al tropiezo de diciembre, el balance acumulado del año ofrece una lectura más optimista. Entre enero y diciembre de 2025, la producción real de la industria manufacturera creció 1,9%. Es un avance moderado, pero significativo frente a periodos de contracción recientes.

El empleo industrial en Colombia
El empleo industrial en Colombia fue el único indicador con crecimiento, al aumentar un 0,7% anual en diciembre de 2025 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el acumulado anual, 21 de las 39 actividades industriales presentaron variaciones positivas en producción, sumando 2,9 puntos porcentuales al resultado total. Las otras 18 restaron 1,0 punto porcentual. La cifra final reflejó una recuperación gradual, todavía lejos de tasas robustas, en un contexto de demanda contenida, costos elevados en algunos segmentos y un consumo que avanza con cautela.

El comportamiento del empleo refuerza la idea de resiliencia empresarial. Aunque la producción cayó en diciembre, el personal ocupado aumentó 0,7% anual. Esto sugiere que las compañías optaron por mantener su planta laboral, posiblemente anticipando una mejora en la demanda o priorizando estabilidad operativa frente a un entorno incierto.

Las diferencias regionales también marcaron el cierre del año, con contrastes notorios entre territorios. En diciembre, 8 de los 14 dominios departamentales registraron variaciones negativas en producción, restando 2,1 puntos porcentuales al total nacional y evidenciando un desempeño desigual. Bolívar, Atlántico y Boyacá estuvieron entre los territorios con mayores retrocesos durante ese mes.

Veinticuatro de las 39 actividades
Veinticuatro de las 39 actividades industriales medidas por el Dane reportaron variaciones negativas en la producción durante diciembre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En las áreas metropolitanas, Barranquilla fue la que más contribuyó negativamente a la variación anual del mes, con una caída de 6,9% en producción y un aporte negativo de 0,5 puntos porcentuales al total nacional, lo que profundizó el resultado general. En contraste, el Valle de Aburrá mostró un comportamiento positivo que compensó parcialmente la contracción observada en otras regiones del país.

Si se observa el acumulado de 2025 con una perspectiva más amplia, el área metropolitana del Valle de Aburrá fue la que más impulsó el crecimiento industrial, con una variación de 4,9% en producción y un aporte de 0,7 puntos porcentuales al total nacional de 1,9%, consolidándose como uno de los principales motores del sector.

