Policía incautó 500 kilos de cocaína en Buenaventura proveniente de Perú: tenían como destino final China y México

Una mascota entrenada en la detección de drogas fue clave en el hallazgo de las sustancias - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional de Colombia reportó el decomiso de 500 kilogramos de cocaína en el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, gracias a un operativo desarrollado para frenar el tráfico internacional de drogas en los puertos nacionales.

El director de la Policía, general William Oswaldo Rincón Zambrano, afirmó que la droga estaba oculta en dos contenedores provenientes de Callao, Perú, cuyo destino final era China y México.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El general Rincón Zambrano explicó que la droga fue localizada en un procedimiento de inspección rutinaria que permitió detectar el alcaloide oculto en los contenedores que arribaron desde Perú.

Las sustancias estaban camufladas en llantas para carros, de acuerdo con las imágenes que se compartieron en redes sociales.

En el ejercicio participó una mascota adiestrada en la detección de sustancias.

La Policía confirmó que la droga estaba destinada a China y Perú - crédito @DirectorPolicia/X

La autoridad agregó que la incautación evitó la financiación de redes delictivas que amenazan la seguridad de varios países.

La acción policial fue atribuida a la cooperación internacional, que impidió que el cargamento llegara a redes delictivas asociadas con economías ilegales en otros países.

De acuerdo con lo informado por la Policía, el cargamento decomisado pertenecía a un grupo criminal transnacional que aún no ha sido confirmado.

Además, el general destacó la importancia de la cooperación internacional para bloquear los corredores del narcotráfico y sostuvo que las acciones coordinadas continuarán para evitar que los delitos trasciendan fronteras.

“Seguimos trabajando sin descanso para que el delito no tenga fronteras”, concluyó.

Dos mujeres detenidas en el aeropuerto de Leticia con droga oculta en colchones

La Policía Nacional también informó sobre la captura de dos mujeres en el Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo, en la ciudad de Leticia, Amazonas, por el presunto delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

El operativo fue ejecutado en la misma terminal aérea fronteriza, con el apoyo de un canino especializado en detección de drogas.

Mujeres capturadas por llevar droga en colchones, en Amazonas - crédito Policía Nacional

Según informó la Policía, durante la inspección de equipaje, la mascota marcó dos colchones que transportaban las detenidas. Al revisar el interior, las autoridades encontraron 28 paquetes envueltos y ocultos, que tras las pruebas correspondientes dieron positivo para estupefacientes.

“Después de la prueba pericial de P y PH da como resultado positivo para clorhidrato de cocaína y sus derivados y cuatro paquetes más que da resultado positivo para marihuana”, confirmó el teniente coronel Oswaldo Cortés, comandante del Departamento de Policía Amazonas.

Tanto la incautación como la captura de las sospechosas ocurrieron en el área de embarque del aeropuerto.

De acuerdo con el reporte oficial, las dos mujeres fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para adelantar el proceso judicial correspondiente, que definirá la situación legal de las capturadas.

Autoridades incautaron más de una tonelada de cocaína en aguas del Pacífico

Más de una tonelada de cocaína fue decomisada por las autoridades colombianas en las aguas del Pacífico colombiano. El cargamento, localizado cerca de la isla Gorgona, se entregó posteriormente a la Fiscalía en Tumaco.

Durante este operativo, las fuerzas de seguridad identificaron una modalidad distinta de narcotráfico basada en el uso de carga flotante, que supone una adaptación de las organizaciones delictivas a los controles en las rutas tradicionales.

La incautación realizada por personal de la estación guardacostas de Tumaco representa otro golpe al narcotráfico en el Pacífico colombiano - crédito @petrogustavo/X

La operación se llevó a cabo tras una acción coordinada que incluyó información obtenida por Inteligencia Naval, que permitió ubicar el cargamento en alta mar antes de que pudiera ser extraído o recogido por embarcaciones de paso.

La Policía informó que el destino final de este tipo de cargamentos suele ser el transporte transoceánico hacia Centroamérica y, posteriormente, Estados Unidos o Europa.

El empleo de métodos novedosos dificulta la labor de las autoridades, demás de obligar a las autoridades a ajustar permanentemente las estrategias de vigilancia y persecución del delito.

El presidente Gustavo Petro se mostró orgulloso por la incautación de los estupefacientes, y en sus redes publicó este mensaje: "Entregamos a la Fiscalía 1,1 tonelada de cocaína incautada esta madrugada cerca de Gorgona“.