Karol G enseñó español a Ciara: crecen especulaciones sobre una colaboración de la colombiana con la cantante estadounidense

A pocos días de la celebración del Super Bowl LX, han salido a la luz imágenes de algunos de los encuentros entre celebridades que participaron en los eventos previos al partido. Entre ellos destaca la primera reunión entre las cantantes Karol G y Ciara, quienes coincidieron durante una cena organizada antes del evento deportivo.

En un video publicado por Ciara, se observa a Karol G conversando con ella en español, lo que llevó a varios seguidores a interpretar el momento como una breve lección de idioma por parte de la artista colombiana.

En el video grabado en la cena previa al Super Bowl se ve a Karol siendo abordada por Ciara, momento en que empiezan a sostener una conversación que parece planeada.

“Hola, Karol G, ¿cómo estás?”, dice la intérprete con un acento norteamericano. “Hola, Ciara, muy bien y tu”, responde la colombiana, a lo que Ciara añade. “Muy bien, muy emocionada de verte”, “¿Qué vas a hacer hoy?”, le cuestionó la colombiana. “Hmm, voy a Club”, dijo Ciara refiriéndose a salir de fiesta. “¿Vas al club?, ¿Me invitas?“, ”Sí, qué rico", añadió la norteamericana entre risas.

El video, que ya cuenta con más de 400 mil me gusta, fue tomado por los internautas como un reto que le puso Karol a Ciara, pues la cantante no suele hablar en español, motivo por el que también los fans destacaron su fluidez para hablar el idioma.

“Karol siendo la mejor profesora de español”, “primero hizo hablar español a Rihanna y ahora a Ciara”, “Dios mioooooooooooooooooooo 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 me están dando tres ataques", “Ciara speaking Spanish is even sexier than she already is 😍 (Ciara hablando en español es incluso mas sexy de lo que normalmente es" , “yo quiero ir al club con las 2 🤩“, ”my girl Ciara has been dropping hints she wants to collab with a Latin artist some body give my girl the collab! (Mi niña Ciara ha dado pistas de que quiera una colaboración con un artista latino; alguien que le dé a mi niña la colaboración", dicen los comentarios más destacados.

La reciente cercanía de Karol con Ciara ha despertado rumores sobre una supuesta colaboración. Además, seguidores de La Bichota aseguran que es “una buena señal” que el video haya sido publicado por Ciara, lo que podría alimentar más estos rumores.

El momento junto a Ciara recordó el momento en que Karol apareció junto a Rihanna y tambien le pidió hablar en español.

Karol G vivió uno de los momentos más significativos de su carrera durante el Super Bowl LVII, celebrado en febrero de 2023, cuando tuvo la oportunidad de conocer en persona a Rihanna tras el espectáculo de medio tiempo. La cantante colombiana, reconocida admiradora de la artista barbadense, compartió abiertamente la emoción que le produjo este encuentro, al que calificó como “el mejor momento de mi vida” en sus redes sociales.

El encuentro ocurrió en los camerinos del estadio, poco después de la presentación de Rihanna, que marcó su regreso a los escenarios. Karol G se acercó a la intérprete de Umbrella y no solo intercambiaron abrazos y fotografías, sino que también protagonizaron un intercambio de frases en español que rápidamente se hizo viral en redes sociales y medios internacionales.

En el video que circuló ampliamente, Karol G le preguntó a Rihanna, en español, cómo había sentido el show. La respuesta de Rihanna sorprendió a todos: “Fue una chimba”, expresión popular colombiana que Karol G le enseñó y que significa que algo estuvo increíble o muy bueno. Este gesto fue tomado como una muestra de complicidad y buena energía entre ambas artistas.

La escena fue celebrada por los seguidores de Karol G y Rihanna, quienes inundaron las redes con comentarios sobre la naturalidad del encuentro y la disposición de Rihanna para aprender y usar una frase típica del español colombiano.