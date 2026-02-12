Colombia

Alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia rechazan impuesto al patrimonio por emergencia en Córdoba

Los dos mandatario cuestionaron el impuesto al patrimonio propuesto en la emergencia económica por lluvias en Córdoba. El Ministerio de Hacienda estima un recaudo de 8 billones de pesos

Guardar
- crédito Juan Cardona/Colprensa
- crédito Juan Cardona/Colprensa

El anuncio del Gobierno nacional de declarar una nueva emergencia económica para atender los efectos de las lluvias en departamentos como Córdoba generó rechazo en Antioquia, donde el alcalde de Medellín y el gobernador cuestionaron la creación de un impuesto al patrimonio para financiar la atención de la crisis.

Según informó Blu Radio, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, planteó que las empresas con patrimonios entre 10.000 y 30.000 millones de pesos pagarían una tarifa marginal de 0,6 %, mientras que aquellas con patrimonios superiores a 30.000 millones de pesos asumirían una tarifa marginal de 1,2 %.

El Ministerio indicó que el cobro a personas jurídicas podría generar un recaudo estimado en 8 billones de pesos. La propuesta se enmarca en la declaratoria de emergencia económica anunciada para enfrentar los daños ocasionados por las fuertes lluvias.

- crédito @FicoGutierrez/X
- crédito @FicoGutierrez/X

En el caso de Empresas Públicas de Medellín, cuyo patrimonio asciende a 32 billones de pesos, el alcalde Federico Gutiérrez, también presidente de la Junta Directiva de la entidad, manifestó que respetará el cumplimiento de la ley si así se determina, aunque expresó inquietudes frente al nuevo gravamen.

El mandatario afirmó que el presidente Gustavo Petro y su gobierno anuncian nuevos impuestos tras haber “malgastado recursos o después de que funcionarios se apropiaran de dinero en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”. Asimismo, cuestionó que se recurra a un nuevo tributo en medio de la emergencia.

En ese contexto, sostuvo: “El gobierno está cogiendo de cuenta de la emergencia de Córdoba, que ni siquiera ha atendido porque la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se la robaron en ese gobierno de Petro, y no tienen plata y ahora entonces quieren más plata con la excusa de la tragedia que se está viviendo. Mire, las ayudas que están llegando a Urabá y a Córdoba están llegando de empresas privadas, desde la ciudadanía de Medellín, porque aquí estamos recolectando también ayudas”.

Senado de Colombia, Córdoba, Ungrd,
Senado de Colombia, Córdoba, Ungrd, Ley de Rescate Animal, Inundaciones, Protección Animal, Inundaciones, Animales afectados

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, consideró que no es necesario decretar otra emergencia económica y planteó alternativas para atender la situación sin crear nuevos impuestos. Señaló que el Gobierno debería “debería reorientar recursos que está despilfarrando” y utilizar inejecuciones presupuestales.

El mandatario departamental indicó que existen recursos sin ejecutar en regalías destinadas a ambiente, ciencia, tecnología e innovación, así como en el OCAD Paz, que podrían emplearse para mitigar las afectaciones en infraestructura y en el componente productivo y social.

En relación con las regalías, afirmó: “No más en Regalías, que es una fuente que viene del sector minero energético que él tanto ha estigmatizado, hay más de nueve billones de pesos que se podrían reorientar para la reconstrucción. El doctor Carrillo, con quien hemos trabajado de la mano en la atención de esta contingencia, decía muy claramente que se tiene como atender la contingencia, pero no cómo reconstruir ni mitigar”.

Mientras se mantiene el debate, el alcalde reiteró el llamado a canalizar ayudas a través del Banco de Alimentos autorizado por la Gobernación de Córdoba. También destacó el envío de apoyos desde Medellín y otras regiones del país para atender a las comunidades afectadas por las inundaciones.

El Ejército Nacional ha apoyado
El Ejército Nacional ha apoyado el rescate de cientos de animales en la zona afectada - crédito @COL_EJERCITO / X

Gutiérrez señaló que la legalidad de los decretos que expida el Gobierno será definida por las instancias judiciales competentes y que la administración municipal acatará lo que esté dentro del marco legal. Entretanto, el Ministerio de Hacienda sostiene que el impuesto al patrimonio permitiría obtener recursos adicionales para atender la emergencia derivada de las lluvias en Córdoba y otras zonas impactadas.

Temas Relacionados

Impuesto al patrimonioEmergencia económicaCórdobaAntioquiaColombia -Noticias

