Camioneta adscrita al Ministerio de Educación atropelló a una perrita en Bogotá: desató indignación en redes sociales

Las grabaciones de seguridad muestran a una camioneta Toyota Prado transitando por una vía residencial del barrio Socorro, en la localidad de Kennedy, hacia las 7:30 a. m. del 12 de febrero. En las imágenes se observa que el vehículo reduce la velocidad al aproximarse a la perrita, que se encontraba frente a su vivienda, y segundos después continúa la marcha, arrollándola. Según la denuncia de la familia, el conductor no se detuvo tras el impacto y abandonó el lugar.

Un nuevo caso de presunto maltrato animal se registró en Bogotá este jueves 12 de febrero, luego de que se conociera la denuncia contra el conductor de una camioneta vinculada al Ministerio de Educación que habría atropellado y causado la muerte de una perrita en la localidad de Kennedy.

El episodio se registró hacia las 7:30 a. m. en la carrera 77VBIS A con calle 49 Sur, en el barrio Socorro. De acuerdo con la denuncia difundida inicialmente a través de un video en redes sociales, el vehículo involucrado sería una Toyota Prado de placas ODS950. En las imágenes se observa el momento en que el automotor transita por la vía residencial y, segundos después, arrolla al animal.

“Señores del Ministerio de Educación, el conductor de la camioneta ODS950 Toyota Prado mató a nuestra perrita y se dio a la fuga. ¡Esperamos respondan ante esta situación!”, señala el mensaje que acompaña la grabación que rápidamente se viralizó y generó múltiples reacciones de rechazo.

Según reveló el diario El Colombiano, la familia de la canina —una akita japonesa de 15 años llamada Kira— inició acciones legales tras el fallecimiento del animal. Héctor Lizcano León, uno de sus dueños, relató a ese medio que el caso, más que un accidente inevitable, obedeció a una imprudencia.

“Yo soy conductor y mi licencia tiene casi ya 30 años, y cuando uno pasa por una verdadera escuela de conducción, le dicen que tres cosas son peligrosas: las drogas, el alcohol y el afán, junto a las llaves de un carro”, afirmó Lizcano en declaraciones recogidas por el periódico antioqueño.

Frente a los cuestionamientos en redes sociales sobre por qué la perrita se encontraba sin correa, el propietario explicó a El Colombiano que el hecho ocurrió frente a su vivienda, en una cuadra que describió como residencial y con tránsito limitado de vehículos. Según su versión, Kira estaba en las inmediaciones de su casa cuando fue impactada.

La familia de Kira aseguró que el conductor no se detuvo tras el impacto, según se observa en las imágenes difundidas en redes sociales- crédito redes sociales X

El denunciante también aseguró que las cámaras de seguridad del sector registraron maniobras previas del conductor que, a su juicio, evidenciarían falta de precaución. En el video, sostuvo, se observaría que el vehículo se detiene al advertir la presencia de la perrita y, tras unos segundos, continúa la marcha. “Espera que la perrita haya subido al andén y no estaríamos teniendo esta conversación”, expresó al medio regional.

Las grabaciones permitieron identificar con claridad la placa del vehículo, lo que facilitó que ciudadanos, a través de redes sociales, rastrearan información sobre el automotor. Según indicaron los dueños al diario, lograron establecer que la camioneta estaría adscrita al Ministerio de Educación y que, actualmente, haría parte del parque automotor de esa entidad.

Tras la difusión del caso, el Ministerio de Educación respondió públicamente en redes sociales y aseguró que iniciaría las actuaciones correspondientes. “Lamentamos profundamente el hecho ocurrido con Kira el día de hoy en Bogotá e informamos que ya nos pusimos en contacto con el propietario para conocer de primera mano toda la información”, expresó la cartera.

Comunicado oficial del Ministerio de Educación en el que la entidad lamenta la muerte de Kira y anuncia la apertura de actuaciones internas para esclarecer lo ocurrido- crédito Ministerio de Educación

En un comunicado oficial, la entidad indicó que activó procesos internos para esclarecer lo sucedido y que revisará los procedimientos administrativos y disciplinarios a que haya lugar. Además, señaló que estableció contacto directo con la familia para brindar acompañamiento.

Los propietarios confirmaron que funcionarios del ministerio se comunicaron con ellos y que se programó un encuentro para abordar el caso. Sin embargo, insisten en que persisten interrogantes, entre ellos las razones por las que una camioneta blindada vinculada a una entidad nacional transitaba por el sector a esa hora y por qué el conductor no se aseguró de evitar el impacto.