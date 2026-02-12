Diosdado Cabello cuestionó a Gustavo Petro por su propuesta a Estados Unidos para combatir el narcotráfico: “Hay gente rara en este mundo”

En su programa Con el mazo dando, Diosdado Cabello cuestionó al presidente de Colombia, Gustavo Petro - crédito Marco Bello/REUTERS/Presidencia

El ministro del Interior y Justicia del régimen en Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que la propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de realizar acciones conjuntas contra grupos del narcotráfico en la frontera entre Colombia y Venezuela ya había sido planteada previamente por Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos el 3 de enero de 2026.

En su programa Con el mazo dando, Cabello señaló que hace un año Maduro le hizo la propuesta a Petro, cuestionando al mandatario colombiano por mencionarla en Estados Unidos, cuando se en encontraba en ese país para reunirse con el mandatario Donald Trump.

“Esta propuesta se la hizo el presidente Nicolás Maduro a Petro hace como un año exactamente, un año, y nunca dio respuesta, y ahora se va para Estados Unidos a decir que eso es idea de él. Hay gente rara en este mundo, gente muy rara en este mundo”, expresó.

Diosdado Cabello es el ministro del Interior y Justicia del régimen en Venezuela - crédito Leonardo Fernandez/REUTERS

Diosdado Cabello detalló parte del planteamiento que hizo el presidente Gustavo Petro durante su estadía en Estados Unidos.

“El presidente colombiano, Gustavo Petro, propuso en Washington a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que el ejército de su país y el de Venezuela enfrenten junto a los narcotraficantes que operan en las regiones fronterizas”, afirmó.

El ministro del Interior del régimen afirmó que el mandatario colombiano nunca respondió a la propuesta de Maduro, cuestionándolo nuevamente al presidente Petro.

“Petro nunca dio respuesta, y ahora se va para Estados Unidos a decir que eso es idea de él. Gente muy rara en este mundo”, aseveró Diosdado Cabello.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, fue la persona que confirmó que el presidente Gustavo Petro y su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, coordinaron priorizar las acciones militares contra el narcotráfico.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia - crédito Luisa González/REUTERS

El funcionario señaló que iba a centrar su esfuerzo contra alias Iván Mordisco, Chiquito Malo y Pablito, máximas figuras de las disidencias de las Farc, Clan del Golfo y el ELN.

“No son objetivos nuevos para Colombia per se, pero sí son objetivos nuevos para una acción conjunta entre Colombia y los Estados Unidos”, indicó Sánchez en conversación con Caracol Radio.

Pedro Sánchez señaló en su momento que esperaban un respuesta positiva por parte de Venezuela, debido a los informes de inteligencia que mencionan que esos cabecillas se refugian en ese país.

Petro sobre Venezuela

El presidente Gustavo Petro compartió con los medios el contenido de su reciente conversación con el presidente de Estados Unidos. Uno de los principales temas abordados fue la situación de Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro por parte de autoridades estadounidenses. Petro destacó la importancia de dirigir esfuerzos conjuntos hacia la reactivación económica venezolana, considerando que la estabilidad del país vecino influye en la región.

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El mandatario colombiano explicó que propuso impulsar el uso de energías limpias en el occidente de Venezuela, buscando alternativas que impidan el desperdicio de gas en antorchas. Según Petro, este tipo de iniciativas puede contribuir a la transformación energética y, de manera paralela, facilitar la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia, al ofrecer opciones de desarrollo sostenible en áreas vulnerables.

Advirtió, además, sobre el impacto de la desinformación en las relaciones internacionales. Mencionó que tanto la vinculación con Estados Unidos como la relación con Ecuador han sufrido distorsiones por la propagación de información falsa. “No hay una enemistad entre Novoa y Petro, hay una bola de desinformación”, expresó, aludiendo al actual conflicto arancelario con el país vecino y desmintiendo posibles tensiones personales.

Por último, Petro valoró el encuentro con el presidente estadounidense, resaltando la franqueza como un elemento positivo en el diálogo bilateral. “La verdad es que me gustan los gringos francos. Que digan lo que sientan”, afirmó, subrayando la importancia de la sinceridad en las conversaciones diplomáticas y la disposición de ambas partes para abordar temas clave de la agenda regional.