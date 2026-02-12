Colombia

Marcela Benjumea confesó que la fama “le robó” tiempo y complicó la relación con su papá ‘El Gordo’ Benjumea cuando era una niña: “Una cosa espantosa”

La actriz contó que desde su infancia, percibió una distancia con su padre debido al éxito que él alcanzó, y afirmó que, de no haber sido por esa situación, habría tenido una niñez más común

Guardar
La actriz reveló que la
La actriz reveló que la fama que tenía su padre llegó a afectar su relación cuando era una niña - crédito @marcelabenjumeap/ Instagram

Marcela Benjumea, reconocida por su trabajo en producciones como Amor Sincero, Amalia, La mujer en el espejo y El robo del siglo, compartió detalles de su vida antes de iniciar su carrera en la actuación.

La actriz recordó que su primer contacto con la fama ocurrió en su infancia, cuando su padre, El Gordo Benjumea, figura emblemática de la televisión colombiana, ya era un personaje conocido en el medio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La confesión llegó en una entrevista para el podcast Menopáusicas y qué, en donde detalló que la fama de su padre fue un obstáculo para su relación cuando ella era apenas una niña, además de la distancia que mantenía con su madre tras divorciarse cuando Marcela era una niña.

La actriz confesó que incluso en algún momento tanto ella como su hermano, el también actor Ernesto Benjumea, optaron por quitarse el apellido para evitar el peso de la fama siendo unos niños.

“En diferentes momentos nos quitamos el apellido, porque la montaban en el colegio y a mí la fama me parecía una cosa espantosa, porque era la culpable de que yo no viera a mi papá”, confesó.

La actriz aseguró que, aunque respeta la profesión de la que ella hoy hace parte, fue consciente desde que era una niña de que la fama venía con otras consecuencias, como el tiempo que no podía compartir con su padre. “La fama era la culpable de que no nos pudiéramos ir más de paseo, que no lo pudiera ver más, que no nos hiciera más cosas de magia, que no se pudiera quedar el 24, eso para mí se volvió un tema”, reveló.

Temas Relacionados

Marcela BenjumeaEl Gordo BenjumeaMarcela Benjumea NovelasMarcela Benjumea SeriesColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Magistrado Álvaro Hernán Prada compareció ante la Corte Suprema por presunta participación en soborno a testigos en caso Álvaro Uribe

Las audiencias se abren con indagaciones sobre el papel del magistrado en presuntas maniobras de manipulación de testigos vinculadas al caso del expresidente y su hermano Santiago Uribe Vélez

Magistrado Álvaro Hernán Prada compareció

Nuevo ministro de Justicia respaldó publicar el informe de la ONU que mide cultivos ilícitos, pese al malestar de Petro

Jorge Iván Cuervo señaló que la medición puede perfeccionarse, planteó una eventual veeduría internacional y defendió la transparencia en las cifras sobre erradicación de coca

Nuevo ministro de Justicia respaldó

Dura calificación recibieron los jugadores colombianos del Vasco da Gama tras derrota como local ante Bahía en el Brasileirao: “No despega”

El equipo dirigido por el brasileño Fernando Diniz inició el campeonato con una derrota y la impaciencia de los hinchas de Río crece cada día

Dura calificación recibieron los jugadores

David Murcia Guzmán, creador de DMG, lanzó ‘advertencia’ cuestionó el cambio de fe de Abelardo de la Espriella: “Con las cosas de Dios no se juega”

El temor de Murcia por eventuales consecuencias tras sus declaraciones expone la tensión entre creencias personales y la disputa por cargos públicos

David Murcia Guzmán, creador de

Migrantes colombianos en España: una población que aumenta con el paso de los años, según encuesta

Mientras cada vez nacen menos españoles y hay más muertes que nacimientos, la llegada de migrantes hace que este país europeo no pierda habitantes

Migrantes colombianos en España: una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

Guerra por el territorio tiene en jaque a Cartagena del Chairá y desató una alerta humanitaria de la Defensoría del Pueblo

Ataque con drones y fusiles contra la estación de Policía de Cajibío dejó al menos dos uniformados heridos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

La Segura preocupó tras revelar

La Segura preocupó tras revelar que su hijo Lucca tuvo que ser hospitalizado tras cumplir 10 meses de edad

Jhovanoty lanzó pulla contra las entrevistas que incluyen preguntas íntimas: usuarios aseguran que sería una indirecta para Eva Rey

Drake compró y mostró en redes sociales la gorra de los Celtics de Boston que usó Pablo Escobar: costó una millonada

Yina Calderón lanzó duras críticas contra Karola y Valentino por su comportamiento en ‘La casa de los famosos’: “Vamos a ver hasta cuándo le dura”

Koral Costa reveló detalles de su separación con Bola 8 y confesó la razón por la que dieron fin a su relación: “No estábamos teniendo intimidad”

Deportes

Dura calificación recibieron los jugadores

Dura calificación recibieron los jugadores colombianos del Vasco da Gama tras derrota como local ante Bahía en el Brasileirao: “No despega”

Luis Javier Suárez elegiría su próximo destino y el Real Madrid podría ser una opción: así lo analizan desde España

Periodista deportivo denunció mal estado de la cancha de El Campín despues del partido de Millonarios contra Águilas Doradas: “A quién pretenden engañar”

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub20, en el que la Tricolor define el liderato

Colombia ya conoce a su rival en la Copa Davis tras la serie ante Marruecos: volverá a jugar en condición de visitante