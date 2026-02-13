‘Influencer’ y activista afrocolombiana mostró cómo se negociaban esclavos por medio del periódico: “En la sección de animales se vende negra por $200...”

La lectura y examen de anuncios de periódicos antiguos muestran cómo la sociedad de entonces integraba la compraventa de seres humanos en la vida cotidiana y cómo dicha actividad era justificada social y legalmente- crédito Carolina Afro.fem

“Mucha gente nunca ha visto los anuncios de venta de esclavos, así que vamos a leer algunos para que recuerden lo horrible y lo reciente que fue la esclavitud”, afirma Carolina.Afrofem, activista afrocolombiana y feminista, al iniciar la lectura de documentos originales publicados en periódicos del siglo XIX en Colombia.

La contundencia de estos textos históricos no deja margen a dudas: “Venta de animales. Se vende una negra criolla joven y sin tachas, muy humilde y fiel, buena cocinera con alguna inteligencia en lavado y plancha, y excelente para manejar niños, en la cantidad de quinientos pesos”.

A continuación, aparecen otras frases en un tono similar, todas enfocadas en detallar habilidades y precios:

“Una negrita de catorce años, muy ágil para servir a la mano, se vende o se cambia por otra buena costurera abonándose su valor. Se vende o se alquila por meses una negra lavandera, planchadora y cocinera, inteligente en la asistencia de un enfermo y ágil para todo servicio”. La activista subraya cómo estos procedimientos se normalizaban en la época.

En cada línea, el lenguaje mercantil resulta evidente, como se observa en: “Se vende una negra recién parida y con abundante leche, excelente lavandera y planchadora, con principios de cocina, joven, sana, sin tachas y muy humilde”.

Se valoraba la “calidad” de las personas según su salud y destrezas, enumerando detalles como: “Se vende una negra por no necesitarla su dueño, de nación conga, como de veinte años, con cría de once meses, sana y sin tachas, muy fiel y humilde. No ha conocido más amo que el actual”.

Las ofertas abarcaban hombres, mujeres embarazadas y grupos enteros. “Se vende un negro de veintiséis años apto para todo servicio, en la cantidad de trescientos pesos”.

La lógica del mercado se mezclaba con argumentos administrativos: “Su ama la vende por necesitar el dinero. Eso lo aclaraban para que supieran que no la estaban vendiendo porque ella estuviera defectuosa”.

También se anunciaban ventas colectivas: “Se venden seis esclavos que comprenden dos matrimonios con dos hijos, uno de ocho años y el otro cerca de un mes. En la Calera Argentina este periódico dará la razón”. Cuando se trataba de grandes lotes, los listados solo mencionaban nombres, edades y breves características: “Se venden cuatrocientos cuarenta negros. Las personas que desean inspeccionar a estos negros los encontrarán en la pista de carreras”.

La reacción de Carolina.Afrofem es directa: “Yo sé que leer esto es muy chocante, es muy triste, pero creo que tenemos que hacerlo como un ejercicio para aterrizar un poquito que esto fue algo real, que fue algo masivo, que la gente lo consideraba normal, que la gente lo hacía”.

Profundiza en la crítica a la figura del “buen amo”: “Y para acabar con este mito del buen amo, eso no existe. Si una persona es dueña de otra persona, es una mala persona y me parece inmoral querer ponerle matices a eso. Ellos no eran como de la familia, no. Ellos los vendían como animales y los trataban como animales”.

En Colombia, la venta y posesión de personas esclavizadas fue prohibida definitivamente en 1852, luego de un proceso con varios hitos legales. En 1821, el Congreso de Cúcuta prohibió el tráfico exterior y estableció la “Libertad de Vientres”: los hijos nacidos de mujeres esclavizadas desde entonces debían servir hasta los dieciocho años.

Los testimonios documentales sobre la venta de personas revelan las dimensiones económicas y sociales de la práctica esclavista, obligando a una revisión crítica de su normalización y de las narrativas históricas que han suavizado su impacto - crédito captura de pantalla Carolina. Afrofem

La Ley 21 de 1851, promulgada bajo el gobierno liberal de José Hilario López, decretó la emancipación total a partir del primer día del año siguiente.

Tras la ley, la indemnización se destinó exclusivamente a los propietarios, mediante bonos de deuda pública entregados por el Estado; quienes obtuvieron la libertad no recibieron compensación alguna. En 1852, la moneda oficial era el peso, que se dividía en 10 reales, coexistiendo piezas de plata y oro, como el Cóndor, de 10 pesos, y el Doblón, de 5 pesos, en un sistema monetario mixto.

Calcular el costo de una persona esclavizada en valores actuales requiere estimaciones. Un peso de 1852 equivalía aproximadamente a 1,45 gramos de oro fino.

En febrero de 2026, el gramo de oro cotizaba cerca de $580.000. Así, un peso antiguo representaría unos $841.000 de hoy. Según estudios históricos, un niño podía costar 100 pesos (alrededor de $84 millones),

mientras que un trabajador joven rondaba entre 300 y 500 pesos (de $252 millones a $420 millone), sumas equivalentes actualmente al valor de una propiedad o maquinaria industrial.

Estas cantidades resultan aún más abrumadoras si se comparan con los salarios de la época. Un peón ganaba entre 1.5 y 2 reales diarios, es decir, menos de 0,20 pesos, y un sirviente urbano rara vez superaba dieciséis pesos al año.

Para lograr reunir el dinero necesario para adquirir una persona esclavizada, un trabajador necesitaba ahorrar su salario durante más de seis años sin gastar nada, lo que demuestra que el comercio de personas era un privilegio exclusivamente de las élites.

Las diferencias regionales eran claras. En Cartagena, el principal puerto, se publicaban avisos como: “Se vende una negra de 18 años, sana y sin tachas, con un hijo de dos meses; es buena lavandera y planchadora. Su precio es de 250 pesos libres de alcabala”. Algunas ciudades funcionaban como puntos de redistribución, y en Cali, el precio podía duplicarse respecto al valor original.

La lectura de fuentes originales y el contraste con las realidades económicas subrayan la magnitud del fenómeno esclavista, replanteando debates sobre responsabilidad, reparación y representación en la historia nacional - crédito captura de pantalla Carolina.afrofem

En Bogotá, los periódicos destacaban habilidades domésticas y la llamada “buena conducta”: “Se da a la venta un joven negro de 14 años, sabe leer y escribir un poco, es fiel y muy ágil para el servicio doméstico. Informes en la calle Real”. Allí, los precios antes de la abolición rara vez superaban los 200 pesos.

En Popayán y Cali, centros de haciendas y minas, predominaban los anuncios de cuadrillas de trabajadores para el Chocó o el Cauca. La prensa describía: “Se gratificará con 20 pesos a quien entregue al negro [Nombre], quien huyó hace 8 días hacia los montes; se distingue por una cicatriz en el brazo derecho”. Las funciones laborales mencionadas iban desde minería hasta el servicio doméstico.