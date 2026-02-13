Johanna Fadul pidió que aquen a Maiker Smith de ‘La casa de los famosos’: “Es un resentido”

Johanna Fadul señala a Maiker Smith como elemento conflictivo en 'La casa de los famosos' - crédito cortesía Canal RCN

Johanna Fadul, recientemente eliminada de La casa de los famosos Colombia, ha generado revuelo tras pronunciarse abiertamente sobre el comportamiento de Maiker Smith, uno de los participantes que permanece en competencia.

La actriz, que salió del reality 2 de febrero luego de lanzar comentarios racistas en el vivo,habló a través de sus redes sociales y cuestionó la actitud del influenciador, a quien señaló como una figura conflictiva dentro del formato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Fadul se refirió a su experiencia en el programa y al ambiente que se vive entre los concursantes, haciendo especial énfasis en la convivencia con Maiker Smith.

“Voy por Maiker, ese pelao es muy intocable, todo lo cuestiona, todo le afecta”, declaró la actriz. En su análisis, añadió: “Me parece un ser humano resentido, tocado, no pasa media, tiene el ego por allá, mejor dicho, pasa la estratosfera”. Para Fadul, este tipo de conductas dificultan la dinámica de convivencia en el encierro y no aportan al desarrollo saludable del reality.

La actriz, expulsada tras realizar comentarios racistas, señaló a Maiker Smith por dificultar la convivencia en el programa y desató reacciones encontradas en redes sociales - crédito Instagram

La relación entre Johanna Fadul y Maiker Smith ya venía marcada por la tensión desde el inicio de la competencia. Tras la expulsión de la actriz, Smith fue uno de los participantes más críticos con su desempeño, señalando públicamente que Fadul intentaba “victimizarse” después de los hechos que provocaron su salida, relacionados con comentarios racistas durante una dinámica de posicionamiento.

El impacto del video compartido por Fadul sobre Maiker ha resonado en redes sociales, donde internautas aseguran que, después de lo sucedido con sus comentarios racistas dentro del reality no debería usar calificativos como “resentido”.

“Estoy atacado con esta malparida de Johanna Fadul. Pide que saquen a Maiker y le dice “resentido”. Claro, perra hijueputa, ¡cómo él es el culpable de que tú seas una racista de mierda y tenga que guardar silencio!“, dice un comentario con más de 162 mil interacciones en X.

Internautas han reaccionado a las palabras de Johanna Fadul en redes sociales - crédito redes sociales / X

“Johana Fadul es racista y muchas otras cosas más. Ella no se equivocó en lo que le dijo a Campanita y mucho menos está arrepentida. Y si usted piensa como ella, revísese”, “Omg entonces la perra de Johanna Fadul sí era racista, asquerosa de mierda”, dicen otros comentarios.

Por otro lado, la actriz también ha recibido apoyo de otros usuarios en redes sociales con comentarios como: “Johanna necesito que entres y se lo digas a Maiker en la cara”, “Maiker si es un resentido”, “Dilo más duro, reina”.

Desde fuera de la competencia, Fadul ha respondido con contundencia y ha sumado su voz a la de varios seguidores y televidentes que han manifestado su desacuerdo con la permanencia de Maiker Smith en el programa.

En las últimas semanas, Smith ha protagonizado diversos roces con compañeros, especialmente con Alexa y Karola. Los episodios más recientes lo muestran recurriendo al sarcasmo y la burla para confrontar a sus compañeras, lo que ha generado polarización entre el público y ha influido en la forma en que se desarrollan las votaciones.

Las declaraciones de Fadul sobre Maiker generaron controversia y polarización entre usuarios en redes sociales - crédito cortesía RCN

Además de los conflictos personales, Maiker Smith ha puesto en duda la transparencia de la producción, sugiriendo sin pruebas un posible favoritismo hacia el Equipo Tormenta. Estas declaraciones han contribuido a aumentar la tensión dentro de la casa y a mantener el foco mediático sobre el reality.

Johanna Fadul también compartió detalles sobre el impacto físico y emocional que le dejó su paso por el programa. Según relató, perdió varios kilos durante el encierro: “El encierro y las condiciones del reality influyeron directamente”, comentó, afirmando que su peso descendió hasta los 44 kilos, por debajo de su rango habitual. La actriz reconoció que, aunque extraña la adrenalina y algunos momentos de convivencia, no tiene intenciones de regresar al formato.

En redes sociales, las opiniones sobre la actriz y el influenciador dividen a los seguidores del reality - crédito cortesía Canal RCN

La postura de Fadul ha encontrado eco en algunos televidentes, mientras el futuro de Maiker Smith en La casa de los famosos sigue siendo tema de debate en redes sociales y entre la audiencia del programa.