Cayó alias Diablo en un operativo policial después de profanar tumbas en un cementerio

Alias Diablo fue capturado en flagrancia durante la madrugada del jueves 12 de febrero de 2026, en el momento en el que intentaba llevarse varias lápidas que había robado del cementerio San Miguel, que se encuentra ubicado en el centro de Santa Marta.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la detención se produjo gracias a la intervención oportuna de vigilantes de seguridad privada y al apoyo de la Policía Metropolitana en las inmediaciones del panteón. Los uniformados se acercaron para una inspección de rutina al notar la actitud sospechosa del presunto ladrón.

Los vigilantes detectaron comportamientos inusuales y evidente nerviosismo en el sujeto, que portaba un bolso de gran tamaño por el sector. Debido a estas señales, alertaron de inmediato a la Policía para solicitar presencia en el lugar y que fueran ellos los que se encargaran de verificar la situación, pues temían que podría tratarse de algún artefacto explosivo o armas.

Al llegar, los patrulleros identificaron al hombre y consultaron sus antecedentes judiciales, según los protocolos establecidos. Durante la requisa realizada al bolso, hallaron cinco lápidas que, según las primeras pesquisas, habían sido retiradas minutos antes del cementerio San Miguel.

Tras el hallazgo, los agentes informaron al capturado sobre sus derechos y lo esposaron para trasladarlo a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación. El presunto ladrón quedó a disposición de las autoridades, que iniciaron el proceso de judicialización correspondiente.

Las autoridades abrieron líneas de investigación con el objetivo de establecer si alias Diablo estaría involucrado en otros robos de lápidas registrados en distintos cementerios de la ciudad, teniendo en cuenta que esta es una práctica frecuente en la región.

Ahora, las autoridades buscan determinar el destino de las piezas sustraídas, sin descartar que fueran destinadas a la venta ilegal.

Ante la gravedad del caso, voceros de la Policía Metropolitana de Santa Marta reiteraron la importancia de la cooperación ciudadana en la lucha contra los delitos en espacios públicos e hicieron un enfático llamado para que la ciudadanía denuncie cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad o el patrimonio de la comunidad.

Acciones de las autoridades para fortalecer la seguridad en la ciudad

En la jornada del 11 de febrero de 2026, la Policía Nacional confirmó la incautación de 30.000 dosis de marihuana durante un operativo de registro en empresas de encomiendas en la ciudad de Santa Marta, con la participación de la Seccional de Carabineros y la intervención de un canino entrenado en detección de narcóticos.

El informe oficial indica que el cargamento, cuyo valor ronda los $150 millones, fue localizado al interior de varias encomiendas y su decomiso constituye una afectación significativa para la estructura delictiva que planeaba distribuir la droga en diferentes sectores de Santa Marta.

La presencia de un perro de la unidad resultó determinante para identificar el escondite del estupefaciente, mientras que los agentes procedieron a asegurar el alucinógeno tras confirmar su hallazgo.

Después del hallazgo, el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, se pronunció con el siguiente mensaje: “La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha frontal contra las economías ilícitas que afectan la convivencia y tranquilidad de los samarios”.

Del mismo modo, realizó un enfático llamado a la comunidad para que denuncie a aquellos que se dedican a esta actividad, debido a que, generalmente, se encargan de inducir a los menores de edad a consumir diferentes tipos de drogas y llegan hasta involucrarlos en la delincuencia para poder suplir los pagos.