Colombia

Gerente del Banco de la República justificó el aumento en las tasas de interés: “Una decisión fuerte y dolorosa”

Una variación significativa en los indicadores de precios y el desequilibrio fiscal llevaron a la entidad a tomar una decisión orientada al cumplimiento de metas constitucionales, buscando recuperar la confianza en el manejo económico nacional

Guardar
Leonardo Villar, gerente del Banco
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, justificó el alza de tasas como una decisión dolorosa pero necesaria para restaurar la credibilidad en el control de la inflación en Colombia - crédito Lina Guasca/Colprensa

Una reciente decisión de la junta directiva del Banco de la República encendió el debate económico en Colombia al incrementar la tasa de interés de política monetaria en 100 puntos básicos, ubicándola en 10,25%.

La magnitud de este ajuste sorprendió a los mercados y reconfiguró expectativas sobre la evolución de la inflación en el país, en un contexto donde los riesgos fiscales y las presiones sobre los precios siguen latentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta medida, calificada por Leonardo Villar, gerente del Banco, como “dolorosa pero necesaria”, apunta a restaurar la credibilidad en las metas inflacionarias y alienta a los distintos sectores económicos a ajustar sus proyecciones, mientras el país espera la evolución de reformas estructurales, como la pensional.

Villar, en diálogo con El Espectador, precisó que la decisión contó con el aval de cuatro miembros de la junta, mientras dos codirectores votaron por una reducción de 50 puntos y uno más por mantener el statu quo.

El Banco de la República
El Banco de la República de Colombia incrementó la tasa de interés de política monetaria al 10,25%, sorprendido a los mercados e intensificando el debate económico nacional - crédito Banco de la República

Según explicó, el ajuste busca responder a la marcada alza de las expectativas de inflación, que en enero alcanzaron un 6,7%, desde el 4,6% observado en diciembre.

Esta variación de 210 puntos básicos en un solo mes, y 340 puntos básicos respecto a enero de 2025, revela un deterioro preocupante en la confianza sobre el control de los precios. Villar reiteró: “Los datos respaldan una decisión fuerte y dolorosa, pero necesaria dadas las circunstancias”, y defendió la intervención como indispensable para cumplir el mandato constitucional del Banco de la República.

Entre los factores que explica el aumento de la inflación básica, Villar identificó, en primer lugar, una demanda interna dinámica que supera la capacidad productiva nacional, lo cual se traduce en un crecimiento de las importaciones —en 2025 crecieron en más del 10% en dólares— y presiones adicionales sobre los precios internos.

A esto se suma un déficit fiscal que, preliminarmente, alcanzó el 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB), lejos del 0,3% estimado a comienzos de ese año.

El tercer componente es un incremento inesperado del salario mínimo, del 23,2%, junto a una reducción de la jornada laboral, lo que llevó el salario mínimo por hora trabajada a repuntar otro 4,5% adicional.

El gerente subrayó que el alza del salario mínimo, aunque justa en términos de poder adquisitivo, puede incentivar nuevas presiones sobre los precios. Comparó la situación de Colombia con la de países como Chile, Costa Rica, Uruguay, Paraguay y Perú, donde políticas monetarias restrictivas similares lograron recuperar la inflación hacia las metas de sus bancos centrales, al contrario de lo ocurrido en Colombia, donde la inflación se resiste a descender con la rapidez esperada.

El déficit fiscal de Colombia
El déficit fiscal de Colombia alcanzó preliminarmente el 3,2% del PIB, una cifra alejada del 0,3% estimado, lo que incrementa riesgos para la sostenibilidad financiera y el gasto social - crédito Colprensa

Consultado sobre la posibilidad de un ciclo prolongado de alzas en las tasas, Villar respondió que aunque el Banco no suele anticipar sus movimientos, la fuerte reacción de las expectativas inflacionarias exige sostener una política restrictiva. Indicó que solo si las expectativas vuelven a ceder, podría abrirse la puerta a una reducción gradual.

“La esperanza es que las expectativas de inflación vuelvan a ajustarse a la baja ante la perspectiva de que el Banco de la República va a adelantar una política encaminada a facilitar un proceso de convergencia de esa inflación hacia la meta en 2027”, señaló el directivo.

El ambiente en la junta directiva estuvo marcado por la preocupación. Villar expresó que todos los miembros preferirían reducir la tasa, pero el escenario de persistente inflación alta forzó a la mayoría a tomar una medida firme para evitar el riesgo de perpetuar niveles elevados que dificultarían los créditos de largo plazo, tanto para el Gobierno como para empresas y particulares.

Enfatizó que solo el sostenimiento de tasas bajas de inflación permite tasas de interés estables y viables en horizontes extendidos, un logro alcanzado tras la consolidación de la autonomía del Banco de la República.

Al abordar el impacto del déficit fiscal, Villar manifestó que un saldo elevado compromete la sostenibilidad financiera nacional e incrementa el costo del endeudamiento, afectando los márgenes de riesgo y obligando a futuros ajustes fiscales que pueden tornarse críticos para el gasto social y la inversión pública.

“Un déficit fiscal alto solo se puede financiar con deuda. Al final, el Gobierno tiene que destinar una porción muy grande de ingresos para pagar la deuda y se ve forzado a reducir el gasto, incluso en los rubros más loables y necesarios”, destacó.

El costo de la deuda pública, explicó Villar, depende sobre todo de las expectativas a largo plazo sobre inflación y gestión fiscal, mucho más que de la tasa a corto plazo fijada por el Banco. Paradójicamente, una señal estricta del emisor puede incluso hacer retroceder el interés de la deuda a largo plazo si el mercado percibe mejoría en credibilidad.

La credibilidad del Banco de
La credibilidad del Banco de la República es clave para reducir el costo de la deuda pública, pues las expectativas de inflación y gestión fiscal influyen en las tasas de largo plazo - crédito Banco de la República

En cuanto al comportamiento del dólar, señaló que la apreciación del peso ha ayudado a contener parte de la inflación, pero advirtió que depositar las expectativas de estabilidad inflacionaria en esta tendencia representa un riesgo para sectores como el exportador, que ya siente el efecto de un salario medido en dólares cerca del 40% más alto.

Con relación al impacto de la inflación sobre los hogares, Villar puntualizó que, si bien quienes reciben salario mínimo —alrededor de dos millones de personas— han mejorado su ingreso real, una inflación en ascenso puede significar una pérdida de poder adquisitivo para un amplio sector, reduciendo la capacidad de consumo.

Finalmente, sobre la reforma pensional y la administración del fondo de ahorro, Villar expuso que el Banco de la República tiene toda la disposición para asumir su rol según disponga la ley, pero solicitó a la Corte Constitucional que, si se aprueba la legislación, se concedan al menos tres meses desde la comunicación de la sentencia de exequibilidad para completar los procesos de alistamiento necesarios.

Temas Relacionados

Banco de la RepúblicaTasas de interésLeonardo VillarPrecio del dólarInflaciónReforma pensionalSalario mínimoDaneGustavo PetroColombia-noticias

Más Noticias

Jhon Lucumí salió lesionado con el Bolonia en la Copa Italia y encendió las alarmas en la selección Colombia para el Mundial 2026

El defensor jugó en el partido de Copa Italia ante Lazio, y su situación complicaría los planes de Néstor Lorenzo, quien contaba con el jugador para las próximas convocatorias rumbo al Mundial de 2026

Jhon Lucumí salió lesionado con

Esto dice el informe de la DNI por el que Gustavo Petro Petro acusó al general Urrego de crear un plan en su contra: solo habla de hipótesis

La salida del comandante de la Policía Metropolitana de Cali se produjo después de que un informe, basado en un correo anónimo, advirtiera sobre una supuesta conspiración contra el Presidente y el ministro del Interior

Esto dice el informe de

Corte Suprema de Justicia dejó en firme la orden de captura internacional contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre

Durante la audiencia de acusación que se adelantó el 29 de enero de 2026, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) fue formalmente acusado por hechos de corrupción ocurridos en la Ungrd

Corte Suprema de Justicia dejó

La Caribeña Noche: Último resultado y números ganadores hoy 11 de febrero

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo diariamente al anochecer. A continuación le compartimos la jugada ganadora más reciente

La Caribeña Noche: Último resultado

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub20, en el que la Tricolor define el liderato

La Tricolor es líder con siete puntos en el grupo A, donde además aseguró la clasificación de manera anticipada a la fase final, aspirando a un cupo a la Copa Mundial de la FIFA

Colombia vs. Paraguay - EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

Guerra por el territorio tiene en jaque a Cartagena del Chairá y desató una alerta humanitaria de la Defensoría del Pueblo

Ataque con drones y fusiles contra la estación de Policía de Cajibío dejó al menos dos uniformados heridos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

ENTRETENIMIENTO

Laura Barjum confesó que no

Laura Barjum confesó que no ha quedado en ningún casting en lo que va del año y habló del rechazo en su carrera como actriz

Shakira puso en venta su isla en el Caribe: pide 25 millones de euros por ella

Así quedó la placa de ‘La casa de los famosos’: Nicolás Arrieta y Juanda Caribe perdieron el apoyo del público

Sara Uribe respondió a las críticas por su actitud en ‘La casa de los famoso’ y Marilyn Patiño aseguró que le gusta la polémica

Esposa de Yeison Jiménez compartió el primer mensaje un mes después de la muerte del cantante: “Tus hijos te extrañan en silencio”

Deportes

Jhon Lucumí salió lesionado con

Jhon Lucumí salió lesionado con el Bolonia en la Copa Italia y encendió las alarmas en la selección Colombia para el Mundial 2026

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub20, en el que la Tricolor define el liderato

James Rodríguez acompañó al Minnesota United en un partido amistoso: este fue el motivo por el que no jugó

Jugador de Águilas Doradas criticó el penal concedido a Millonarios que terminó en gol de Falcao: “Como si no hubiera pasado nada”

Deportivo Cali quedó al borde del descenso tras derrota en Bogotá: así va la tabla del promedio en la Liga Colombiana