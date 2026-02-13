Cali completa tres comandantes de Policía en seis meses y crece la preocupación por la seguridad

- crédito Colprensa

El retiro del general Edwin Urrego de la Policía Nacional reactivó las alertas sobre la estabilidad de la estrategia de seguridad en Cali, ciudad que completará su tercer comandante de Policía en apenas seis meses y el cuarto durante la administración del alcalde Alejandro Eder.

Según informó Semana, la salida del oficial implica que quien asuma el mando deberá reunirse nuevamente con la Alcaldía para redefinir planes, prioridades y líneas de acción en materia de seguridad, en un contexto marcado por cambios sucesivos en la comandancia.

La rotación en la dirección de la Policía Metropolitana de Cali ha sido resultado de decisiones adoptadas por el Gobierno nacional, lo que, según distintas voces, incide directamente en la continuidad de las políticas públicas y en la capacidad de respuesta frente a los fenómenos delictivos.

En este periodo reciente, la institución fue dirigida por el general Carlos Oviedo desde enero de 2024 hasta agosto de 2025. Posteriormente, el general Henry Yesid Bello asumió el cargo entre septiembre y noviembre de 2025. En diciembre de 2025 llegó el general Edwin Urrego, quien permaneció en el puesto hasta esta semana.

Con su salida, el oficial que sea designado ocupará la comandancia en medio de una cadena de relevos que, de acuerdo con fuentes institucionales, rompe procesos en curso y obliga a reiniciar líneas estratégicas que requieren continuidad.

Desde la institución señalaron que “tres comandantes en seis meses rompen cualquier línea estratégica y obligan a reiniciar procesos que requieren continuidad”. Según esa visión, los cambios constantes afectan la planeación operativa y la articulación con otras entidades del Estado.

La gerente de Proyectos de la Alcaldía de Cali, Mabel Lara, manifestó: “Ninguna ciudad resiste una inestabilidad de este nivel en materia de orden público. Se afecta la continuidad estratégica, se debilitan los procesos en curso y se genera incertidumbre en la tropa y especialmente en la ciudadanía”.

El panorama adquiere relevancia adicional debido a la condición estratégica de Cali en el contexto de la seguridad nacional. La ciudad, por su tamaño y ubicación, recibe presiones desde zonas afectadas por el conflicto armado en el Cauca, el Pacífico y el norte del Valle del Cauca.

En ese entorno, distintos analistas consideran que la dinámica criminal que rodea a la capital vallecaucana exige decisiones sostenidas y de largo plazo, con mandos estables que permitan consolidar resultados.

A la rotación en la Policía se suman cambios frecuentes en las autoridades judiciales. Voces al interior de la institución policial han indicado que el incremento de homicidios registrado durante 2025 estuvo asociado, en parte, a una menor operatividad del ente investigador.

Fuentes policiales señalaron: “Se redujo el número de órdenes de captura y de allanamientos, lo que impactó directamente los resultados contra las estructuras criminales”. Esa percepción se suma a las preocupaciones por la articulación interinstitucional en la ciudad.

Desde sectores cercanos a la administración local se advierte que el aumento de recursos destinados por la Alcaldía para fortalecer a la Fuerza Pública pierde efectividad cuando las decisiones adoptadas desde el nivel central generan cambios reiterados en la comandancia.

En criterio de estas voces, sin continuidad institucional los esfuerzos presupuestales y operativos no se traducen en resultados sostenibles para la seguridad.

La designación del nuevo comandante se produce en un escenario donde la estabilidad del mando es señalada como un factor determinante para la ejecución de la estrategia en la capital del Valle del Cauca.