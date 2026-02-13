Colombia

Cali completa tres comandantes de Policía en seis meses y crece la preocupación por la seguridad

La salida del general Edwin Urrego deja a Cali con su tercer comandante de Policía en seis meses. Sectores advierten que la alta rotación ordenada por el Gobierno afecta la continuidad de la estrategia de seguridad

Guardar
- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

El retiro del general Edwin Urrego de la Policía Nacional reactivó las alertas sobre la estabilidad de la estrategia de seguridad en Cali, ciudad que completará su tercer comandante de Policía en apenas seis meses y el cuarto durante la administración del alcalde Alejandro Eder.

Según informó Semana, la salida del oficial implica que quien asuma el mando deberá reunirse nuevamente con la Alcaldía para redefinir planes, prioridades y líneas de acción en materia de seguridad, en un contexto marcado por cambios sucesivos en la comandancia.

La rotación en la dirección de la Policía Metropolitana de Cali ha sido resultado de decisiones adoptadas por el Gobierno nacional, lo que, según distintas voces, incide directamente en la continuidad de las políticas públicas y en la capacidad de respuesta frente a los fenómenos delictivos.

Oficiales en retiro calificaron de
Oficiales en retiro calificaron de injusta la salida del brigadier general Edwin Urrego y resaltaron sus más de 30 años de servicio a Colombia - crédito Policía Metropolitana de Barranquilla

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En este periodo reciente, la institución fue dirigida por el general Carlos Oviedo desde enero de 2024 hasta agosto de 2025. Posteriormente, el general Henry Yesid Bello asumió el cargo entre septiembre y noviembre de 2025. En diciembre de 2025 llegó el general Edwin Urrego, quien permaneció en el puesto hasta esta semana.

Con su salida, el oficial que sea designado ocupará la comandancia en medio de una cadena de relevos que, de acuerdo con fuentes institucionales, rompe procesos en curso y obliga a reiniciar líneas estratégicas que requieren continuidad.

Desde la institución señalaron que “tres comandantes en seis meses rompen cualquier línea estratégica y obligan a reiniciar procesos que requieren continuidad”. Según esa visión, los cambios constantes afectan la planeación operativa y la articulación con otras entidades del Estado.

Cali y otros seis municipios
Cali y otros seis municipios conformarían el Área Metropolitana - crédito Alcaldía de Cali

La gerente de Proyectos de la Alcaldía de Cali, Mabel Lara, manifestó: “Ninguna ciudad resiste una inestabilidad de este nivel en materia de orden público. Se afecta la continuidad estratégica, se debilitan los procesos en curso y se genera incertidumbre en la tropa y especialmente en la ciudadanía”.

El panorama adquiere relevancia adicional debido a la condición estratégica de Cali en el contexto de la seguridad nacional. La ciudad, por su tamaño y ubicación, recibe presiones desde zonas afectadas por el conflicto armado en el Cauca, el Pacífico y el norte del Valle del Cauca.

En ese entorno, distintos analistas consideran que la dinámica criminal que rodea a la capital vallecaucana exige decisiones sostenidas y de largo plazo, con mandos estables que permitan consolidar resultados.

A la rotación en la Policía se suman cambios frecuentes en las autoridades judiciales. Voces al interior de la institución policial han indicado que el incremento de homicidios registrado durante 2025 estuvo asociado, en parte, a una menor operatividad del ente investigador.

El director de la Policía
El director de la Policía Nacional también estuvo a cargo de exponer las cifras - crédito Colprensa

Fuentes policiales señalaron: “Se redujo el número de órdenes de captura y de allanamientos, lo que impactó directamente los resultados contra las estructuras criminales”. Esa percepción se suma a las preocupaciones por la articulación interinstitucional en la ciudad.

Desde sectores cercanos a la administración local se advierte que el aumento de recursos destinados por la Alcaldía para fortalecer a la Fuerza Pública pierde efectividad cuando las decisiones adoptadas desde el nivel central generan cambios reiterados en la comandancia.

En criterio de estas voces, sin continuidad institucional los esfuerzos presupuestales y operativos no se traducen en resultados sostenibles para la seguridad.

La designación del nuevo comandante se produce en un escenario donde la estabilidad del mando es señalada como un factor determinante para la ejecución de la estrategia en la capital del Valle del Cauca.

Temas Relacionados

CaliPolicía NacionalSeguridadColombia-noticiasGobierno nacional

Más Noticias

Anorí enfrenta falta de docentes en zonas rurales por situación de orden público

La crisis de seguridad en Anorí afecta la educación rural: más de 80 niños están desescolarizados por falta de docentes en varias veredas, mientras autoridades gestionan nuevos nombramientos para cubrir plazas vacantes en el municipio

Anorí enfrenta falta de docentes

No portar esta documentación de su moto puede generar multa superior a $650.000 e inmovilización

Además, le pueden inmovilizar su vehículo y repercutiría en otros costos adicionales en patios

No portar esta documentación de

Esto dice la Ley vigente para motos en Colombia sobre la legalidad de polarizar el visor del casco

La normativa colombianapero exige que garanticen visibilidad adecuada; su uso podría generar sanciones si compromete la seguridad vial

Esto dice la Ley vigente

MilVíctimas renuncia a representar a 127 víctimas ante la JEP y denuncia limitaciones

La Corporación MilVíctimas anunció que deja la representación jurídica de 127 personas acreditadas en la JEP. La organización denunció limitaciones institucionales y estigmatización hacia víctimas de la fuerza pública

MilVíctimas renuncia a representar a

ANH reporta que producción de gas en 2025 se mantuvo dentro del rango técnico de reservas

La ANH informó que la producción promedio de gas en 2025 alcanzó 794,57 mpcd, equivalente al 97,5 % del perfil 2P. La entidad aseguró que no hay déficit estructural ni riesgos para el abastecimiento nacional

ANH reporta que producción de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército abatió a alias Whisky,

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

Alarmantes cifras del reclutamiento infantil en Colombia: grupos armados usan redes sociales para atraer niños

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

ENTRETENIMIENTO

El ‘Desafío Siglo XXI’ entró

El ‘Desafío Siglo XXI’ entró a la recta final: estas son las tres parejas que avanzaron a la semifinal

Mariana Zapata y Camilo Brand rompieron su colaboración en medio de ‘La casa de los famosos Colombia’: esta sería la razón

Maluma y Yeison Jiménez se juntaron “Con el corazón”: así suena la esperada colaboración entre los artistas

The Cardigans visita Colombia por primera vez en el Festival Ondas: esta es la historia del emblemático grupo de los 90

Este es el reguetonero colombiano que rompió importante récord mundial y superó a Shakira

Deportes

Colombia frente a equipos europeos

Colombia frente a equipos europeos en los mundiales: historia, estadísticas y el reto para 2026

Jhon Jáder Durán empezó a sufrir con el Zenit: duro revés para el colombiano por jugar en el fútbol de Rusia

Bad Bunny fue la excusa perfecta para que Luka Dončić le enseñara español a sus compañeros de Los Angeles Lakers

Falcao recibirá multa en la Liga BetPlay: esta es la razón para la nueva sanción contra el ‘Tigre’

Hora y dónde ver América de Cali vs. Santa Fe: rivalidad histórica, necesidad de victoria y la incógnita de un festejo inédito