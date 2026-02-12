Colombia

Registraduría tramita gratis cédulas y tarjetas de identidad a damnificados por invierno en Montería, Córdoba

La iniciativa se desarrolla el jueves en el Colegio Nacional, el viernes y sábado en el Coliseo Happy Lora y el lunes en el Coliseo de Ferias Miguel Villamil

Jornadas de identificación gratuitas en Montería permiten a los afectados por las lluvias tramitar cédulas y tarjetas de identidad sin costo. - crédito Registraduría

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la realización de jornadas móviles de identificación gratuitas para apoyar a los ciudadanos afectados por la temporada de lluvias en Montería. La iniciativa busca garantizar que las personas damnificadas puedan acceder a ayudas humanitarias, programas sociales y servicios de salud sin obstáculos, mediante la expedición de cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad.

Desde el pasado 11 de febrero hasta el lunes 16 de febrero, la Registraduría desplegará equipos móviles en la ciudad para atender a la población afectada.

Los puntos habilitados son:

  • Jueves 12 de febrero: Colegio Nacional (Calle 29A # 17-157)
  • Viernes 13 y sábado 14 de febrero: Coliseo Happy Lora (Calle 22A # 12-42)
  • Lunes 16 de febrero: Coliseo de Ferias Miguel Villamil (Kilómetro 10, vía Planeta Rica)

Se espera atender a aproximadamente 5.000 personas, entre niños, jóvenes y adultos, garantizando que puedan restablecer su documentación básica tras la emergencia invernal.

Personas afectadas por la temporada de lluvias en Montería pueden obtener documentos de identidad del jueves 12 al lunes 16 de febrero. - crédito Registraduría

Acceso oportuno a documentos de identidad, clave en la emergencia

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, destacó la importancia de estas jornadas: “La garantía del acceso efectivo y oportuno a los documentos de identidad adquiere especial relevancia en el marco de esta contingencia, ya que estos son un requisito indispensable para acceder a ayudas humanitarias, programas sociales, servicios de salud y demás beneficios dispuestos para la población afectada”.

Con esta medida, la Registraduría busca que los damnificados no enfrenten barreras para recibir apoyo estatal durante esta emergencia climática.

Posibles jornadas adicionales en Córdoba

Penagos también indicó que se prevé la realización de jornadas adicionales en el departamento, en coordinación con las alcaldías municipales, conforme a las necesidades que se identifiquen en las diferentes localidades afectadas por las lluvias.

Estas actividades forman parte de la estrategia de la Registraduría para responder de manera inmediata a la emergencia y garantizar que los ciudadanos puedan acceder sin obstáculos a los servicios y apoyos institucionales.

La comunidad se moviliza para garantizar asistencia a quienes perdieron sus hogares por las inundaciones - crédito @momentoviral / X

Contexto de la emergencia invernal

La temporada invernal ha dejado un impacto significativo en Córdoba, afectando a más de 50.000 familias según el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sngrd). Entre las consecuencias más visibles se encuentran las inundaciones que obligaron al desplazamiento de comunidades enteras y la pérdida de animales domésticos y de producción, con más de 5.500 animales damnificados, desde perros y gatos hasta bovinos y aves de corral.

El río Sinú, en particular, ha generado alertas máximas en poblaciones ribereñas, dejando a muchos animales atrapados y sin refugio, mientras las familias buscan apoyo humanitario y asistencia oficial.

Movilización ciudadana y apoyo a los animales afectados

En paralelo, senadoras y organizaciones animalistas han liderado jornadas de donación y rescate de animales, logrando recolectar más de 11 toneladas de alimentos y suministros veterinarios para los animales afectados en Córdoba. Estas donaciones fueron coordinadas con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Ejército Nacional, asegurando que los recursos lleguen rápidamente a las comunidades necesitadas.

Voluntarios entregan ayudas humanitarias a familias afectadas por las fuertes lluvias en Montería. - crédito @SNGRDColombia / X

Andrea Padilla, representante del partido Alianza Verde, y Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico, destacaron la necesidad de proteger tanto a las personas como a los animales en medio de esta emergencia, cumpliendo con los protocolos establecidos por la Ley 2474 y la Ungrd.

Estrategia integral de atención

De acuerdo a usuarios en redes sociales, la combinación de atención a ciudadanos y animales damnificados refleja una política de asistencia durante emergencias. Mientras la Registraduría garantiza la expedición gratuita de documentos de identidad, las organizaciones de protección animal aseguran la salvaguarda de la fauna afectada, mitigando los efectos de la contingencia tanto en la población humana como en la animal.

