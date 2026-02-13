Colombia

Admiten demanda de Frisby España contra su homónimo en Colombia: estos son los detalles del conflicto legal

El tribunal mercantil de Alicante dio un plazo de dos meses para que la marca colombiana responda a las reclamaciones económicas y reputacionales formuladas por la firma española, que incluyen el pago de beneficios y compensaciones por daños comerciales

El Juzgado de lo Mercantil
El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante admitió la demanda de Frisby España SL contra Frisby SA BIC por conflicto de marca - crédito Composición fotográfica Infovae

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante admitió la demanda de la empresa Frisby España SL contra Frisby SA BIC (Frisby Colombia), abriendo así una nueva etapa en el conflicto legal entre ambas compañías. La justicia española notificó a la firma colombiana que dispone de un plazo de dos meses para presentar su respuesta a las alegaciones formuladas por la parte actora.

La controversia enfrenta a Frisby España SL, titular de derechos de marca en la Unión Europea, y a Frisby SA BIC, matriz colombiana reconocida en el mercado latinoamericano de comida rápida. El litigio se centra en la titularidad y uso de la marca, así como en una serie de acusaciones públicas que, según la empresa española, habrían generado un daño económico y reputacional difícil de cuantificar.

Las exigencias económicas y reputacionales de Frisby España

En la demanda, Frisby España SL reclama a Frisby Colombia tres tipos de compensaciones.

La primera corresponde al pago de las ganancias que, según la firma española, la contraparte habría obtenido “de manera indebida” gracias a la amplia exposición mediática del proceso legal, que se desarrolló en territorio colombiano y europeo entre mayo y diciembre de 2025.

La segunda exigencia radica en la restitución del “enriquecimiento patrimonial y reputacional” que, según Frisby España, se habría producido por impulsar acusaciones públicas de “robo, agresión o usurpación”. La compañía sostiene que estas afirmaciones se difundieron “ampliamente” en el mercado nacional de Colombia, donde Frisby SA BIC cuenta con una sólida presencia comercial.

El tercer reclamo apunta a la indemnización por daños y perjuicios derivados de la difusión de “informaciones inexactas o incompletas”, las cuales, según la parte demandante, habrían provocado un “perjuicio comercial, reputacional y económico significativo en el mercado europeo”.

La empresa española considera que la narrativa pública impulsada por la firma colombiana omitió elementos jurídicos esenciales, como la existencia de procedimientos abiertos sobre el uso de la marca y los registros otorgados en la Unión Europea.

La cuantía de la reclamación sigue sin definirse

Hasta el momento, no existe una cuantificación definitiva de la suma reclamada. De acuerdo con el comunicado oficial de Frisby España SL, la compañía solicitó al juzgado la designación de una pericial contable y un análisis técnico de los activos intangibles y del impacto reputacional para determinar de manera objetiva el alcance económico del enriquecimiento indebido y de los perjuicios sufridos.

En una nota enviada a los medios, la empresa adelantó que, en términos preliminares, “las pretensiones económicas acumuladas podrían situarse en múltiples decenas de millones de euros”. Esta estimación se basa en la comparación entre los beneficios obtenidos por Frisby Colombia en el periodo en disputa y los del año anterior.

El contexto judicial y las posturas de las partes

La admisión de la demanda se produce después de que Frisby España presentara el 8 de enero de 2026 un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante, calificando de “sorprendente” una decisión previa del juzgado de primera instancia. De acuerdo con la compañía española, la acción legal busca defender sus derechos e intereses legítimos en el ámbito comercial europeo.

Por su parte, Frisby SA BIC todavía no ha emitido una respuesta pública a la admisión del recurso, aunque dispone de dos meses para presentar su contestación formal al tribunal mercantil de Alicante.

La resolución del juzgado marca el inicio de una fase procesal en la que ambas partes deberán presentar pruebas y argumentaciones ante la justicia española. La controversia pone en juego no solo las ganancias económicas asociadas al uso de la marca, también la reputación y el posicionamiento de dos empresas con intereses en mercados distintos.

