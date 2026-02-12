Colombia

Cayó otra mujer por presunta comercialización de huevos de iguana en Cartagena: es la tercera captura en menos de una semana

La mujer fue capturada con 582 unidades. Una semana atrás, las autoridades capturaron a otras dos ciudadanas en posesión de 600 huevos del reptil

La mujer que llevaba cerca de 600 huevos de iguana fue inmediatamente capturada por las autoridades - crédito Policía Metropolitana de Cartagena

La Policía Metropolitana de Cartagena arrestó a una mujer en la central de abastos del barrio Chino, acusada de comercializar 582 huevos de iguana.

La detenida, de 40 años e identificada como Luz, fue sorprendida con los huevos en el interior de una maleta.

Según la Policía, el valor ecológico de los huevos se estima en 500 millones de pesos colombianos. De hecho, la obtención de estos huevos se traduciría en el sacrificio de al menos 27 iguanas.

La Policía de la capital del departamento de Bolívar actuó tras recibir alertas sobre la venta ilegal en la zona. Tras la alerta, los uniformados vieron a la mujer y le solicitaron acceso a sus pertenencias.

Los huevos de iguana fueron hallados en el interior de la maleta de la capturada, en el barrio Chino - crédito Policía Cartagena

Según explicó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, la conducta imputada a la capturada está catalogada como delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales.

El artículo 328 del Código Penal colombiano establece que esta infracción puede acarrear penas de entre tres y seis años de reclusión penitenciaria y multas equivalentes a 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La mujer quedó a disposición de la autoridad competente, mientras avanzan las investigaciones sobre el caso.

Dos mujeres capturadas en Cartagena por comercialización de huevos de iguana

La Policía de Cartagena también reportó el arresto a dos mujeres que cayeron durante un operativo contra el tráfico de fauna silvestre, tras descubrir que poseían más de 600 huevos de iguana destinados a la venta.

A través de un comunicado, las autoridades confirmaron que las detenciones ocurrieron el 7 de febrero de 2026 en los barrios El Líbano y Martínez Martelo, ubicados en el sur de la ciudad costera.

De acuerdo con el reporte, las detenidas, identificadas como Milena, de 42 años, y Diana, de 22, fueron interceptadas por agentes de la Policía cuando intentaban comercializar los más de seis centenares de huevos de iguana. Las autoridades señalaron que para obtener esa cantidad de huevos se requirió sacrificar aproximadamente 30 iguanas.

Las mujeres tenían en su poder más de 600 huevos del ejemplar - crédito @PoliciaCtagena/X

El valor ecológico de los huevos incautados se estimó en 600 millones de pesos colombianos.

Las detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente, mientras avanzan las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas en esta red de tráfico de especies.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena dijo en su momento que “al extraer sus huevos, condenan a esta especie a la esterilidad y, en el peor de los casos, a su muerte. Esta conducta es un delito ambiental“.

Además, las autoridades reiteraron que la línea de emergencia 123 permanece habilitada las 24 horas para recibir denuncias sobre la caza o venta de huevos de iguana, garantizando confidencialidad a quienes proporcionen información.

Otro caso en Magdalena

El 7 de febrero de 2025, La Corporación Autónoma Regional del Magdalena también informó que recibió más de 7.500 huevos de iguana verde (Iguana iguana), equivalentes a 86,79 kilogramos, tras ser decomisados por la Policía Nacional durante un operativo en el kilómetro 96 de la vía Río Ariguaní – Ye de Ciénaga.

Los policías interceptaron a un ciudadano que transportaba los huevos en cuatro canecas plásticas. La carga, procedente del departamento del Cesar, tenía como destino Ciénaga, Magdalena, presumiblemente para su venta ilegal.

La obtención ilegal de esta cantidad de huevos implicó el maltrato de aproximadamente 625 hembras del ejemplar reptil.

Los huevos deben ser destruidos porque no pueden ser reintroducidos en la hembra reproductora - crédito Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre

1.600 huevos de iguana fueron decomisados en el sur de Bolívar

La preocupación de las autoridades se debe a que, precisamente, a finales del mes de enero de 2026, se realizó un operativo para incautar más de 1.600 huevos del reptil, en el municipio de Cicuco, sur de Bolívar.

Aunque no se reportaron capturas, las autoridades confirmaron la entrega del decomiso a la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar para su destrucción, conforme a la normativa ambiental vigente.

El procedimiento de extracción de estos huevos requirió métodos rudimentarios que implicaron la caza y tortura de al menos 50 iguanas, de acuerdo con el reporte de la entidad ambiental.

En ese sentido, indicaron que la pérdida de ejemplares adultos para este tráfico ilegal no solo compromete la supervivencia de la especie sino que también impacta de manera irreparable el medioambiente.

Según estimaciones técnicas, una iguana puede llegar a poner entre 25 y 80 huevos, dependiendo de su edad y desarrollo.

