Petro volvió a extender el permiso para que peligrosos cabecillas del ELN y disidencias, condenados a 40 años, sigan como gestores de paz

Petro volvió a extender período de gestores de paz de peligrosos cabecillas del ELN y disidencias de las Farc - crédito Presidencia/X

La Presidencia de la República extendió el periodo de funciones como gestores de paz a nueve cabecillas vinculados con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que actualmente participan en negociaciones con los Comuneros del Sur, facción de las disidencias de las Farc, en el departamento de Nariño.

La lista de beneficiados incluye a Ana Milena García Leiton, mejor conocida como alias Sonia, que recibió una condena de 40 años de prisión por el secuestro de una familia en Jamundí, Valle del Cauca.

Otro de los gestores es Jaime Edilson Rodríguez Moreano, alias Yovany, ligado a redes de narcotráfico en Ecuador; Ómar Robinson Vallejo España, señalado por el homicidio de dos policías en Nariño; y Édgar Humberto Restrepo Benjumea o Mono Clinton, identificado como responsable del frente urbano del ELN.

El grupo lo completan Diego Fernando García, Jesús Andrés Cabezas, Yumer Arley Guerrero Castilla, Luis Alberto Villota Rodríguez y Carlos Jhon Cabrera Ruales.

Los facilitadores participan en las mesas de negociación del Gobierno nacional con el grupo Comuneros del Sur - crédito @mincultura/X

La función asignada a estos gestores es aportar sus conocimientos y experiencia en la organización del proceso de paz con los Comuneros del Sur y promover iniciativas humanitarias.

Existen restricciones claras en la resolución oficial. El Gobierno podrá retirar la designación de gestor de paz en cualquier momento y restablecer las medidas penales correspondientes, según establece el texto: “El Gobierno nacional podrá, en cualquier momento, retirar la designación como gestores de paz de que trata el artículo anterior y, en consecuencia, solicitar la reactivación de las medidas penales ordinarias”.

De hecho, se retiró la calidad de gestor de paz a Alexis Fabián Hoyos Ospina, reconocida inicialmente el 8 de noviembre de 2024, por recomendación del grupo armado ilegal. Esto implica la reanudación de la persecución penal en su contra.

Algunos de los designados enfrentan procesos o condenas por los delitos de secuestros, atentados y homicidios contra las fuerzas de seguridad, mientras que las autoridades mantienen sospechas sobre su posible vínculo activo con estructuras delictivas del ELN.