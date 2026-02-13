Colombia es el país de América que más imprime dólares falsos: alcanzó cifra récord

FOTO DE ARCHIVO: Billetes de dólar estadounidense se ven en esta ilustración tomada el 17 de julio de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Colombia es señalada como el país de Sudamérica donde la falsificación de dólares alcanza sus niveles más altos, con incautaciones que superan los USD 486.8 millones y 1.481 arrestos entre 2001 y 2026, según la Embajada de Estados Unidos y el Servicio Secreto.

Es decir, $1.783.461 millones de pesos colombianos al tipo de cambio del 13 de febrero de 2026, que es de $3.662 COP por cada dólar estadounidense. (Cálculo: 486.800.000 x 3.662 = 1.783.461.600.000 COP).

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Solo en lo que va de 2026, según conoció Portafolio, las autoridades informan la incautación de más de USD 1.7 millones en billetes falsos (6.225 millones de pesos) y la detención de seis personas.

Uno de los episodios recientes más relevantes ocurrió en Boyacá, donde el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), apoyado por agentes estadounidenses, decomisó USD 1.1 millones en billetes de 50 y 20 dólares, equivalentes a más de 4.272 millones de pesos.

Las autoridades han registrado un incremento sostenido en la incautación de moneda falsa y detenciones, fenómeno vinculado al uso de tecnologías avanzadas y a la ubicación geográfica estratégica del país en la región - crédito Willy Kurniawan / Reuters

El auge de este delito se ha fortalecido en los últimos años. Desde 2001, los datos del Servicio Secreto, recogidos por ambos medios, muestran una tendencia sostenida en el número de arrestos. La utilización de tecnología avanzada y la diversificación de métodos han agilizado la reproducción de billetes falsos y elevado la sofisticación de las redes criminales.

La dimensión actual del fenómeno está ligada a elementos estructurales de peso, detallan Portafolio.

Michael Townsend, agente especial a cargo del Distrito de Miami del Servicio Secreto de Estados Unidos, remarca que la posición geográfica de Colombia ofrece ventajas considerables a quienes buscan distribuir dólares falsos en la región. “Colombia tiene una posición geográfica que resulta atractiva para los criminales”, afirmó Townsend a ambos medios, en diálogos con el medio ya citado.

El país actúa como un punto estratégico para el tránsito de divisas ilícitas en dirección norte y sur del continente.

Este flujo tiene repercusiones directas en Ecuador, país con economía dolarizada, donde los billetes falsificados encuentran facilidad para circular y penetrar el sistema financiero regional.

Entre los métodos detectados, autoridades han identificado el uso extendido de papel moneda de bolívares venezolanos como insumo central.

Desmantelan fábrica de dólares falsos en Boyacá. Crédito: Embajada de los Estados Unidos

El mayor Cristian Daniel Guevara, jefe del Grupo contra la Falsificación de Moneda de la Policía Nacional, explicó el medio ya mencionado que los delincuentes aprovechan la devaluación del bolívar para adquirirlo en grandes cantidades, eliminar sus impresiones originales y reutilizarlo con técnicas que permiten replicar cada componente de seguridad de un billete genuino.

“Utilizan planchas electroestáticas en donde diseñan cada característica de seguridad que tienen los billetes auténticos.

Es decir, crean una plancha para los seriales de billetes, una para las imágenes y así con cada uno de los componentes de seguridad. Además, los reimprimen sobre el bolívar. Lo que hacen es lavar ese papel moneda y los reimprimen”, indicó Guevara a ambos medios.

El avance de la tecnología ha sido decisivo en la expansión del delito. Townsend precisó: “Este delito de falsificación ha crecido en los últimos años porque ha mejorado la tecnología, lo que permite que se haga más rápido”, una declaración reflejada tanto en Portafolio como en El Tiempo. Las estructuras delictivas renuevan sus procesos continuamente para esquivar los controles de verificación.

La circulación de los dólares falsos trasciende el mercado colombiano. Según ambos medios, buena parte de los billetes fraudulentos se dirige hacia Ecuador, donde el uso del dólar estadounidense facilita su incorporación en la economía y en los intercambios internacionales.

La cooperación bilateral se ha mantenido estable, a pesar de variaciones políticas entre Colombia y Estados Unidos.

El flujo ilícito generado desde Colombia afecta directamente a economías dolarizadas como la de Ecuador y pone en alerta a las instituciones encargadas de la seguridad regional y el control de divisas - crédito @FiscaliaCol / X

El trabajo coordinado entre los servicios de seguridad de ambos países sigue firme, sin verse afectado por las recientes diferencias políticas.

“La falsificación no es algo nuevo, ni exclusivo de Colombia; sin embargo, sí es un buen lugar para expandir la falsificación para toda América. Por eso el Servicio Secreto de los Estados Unidos tiene interés en ese trabajo acá, para que no se expanda a otros lugares”, señaló Townsend a Portafolio. Los dos medios corroboran que los operativos conjuntos han sido constantes y visibles en los resultados logrados.

El análisis histórico refleja fluctuaciones anuales notorias. El año 2001 fue el periodo con el mayor monto incautado: USD 57,8 millones y 97 arrestos, lo que promedió casi cinco millones de dólares al mes en decomisos, según cifras del Servicio Secreto citadas por Portafolio y El Tiempo. Entre 2023 y 2025 se verificó otro repunte, con 2025 destacando por USD 44,4 millones incautados y 24 capturas.