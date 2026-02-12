Colombia

Nuevo ministro de Justicia respaldó publicar el informe de la ONU que mide cultivos ilícitos, pese al malestar de Petro

Jorge Iván Cuervo señaló que la medición puede perfeccionarse, planteó una eventual veeduría internacional y defendió la transparencia en las cifras sobre erradicación de coca

Guardar
El ministro de Justicia, Jorge
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se declaró partidario de divulgar el reporte internacional sobre drogas y propuso fortalecer los mecanismos de verificación y seguimiento a la erradicación en el país - crédito Colprensa

La discusión sobre el informe de la ONU que mide los cultivos ilícitos en Colombia se reactivó tras las declaraciones del nuevo ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quien respaldó su publicación, pese a las reservas dentro del Gobierno y al malestar que el presidente Gustavo Petro ha expresado por las cifras del reporte.

Cuervo, quien asumió recientemente la cartera de Justicia, aseguró que, aunque no ha sostenido una conversación directa y específica con el mandatario sobre la divulgación del informe, su postura es clara.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Yo soy partidario de que el informe de la ONU sobre drogas se publique”, afirmó en una rueda de prensa posterior a su posesión, al tiempo que reconoció que la metodología utilizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) es susceptible de ajustes y mejoras.

El pronunciamiento del ministro se da en un contexto de tensiones entre el Gobierno colombiano y Estados Unidos, así como con organismos internacionales, por las cifras sobre áreas sembradas con coca y los resultados de la erradicación.

El presidente Gustavo Petro ha
El presidente Gustavo Petro ha cuestionado en varias ocasiones las cifras sobre cultivos ilícitos y planteó revisar la metodología con la que se mide la coca en Colombia - crédito Luisa González/Reuters

En ese escenario, Cuervo reveló que el presidente Petro le compartió su intención de proponerle al Gobierno estadounidense una “metodología conjunta de medición”, con el objetivo de fortalecer la transparencia y generar mayor confianza en los datos sobre cultivos ilícitos.

Según explicó el jefe de la cartera de Justicia, una de las particularidades del caso colombiano es que la Unodc tiene un control prácticamente total sobre el proceso de medición.

“El problema en Colombia es que toda la operación está a cargo de la Unodc. Entonces, habría que configurar eso”, señaló, al sugerir que el esquema actual podría abrirse a mayor participación institucional y a mecanismos adicionales de verificación.

Cuervo planteó la posibilidad de una veeduría internacional o de un sistema de revisión externa que permita contrastar y validar las cifras. A su juicio, esto ayudaría a despejar dudas y a fortalecer la credibilidad de los informes.

La Policía Nacional participa en
La Policía Nacional participa en las labores de erradicación de cultivos ilícitos y asegura contar con capacidad para reportar avances de manera permanente - crédito Colprensa

El ministro destacó que la Policía Nacional cuenta con la capacidad técnica y operativa para realizar un seguimiento permanente de las labores de erradicación. “La Policía puede informar día a día, semana a semana, todo el tema de erradicación de tareas”, subrayó, dejando abierta la puerta a que esa institución tenga una participación más directa en la producción de cifras oficiales.

La extradición de alias Araña, según Cuervo

El debate sobre la transparencia y la medición de los cultivos ilícitos también se cruza con decisiones judiciales de alto impacto, como el caso de alias Araña, cuya eventual extradición ha estado en el centro de la agenda pública en los últimos días.

Cuervo se refirió al tema y recordó que el propio presidente Petro, a través de su cuenta de X, exigió a este cabecilla demostraciones concretas en materia de erradicación de coca como condición para evaluar su situación jurídica.

“El presidente le había dado diez días, nos vamos a poner en la tarea de preguntar si se cumplió o no, y el presidente tiene la última palabra”, afirmó el ministro. No obstante, precisó que, hasta el momento, “no ha pasado nada” concreto en relación con esa exigencia y que el proceso sigue su curso dentro de los canales institucionales.

El ministro de Justicia, Jorge
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, recordó que la decisión final sobre la extradición de alias Araña está en manos del presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa/Colombia+20/Facebook

Cuervo enfatizó que el expediente de alias Araña quedó bajo la supervisión directa del Ministerio de Justicia y reiteró la necesidad de que sea la justicia la que permita avanzar en todos los casos pendientes, sin interferencias indebidas.

Durante la conversación también se recordó que, de acuerdo con la ley de paz total y con una sentencia de la Corte Constitucional, la facultad para decidir sobre extradiciones y el levantamiento de órdenes de captura recae exclusivamente en el presidente de la República.

Al cierre del plazo fijado por el Ejecutivo, la Policía Nacional tendría las pruebas necesarias para acreditar ese avance. Sin embargo, será el Gobierno, en cabeza del presidente Petro, el que determine si los requisitos se cumplieron y si se mantiene o no la extradición, la cual ya cuenta con el aval de la Corte Suprema de Justicia.

Temas Relacionados

Informe ONU cultivos ilícitos ColombiaJorge Iván CuervoErradicación de cultivos de cocaExtradición alias ArañaGobierno Colombia drogasColombia-Noticias

Más Noticias

Migrantes colombianos en España: una población que aumenta con el paso de los años, según encuesta

Mientras cada vez nacen menos españoles y hay más muertes que nacimientos, la llegada de migrantes hace que este país europeo no pierda habitantes

Migrantes colombianos en España: una

Por sicariato de empresario y su escolta en Bogotá, denunciaron que llamaron más de 30 minutos a la línea 123 para pedir una ambulancia

Por esa razón habrían trasladado los cuerpos, según lo registró una persona que grabó con su celular el momento en que una camioneta con platón transportaba uno de ellos hacia la clínica El Country, en el norte de Bogotá

Por sicariato de empresario y

Gobierno Petro descarta aumento del precio de producto básico para la canasta familiar por fuertes inundaciones en Córdoba

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, afirmó que el Estado está centrando esfuerzos para financiar la reconstrucción de los entornos agropecuarios afectados por las lluvias

Gobierno Petro descarta aumento del

La JEP continuará investigando el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado como crimen de las Farc, pese a apelación de la familia

La decisión aclara que la indagatoria a cargo de la JEP cubre solo la posible responsabilidad de los exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP, manteniendo abiertas otras líneas para organismos judiciales ordinarios

La JEP continuará investigando el

La Segura preocupó tras revelar que su hijo Lucca tuvo que ser hospitalizado tras cumplir 10 meses de edad

La ‘influencer’ caleña reveló a sus seguidores los motivos detrás de la ausencia en redes sociales y narró el proceso de recuperación de su hijo

La Segura preocupó tras revelar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

Guerra por el territorio tiene en jaque a Cartagena del Chairá y desató una alerta humanitaria de la Defensoría del Pueblo

Ataque con drones y fusiles contra la estación de Policía de Cajibío dejó al menos dos uniformados heridos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

La Segura preocupó tras revelar

La Segura preocupó tras revelar que su hijo Lucca tuvo que ser hospitalizado tras cumplir 10 meses de edad

Jhovanoty lanzó pulla contra las entrevistas que incluyen preguntas íntimas: usuarios aseguran que sería una indirecta para Eva Rey

La millonada que cuesta la gorra de los Celtics de Boston que usó Pablo Escobar y que Drake compró y mostró en redes sociales

Yina Calderón lanzó duras críticas contra Karola y Valentino por su comportamiento en ‘La casa de los famosos’: “Vamos a ver hasta cuándo le dura”

Koral Costa reveló detalles de su separación con Bola 8 y confesó la razón por la que dieron fin a su relación: “No estábamos teniendo intimidad”

Deportes

Dura calificación recibieron los jugadores

Dura calificación recibieron los jugadores colombianos del Vasco da Gama tras derrota como local ante Bahía en el Brasileirao: “No despega”

Luis Javier Suárez elegiría su próximo destino y el Real Madrid podría ser una opción: así lo analizan desde España

Periodista deportivo denunció mal estado de la cancha de El Campín despues del partido de Millonarios contra Águilas Doradas: “A quién pretenden engañar”

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub20, en el que la Tricolor define el liderato

Colombia ya conoce a su rival en la Copa Davis tras la serie ante Marruecos: volverá a jugar en condición de visitante