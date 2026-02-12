Nuevo ministro de Justicia respaldó publicar el informe de la ONU que mide cultivos ilícitos, pese al malestar de Petro

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se declaró partidario de divulgar el reporte internacional sobre drogas y propuso fortalecer los mecanismos de verificación y seguimiento a la erradicación en el país - crédito Colprensa

La discusión sobre el informe de la ONU que mide los cultivos ilícitos en Colombia se reactivó tras las declaraciones del nuevo ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quien respaldó su publicación, pese a las reservas dentro del Gobierno y al malestar que el presidente Gustavo Petro ha expresado por las cifras del reporte.

Cuervo, quien asumió recientemente la cartera de Justicia, aseguró que, aunque no ha sostenido una conversación directa y específica con el mandatario sobre la divulgación del informe, su postura es clara.

“Yo soy partidario de que el informe de la ONU sobre drogas se publique”, afirmó en una rueda de prensa posterior a su posesión, al tiempo que reconoció que la metodología utilizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) es susceptible de ajustes y mejoras.

El pronunciamiento del ministro se da en un contexto de tensiones entre el Gobierno colombiano y Estados Unidos, así como con organismos internacionales, por las cifras sobre áreas sembradas con coca y los resultados de la erradicación.

El presidente Gustavo Petro ha cuestionado en varias ocasiones las cifras sobre cultivos ilícitos y planteó revisar la metodología con la que se mide la coca en Colombia - crédito Luisa González/Reuters

En ese escenario, Cuervo reveló que el presidente Petro le compartió su intención de proponerle al Gobierno estadounidense una “metodología conjunta de medición”, con el objetivo de fortalecer la transparencia y generar mayor confianza en los datos sobre cultivos ilícitos.

Según explicó el jefe de la cartera de Justicia, una de las particularidades del caso colombiano es que la Unodc tiene un control prácticamente total sobre el proceso de medición.

“El problema en Colombia es que toda la operación está a cargo de la Unodc. Entonces, habría que configurar eso”, señaló, al sugerir que el esquema actual podría abrirse a mayor participación institucional y a mecanismos adicionales de verificación.

Cuervo planteó la posibilidad de una veeduría internacional o de un sistema de revisión externa que permita contrastar y validar las cifras. A su juicio, esto ayudaría a despejar dudas y a fortalecer la credibilidad de los informes.

La Policía Nacional participa en las labores de erradicación de cultivos ilícitos y asegura contar con capacidad para reportar avances de manera permanente - crédito Colprensa

El ministro destacó que la Policía Nacional cuenta con la capacidad técnica y operativa para realizar un seguimiento permanente de las labores de erradicación. “La Policía puede informar día a día, semana a semana, todo el tema de erradicación de tareas”, subrayó, dejando abierta la puerta a que esa institución tenga una participación más directa en la producción de cifras oficiales.

La extradición de alias Araña, según Cuervo

El debate sobre la transparencia y la medición de los cultivos ilícitos también se cruza con decisiones judiciales de alto impacto, como el caso de alias Araña, cuya eventual extradición ha estado en el centro de la agenda pública en los últimos días.

Cuervo se refirió al tema y recordó que el propio presidente Petro, a través de su cuenta de X, exigió a este cabecilla demostraciones concretas en materia de erradicación de coca como condición para evaluar su situación jurídica.

“El presidente le había dado diez días, nos vamos a poner en la tarea de preguntar si se cumplió o no, y el presidente tiene la última palabra”, afirmó el ministro. No obstante, precisó que, hasta el momento, “no ha pasado nada” concreto en relación con esa exigencia y que el proceso sigue su curso dentro de los canales institucionales.

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, recordó que la decisión final sobre la extradición de alias Araña está en manos del presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa/Colombia+20/Facebook

Cuervo enfatizó que el expediente de alias Araña quedó bajo la supervisión directa del Ministerio de Justicia y reiteró la necesidad de que sea la justicia la que permita avanzar en todos los casos pendientes, sin interferencias indebidas.

Durante la conversación también se recordó que, de acuerdo con la ley de paz total y con una sentencia de la Corte Constitucional, la facultad para decidir sobre extradiciones y el levantamiento de órdenes de captura recae exclusivamente en el presidente de la República.

Al cierre del plazo fijado por el Ejecutivo, la Policía Nacional tendría las pruebas necesarias para acreditar ese avance. Sin embargo, será el Gobierno, en cabeza del presidente Petro, el que determine si los requisitos se cumplieron y si se mantiene o no la extradición, la cual ya cuenta con el aval de la Corte Suprema de Justicia.