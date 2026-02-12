Emergencia invernal en Córdoba: Senado y ciudadanía envían toneladas de ayuda para más de 5.500 animales afectados

La temporada de inundaciones en Córdoba dejó más de 5.500 animales afectados, según el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - crédito Protección Animal Bogotá @AnimalesBOG / X

La temporada invernal que atraviesa Córdoba deja un saldo devastador en la región, afectando no solo a las familias humanas, sino también a más de 5.500 animales que son víctimas directas del impacto de las inundaciones.

El fenómeno, que se intensificó entre enero y febrero, obligó al desplazamiento de comunidades enteras y sus animales, mientras muchas mascotas y especies de producción quedaron aisladas, sin alimento y expuestas a condiciones de riesgo.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sngrd), la emergencia golpeó a cerca de 70.000 familias en todo el país, de las cuales 50.000 residen en Córdoba, el departamento con mayor afectación. El balance oficial indica que, entre los animales damnificados, se encuentran desde perros y gatos hasta bovinos, equinos, porcinos, aves de corral y fauna silvestre.

Las crecientes del río Sinú dejaron a muchos animales atrapados entre el lodo y sin refugio, en medio de una alerta máxima que sigue vigente para las poblaciones ribereñas.

Cerca de 70.000 familias fueron impactadas por las inundaciones a nivel nacional, siendo Córdoba el departamento más afectado con 50.000 hogares damnificados - crédito @SNGRDColombia / X

Iniciativa legislativa: senadoras lideran la ayuda

En respuesta a la situación, senadoras animalistas tomaron la iniciativa de organizar jornadas de donación y atención para los animales afectados. Andrea Padilla, representante del partido Alianza Verde, reconocida por su trabajo en defensa de los derechos de los animales, convocó a la ciudadanía a movilizarse.

“Es el momento de movilizarnos por los animales de Córdoba afectados por las inundaciones. Muy importante: no solamente están sufriendo los gatos y los perros; también equinos, bovinos, cerdos y aves necesitan de toda nuestra solidaridad”, expresó Padilla.

A esta convocatoria se sumó Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico y autora de la Ley de rescate de animales en situaciones de emergencia. Hernández destacó la importancia de reconocer a los animales como víctimas en los desastres y detalló que la ley vigente exige la activación de protocolos de rescate, atención veterinaria, suministro de alimento y protección temporal, en coordinación con autoridades locales y organismos de socorro.

“Como autora de la ley de rescate de animales en emergencia, coordinamos y lideramos, de la mano de las organizaciones y de la ciudadanía, la jornada de donación en la ciudad de Bogotá, 72 horas por los animales, una jornada exitosa y maravillosa. La solidaridad de la ciudadanía, viendo la situación lamentable de los animales, que también son víctimas en las emergencias, y que lo estamos viviendo en la grave situación que sufre el departamento de Córdoba por las inundaciones”, afirmó Hernández.

Donatón y movilización ciudadana: más de tres toneladas de ayuda

El esfuerzo conjunto de senadoras, organizaciones animalistas e instituciones de la capital permitió recolectar más de tres toneladas de productos de primera necesidad para los animales afectados, superando la meta inicial y llegando a cerca de 11 toneladas de alimento y medicamentos veterinarios.

Más de tres toneladas de ayuda fueron recolectadas en la capital y distribuidas por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), Ungrd y el Ejército Nacional hacia Córdoba - crédito prensa Idpyba

Estas donaciones fueron entregadas al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) en Bogotá, que organizó la logística en colaboración con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Ejército Nacional para el traslado inmediato de la ayuda a Córdoba.

Antonio Hernández, director del Idpyba, resaltó el alcance de la movilización: “Después de una donatón tan maravillosa como la que tuvimos este fin de semana, con el corazón animalista de Bogotá aportando más de 10 toneladas de alimento para los animales de Córdoba, empieza toda la operación con el Ejército y con la Ungrd para que las ayudas recaudadas lleguen a Córdoba”.

Impacto en comunidades rurales y medidas futuras

La pérdida de animales domésticos y de producción, además de afectar emocionalmente a las familias, representa una amenaza directa a la seguridad alimentaria y a la recuperación económica en las zonas rurales. Funcionarios de la Ungrd subrayaron el papel de los animales en la estructura familiar y productiva, afirmando que la atención humanitaria debe contemplar tanto a las personas como a los animales a su cargo.

La ley de rescate animal en emergencias obliga la activación de protocolos de rescate, atención veterinaria y protección temporal coordinada para animales en desastres - crédito @momentoviral / X

Las organizaciones de protección animal continúan desarrollando jornadas de rescate y atención veterinaria para animales con síntomas de desnutrición, infecciones y lesiones. Las autoridades insisten en la necesidad de no abandonar a los animales durante las evacuaciones y de incluirlos en los planes familiares de emergencia.

El protocolo nacional de atención animal, expedido en 2024 por la Ungrd y la Ley 2474, garantiza que los animales sean sujetos de atención y protección durante las emergencias, estableciendo procedimientos para su rescate y regreso seguro a sus familias o lugares de origen una vez superada la calamidad.