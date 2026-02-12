Colombia

Policía incautó 500 kilos de cocaína en Buenaventura proveniente de Perú: tenían como destino final China y México

La droga estaba oculta en contenedores y las autoridades suponen que su tráfico estaba siendo coordinado por redes criminales internacionales

Guardar
Una mascota entrenada en la
Una mascota entrenada en la detección de drogas fue clave en el hallazgo de las sustancias - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional de Colombia reportó el decomiso de 500 kilogramos de cocaína en el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, gracias a un operativo desarrollado para frenar el tráfico internacional de drogas en los puertos nacionales.

El director de la Policía, general William Oswaldo Rincón Zambrano, afirmó que la droga estaba oculta en dos contenedores provenientes de Callao, Perú, cuyo destino final era China y México.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El general Rincón Zambrano explicó que la droga fue localizada en un procedimiento de inspección rutinaria que permitió detectar el alcaloide oculto en los contenedores que arribaron desde Perú.

Las sustancias estaban camufladas en llantas para carros, de acuerdo con las imágenes que se compartieron en redes sociales.

En el ejercicio participó una mascota adiestrada en la detección de sustancias.

La Policía confirmó que la droga estaba destinada a China y Perú - crédito @DirectorPolicia/X

La autoridad agregó que la incautación evitó la financiación de redes delictivas que amenazan la seguridad de varios países.

La acción policial fue atribuida a la cooperación internacional, que impidió que el cargamento llegara a redes delictivas asociadas con economías ilegales en otros países.

De acuerdo con lo informado por la Policía, el cargamento decomisado pertenecía a un grupo criminal transnacional que aún no ha sido confirmado.

Además, el general destacó la importancia de la cooperación internacional para bloquear los corredores del narcotráfico y sostuvo que las acciones coordinadas continuarán para evitar que los delitos trasciendan fronteras.

“Seguimos trabajando sin descanso para que el delito no tenga fronteras”, concluyó.

Dos mujeres detenidas en el aeropuerto de Leticia con droga oculta en colchones

La Policía Nacional también informó sobre la captura de dos mujeres en el Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo, en la ciudad de Leticia, Amazonas, por el presunto delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

El operativo fue ejecutado en la misma terminal aérea fronteriza, con el apoyo de un canino especializado en detección de drogas.

Mujeres capturadas por llevar droga en colchones, en Amazonas - crédito Policía Nacional

Según informó la Policía, durante la inspección de equipaje, la mascota marcó dos colchones que transportaban las detenidas. Al revisar el interior, las autoridades encontraron 28 paquetes envueltos y ocultos, que tras las pruebas correspondientes dieron positivo para estupefacientes.

“Después de la prueba pericial de P y PH da como resultado positivo para clorhidrato de cocaína y sus derivados y cuatro paquetes más que da resultado positivo para marihuana”, confirmó el teniente coronel Oswaldo Cortés, comandante del Departamento de Policía Amazonas.

Tanto la incautación como la captura de las sospechosas ocurrieron en el área de embarque del aeropuerto.

De acuerdo con el reporte oficial, las dos mujeres fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para adelantar el proceso judicial correspondiente, que definirá la situación legal de las capturadas.

Autoridades incautaron más de una tonelada de cocaína en aguas del Pacífico

Más de una tonelada de cocaína fue decomisada por las autoridades colombianas en las aguas del Pacífico colombiano. El cargamento, localizado cerca de la isla Gorgona, se entregó posteriormente a la Fiscalía en Tumaco.

Durante este operativo, las fuerzas de seguridad identificaron una modalidad distinta de narcotráfico basada en el uso de carga flotante, que supone una adaptación de las organizaciones delictivas a los controles en las rutas tradicionales.

La incautación realizada por personal
La incautación realizada por personal de la estación guardacostas de Tumaco representa otro golpe al narcotráfico en el Pacífico colombiano - crédito @petrogustavo/X

La operación se llevó a cabo tras una acción coordinada que incluyó información obtenida por Inteligencia Naval, que permitió ubicar el cargamento en alta mar antes de que pudiera ser extraído o recogido por embarcaciones de paso.

La Policía informó que el destino final de este tipo de cargamentos suele ser el transporte transoceánico hacia Centroamérica y, posteriormente, Estados Unidos o Europa.

El empleo de métodos novedosos dificulta la labor de las autoridades, demás de obligar a las autoridades a ajustar permanentemente las estrategias de vigilancia y persecución del delito.

El presidente Gustavo Petro se mostró orgulloso por la incautación de los estupefacientes, y en sus redes publicó este mensaje: "Entregamos a la Fiscalía 1,1 tonelada de cocaína incautada esta madrugada cerca de Gorgona“.

Temas Relacionados

Incautación drogaCocaínaContenedoresTráfico de drogasPerúColombia-Noticias

Más Noticias

“Que empiece el show”: la respuesta de Firmes por la Patria a la denuncia de David Murcia Guzmán contra De la Espriella

El abogado y candidato presidencial afirmó que no tiene temor de las acusaciones que hizo el fundador de DMG en su contra

“Que empiece el show”: la

Millonarios vs. Águilas Doradas: minuto a minuto en vivo del partido de la Liga BetPlay

El cuadro Embajador espera conseguir su primera victoria de la liga colombiana en Bogotá con Fabián Bustos en el banquillo técnico

Millonarios vs. Águilas Doradas: minuto

Corte Suprema dejó en firme juicio contra Miguel Polo Polo por injuria a Gustavo Bolívar: testimonio de actor será clave

La decisión de la Sala de Primera Instancia se produce tras el rechazo de la solicitud de nulidad presentada por Polo Polo, que ahora deberá enfrentar la etapa de juicio oral en el alto tribunal

Corte Suprema dejó en firme

Bogotá reactivó la adjudicación de la Línea 2 del metro con financiación garantizada: así está fijado el cronograma

La participación extranjera dará un respaldo clave a una obra que promete acelerar el desarrollo y potenciar la presencia global de la ciudad en el mundo

Bogotá reactivó la adjudicación de

San Valentín 2026: las mejores frases para dedicar a su pareja y amigos en esta temporada

Tenga en cuenta las alternativas para demostrar cercanía y autenticidad en cada dedicatoria

San Valentín 2026: las mejores
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con drones y fusiles

Ataque con drones y fusiles contra la estación de Policía de Cajibío dejó al menos dos uniformados heridos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

ENTRETENIMIENTO

My Chemical Romance y The

My Chemical Romance y The Hives estremecieron Bogotá y celebraron el rock de los 2000: así fue su presentación

Marcela Benjumea compartió su visión sobre el amor: “Cada ciertos años cambio de marido”

Los sicarios que criaron al hijo de Pablo Escobar: las historias que podría incluir la serie que se estrenará en 2026

La reina del carnaval de Barranquilla reaccionó a los comentarios por beso sin su consentimiento en plena guacherna: “Todo se salió de control”

Así reaccionó Sara Uribe al supuesto ‘coqueteo’ de Jay Torres con Mariana Zapata y Beba en ‘La casa de los famosos’

Deportes

Millonarios vs. Águilas Doradas: minuto

Millonarios vs. Águilas Doradas: minuto a minuto en vivo del partido de la Liga BetPlay

EN VIVO Vasco da Gama vs. Bahía, fecha 3 del Brasileirao 2026: el equipo de los cuatro colombianos entra en escena

El Campín quedará en el olvido y “no van a meter ni un peso”: grave denuncia de Carlos Antonio Vélez

Millonarios tendría noticias de Falcao: habría sorpresa para el partido contra Águilas Doradas

Christian González se pronunció en redes sociales luego del Super Bowl LX: habló de Bad Bunny y los New England Patriots