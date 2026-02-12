Embajador de Gustavo Petro en Estados Unidos habría cometido delicado error con entrega de flores en el Capitolio: quieren eliminar rastros

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, habría cometido un delicado error con la entrega de flores en el Capitolio - crédito Embajada de Colombia - REUTERS

La reciente campaña de la Embajada de Colombia en Estados Unidos para celebrar San Valentín en el Congreso estadounidense causó una fuerte reacción de las autoridades legislativas en suelo norteamericano. Desde Capitol Hill se envió una dura advertencia sobre este regalo y las disposiciones que se tomaron para eliminar cualquier rastro de este tipo de obsequios, pues irían en contra de las reglas establecidas para el funcionamiento del órgano legislativo.

El episodio en mención consistió en la entrega de ramos de flores a las 535 oficinas legislativas, iniciativa liderada por el embajador Daniel García-Peña en alianza con Asocolflores. El gesto, que se repitió por quinto año, buscaba destacar la relevancia de la floricultura colombiana en el mercado norteamericano, pero la acción generó una reacción de las autoridades administrativas del Senado, que recordaron la prohibición de aceptar obsequios no autorizados.

Según información confirmada por Caracol Radio, la comunicación enviada desde el Centro de Operaciones del Senado fue clara. “Hoy hubo entregas no solicitadas de flores a las oficinas del Senado. Si su oficina recibió una entrega inesperada de flores, se le recomienda llamar al Centro de Mando de la Policía del Capitolio al 202-224-0908 para coordinar la recogida y eliminación de las flores”, se lee en la comunicación, con la que se tomaron medidas.

Este fue el mensaje del Congreso de Estados Unidos sobre entrega de flores por parte de la embajada colombiana en Washington - crédito @juliosanchezcristo/Instagram

El mensaje, dirigido a jefes de gabinete, directores de personal, gerentes administrativos y demás responsables, instruía además informar a todo el personal sobre la normativa vigente. Como era de esperarse, esta contundente reacción institucional puso en el centro del debate el manejo de los protocolos diplomáticos y el conocimiento de las normas locales, pues sería un paso en falso en la intención de afianzar las relaciones bilaterales con Washington.

Lluvia de críticas al Gobierno Petro por regalo prohibido en las dependencias del Congreso en EE. UU.

Una de las principales críticas está centrada en que, antes de hacer este envío, la embajada debió verificar qué está permitido y qué no en el Congreso de Estados Unidos, según lo sostuvo el periodista Julio Sánchez Cristo, que dio a conocer la misiva. La jornada, que tuvo lugar el 11 de febrero, está inmersa en la temporada de mayor demanda para la industria floricultora nacional, pues se acerca la fecha en la que existe mayor demanda de este producto.

El embajador Daniel García-Peña personalmente hizo entrega de flores colombianas a las afueras del Congreso - crédito @ColombiaEmbUSA/X

Es válido destacar que Colombia exportó cerca de 720 millones de tallos en enero y febrero de 2025, equivalentes a 52.000 toneladas, según datos de Asocolflores. El objetivo de la entrega era reforzar la posición de Colombia como primer proveedor de flores frescas cortadas en el mercado estadounidense y visibilizar la cadena productiva que sostiene miles de empleos en el país; la misma que hace un año, en los albores de la crisis, estuvo en serio riesgo.

En el acto, el embajador García-Peña encabezó personalmente la distribución de los arreglos florales que llegaron a senadores y representantes de ambas cámaras. Con esto, el mensaje institucional buscaba asociar la llegada de los ramos con la importancia comercial y cultural del sector, especialmente en fechas como San Valentín, cuando la demanda de flores se multiplica en Estados Unidos, y Colombia es el principal exportador hacia territorio norteamericano.

Las flores colombianas adornaron las afueras del Capitolio norteamericano - crédito @ColombiaEmbUSA/X

La normativa norteamericana prohíbe la aceptación de obsequios, donaciones o elementos no autorizados, teniendo en cuenta el riesgo que podrían representar esos objetos y/o obsequios en dependencias que en el pasado han sufrido, incluso, ataques biológicos, con el uso de sustancias como el ántrax; aunque en años anteriores se regalaron flores de similares características; lo que causó cierta confusión hacia las regulaciomnes que pretenderían evitar incomodidades.

Hasta el momento, la Embajada de Colombia no ha emitido una declaración pública sobre el incidente. Pero fuentes diplomáticas consultadas por Caracol Radio señalaron que la iniciativa buscaba fortalecer los lazos comerciales y culturales, y que se tomarán medidas para revisar los procedimientos en futuras campañas de promoción, con el fin de evitar esta especie de malos entendidos o dificultades en el flujo de la relación diplomática y comercial.