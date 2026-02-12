Colombia

Plan tortuga de recicladores afecta la movilidad en la calle 26 de Bogotá: “Quieren desconocer la mesa de negociación”

El paso de la caravana por la calle 26 con NQS ya había obligado a desviar el tráfico, lo que requirió la intervención de agentes civiles y el Grupo Guía para facilitar la circulación

Plan tortuga de recicladores en
Plan tortuga de recicladores en Bogotá afecta movilidad de la ciudad - crédito capturas de pantalla redes sociales/X

Durante la mañana del 12 de febrero de 2026, una caravana de organizaciones de recicladores recorrió la avenida El Dorado, conocida también como calle 26, generando congestión vehicular significativa en el occidente de Bogotá.

Desde las primeras horas, las principales intersecciones de este corredor vieron limitado el flujo, lo que impactó tanto a los automovilistas como a los usuarios de los sistemas TransMilenio y TransMiZonal.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) informó que, hacia las 7:35 a. m., los manifestantes se encontraban en la intersección de la calle 26 con carrera 33, avanzando en sentido oriente-occidente.

Minutos antes, a las 7:06 a. m., el paso de la caravana por la calle 26 con NQS ya había obligado a desviar el tráfico, lo que requirió la intervención de agentes civiles y el Grupo Guía para facilitar la circulación.

Plan Tortuga De Recicladores En La Calle 26 Afecta La Movilidad En Bogotá - crédito redes sociales/X

Una de las personas que hace parte de la movilización, le conto a El Tiempo cuales son las razones especificas por las que se estan manifestando, acusando al Gobierno de falta de atención al gremio.

“Hoy nos encontramos haciendo, haciendo este, esta protesta pacífica, este plan tortuga, por el motivo de que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio quiere desconocer la mesa de recicladores a nivel nacional. Entonces, eh, ese es el motivo por lo que estamos. Ayer tuvimos, una mesa en la que no se logró absolutamente nada, porque realmente lo que quieren hacer y siguen haciendo es desconociendo la Mesa Nacional de Recicladores de, de Colombia. Muchas gracias”.

Afectaciones en movilidad

Desde las 8:00 a. m., el flujo habitual de vehículos se vio interrumpido por el avance de los manifestantes en dirección oriente a occidente, afectando la circulación en puntos neurálgicos como la carrera 43 y la carrera 45. Las autoridades recomendaron a los conductores desplazarse por avenidas como La Esperanza, Las Américas, calle 13 y calle 53.

Durante la mañana del 12 de febrero de 2026, una caravana de organizaciones de recicladores recorrió la avenida El Dorado, conocida también como calle 26, generando congestión vehicular significativa en el occidente de Bogotá - crédito redes sociales/X

La operación de TransMilenio se vio particularmente comprometida cuando los manifestantes bloquearon el carril exclusivo. El sistema tuvo que suspender el paso de su flota en el tramo afectado, organizando retornos en las estaciones Avenida Rojas y Corferias.

Como consecuencia, las estaciones El Tiempo - CCB, Salitre El Greco - Vive Claro, Gobernación y Quinta Paredes quedaron fuera de servicio temporalmente. Las autoridades del sistema informaron que las estaciones serían reabiertas solo cuando las condiciones de movilidad lo permitieran.

Mientras tanto, los servicios de TransMiZonal en la zona también implementaron desvíos para evitar el tramo conflictivo. La gestión del tráfico quedó en manos del Grupo Guía y los agentes civiles, quienes coordinaron los desvíos y trataron de mitigar el impacto en la movilidad general del sector.

La operación de TransMilenio se vio particularmente comprometida cuando los manifestantes bloquearon el carril exclusivo - crédito redes sociales/X

A las 9:29 a. m., la congestión persistía y los organismos de tránsito mantenían la intervención activa. Fuentes de la administración confirmaron que el Grupo Guía y los agentes civiles continuaban desviando y gestionando el tráfico para contener la afectación vial.

