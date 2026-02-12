Alexander López, ficha de Petro y exdirector del DNP, volvió al Senado: terminará la legislatura luego de fallo que le devolvió la curul

El congresista vallecaucano había sido apartado de su curul en noviembre de 2023 por un fallo del Consejo de Estado; sin embargo, pudo reintegrarse para la recta final de la presente legislatura - crédito @AnaErazoR/X

Luego de que la Corte Constitucional ordenó el regreso de Alexander López Maya al Senado de la República, el político vallecaucano tomó posesión de su curul nuevamente el 12 de febrero de 2026, con lo que se puso fin a un extenso proceso judicial que, durante más de dos años, tuvo en vilo el futuro de uno de los dirigentes de izquierda en el país y, en su momento, cercano al presidente de la República, Gustavo Petro, pues hizo parte de su gabinete.

El alto tribunal dejó sin efecto la anulación de su elección, emitida por el Consejo de Estado el 10 de noviembre de 2023, y restableció su investidura para el periodo legislativo 2022-2026.

El retorno de López se produjo tras una notificación formal al Senado y la toma de posesión ante la Mesa Directiva. “Regreso con la convicción de que nunca debí ser despojado de la confianza que me entregó el pueblo colombiano”, declaró el senador, al que se le vio emocionado con su retorno al recinto. Con la restitución de López, la senadora Sonia Bernal dejó su escaño, al ocupar el siguiente lugar en la lista del Pacto Histórico, y reemplazarlo en su ausencia.

Ante el secretario del Congreso, el senador Alexander López Maya tomó nuevamente posesión de su curul como miembro del legislativo - crédito @SenadoGovCo/X

El viacrucis de Alexander López para retornar al Senado

El camino de López Maya para recuperar su curul estuvo marcado por una serie de decisiones judiciales y políticas que reflejaron la tensión entre los poderes públicos. En noviembre de 2023, el Consejo de Estado anuló la elección del dirigente por doble militancia, al considerar que “apoyó abiertamente a un candidato de la Alianza Verde en Santander, pese a que el Polo Democrático tenía aspirantes propios en esa circunscripción”, según consta en la sentencia del caso.

Tras la decisión, el senador abandonó la corporación y fue designado director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) por el presidente Gustavo Petro en marzo de 2024. En ese cargo, asumió la coordinación de proyectos estratégicos y la ejecución presupuestal del Gobierno, hasta su renuncia el 6 de marzo de 2025; motivada por diferencias con algunos miembros del gabinete, entre ellos el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Alexander López Maya se desempepó como director del DPN tras su salida momentáne del Congreso - crédito @AlexLopezMaya/X

“No continuaré en el DNP, pues debo seguir defendiendo los derechos del pueblo colombiano desde otros espacios”, expresó en su carta de renuncia. La salida del exfuncionario de la entidad se produjo en medio de una crisis de gabinete provocada por el reingreso de figuras como Benedetti y, del mismo modo, la entonces canciller Laura Sarabia: ambos salpicados por una serie de escándalos que dejan mal parado al Gobierno nacional, y que los tienen en procesos judiciales.

Poco después de dejar el Ejecutivo, López fue nombrado procurador delegado para la Gobernanza Territorial por el procurador General, Gregorio Eljach. Desde esa posición, mantuvo su perfil como defensor de reformas sociales, hasta que la Corte Constitucional falló a su favor en septiembre de 2025. Según el tribunal, el fallo del Consejo de Estado vulneró el debido proceso y no aplicó las reglas sobre doble militancia para candidaturas presentadas en coalición.

Aunque parece haber tomado cierta distancia del presidente Gustavo Petro, Alexander López Maya es uno de los grandes defensores del proyecto progresista - crédito @infopresidencia/X

“El derecho fundamental a ser elegido no puede restringirse por interpretaciones restrictivas de la ley, especialmente cuando la voluntad popular ha sido expresada”, se expresó en la determinación. De esta manera, el regreso de López al Congreso reforzará el bloque oficialista en la cámara alta, en la recta final del periodo legislativo y cuando se espera que algunas de las iniciativas impulsadas por el Gobierno por fin vean la luz, como la reforma a la salud.

En sus primeras declaraciones, el senador anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda y la disposición para retomar la agenda del movimiento. “Estoy a disposición de la candidatura del compañero Cepeda y de las listas del Pacto. Volvemos a la campaña con más fuerza que nunca”, puntualizó en su misiva, con la que marcó el camino hacia la recta final de la legislatura, en la que el Pacto Histórico fue mayoría en ambas corporaciones.