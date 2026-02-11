Trancones de hasta 25 kilómetros en Buenaventura y amenaza de paro: los camioneros están en alerta en el suroccidente del país

Las filas de tractomulas para ingresar al puerto de Buenaventura pueden extenderse hasta 25 kilómetros, con tiempos de espera que superan las nueve horas- crédito Colfecar

La situación de los camioneros en el suroccidente del país atraviesa un momento crítico por cuenta de dos frentes que están presionando la operación del transporte de carga.

De un lado, la creciente congestión en el puerto de Buenaventura, donde se registran trancones de hasta 25 kilómetros; y del otro, la tensión en la frontera con Ecuador ante el eventual ingreso de vehículos extranjeros sin necesidad de transbordo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con información recopilada por La República, las filas de tractomulas para ingresar a la zona portuaria de Buenaventura pueden extenderse hasta 25 kilómetros, mientras que los conductores tardan entre siete y más de nueve horas en lograr el acceso.

Congestión en Buenaventura presiona la cadena logística

Camioneros denuncian sobrecostos y retrasos por la congestión en Buenaventura, mientras el sector advierte un posible paro por la situación en la frontera con Ecuador.- crédito Fotomontaje Infobae (Redes sociales/Facebook)

Uno de los gremios más importantes del transporte de carga en el país, Colfecar, advirtió que la situación está generando retrasos prolongados en la entrega de contenedores y una creciente presión sobre los camioneros y las empresas de transporte. “Desde 2025 hemos tenido varias crisis, principalmente porque las navieras llegan a Buenaventura con contenedores llenos, pero no se llevan, en la misma proporción, los contenedores vacíos. Eso está llenando por completo las terminales”, aseguró Nidia Hernández, presidenta de Colfecar.

A este panorama se suman factores estructurales como la vía alterna interna, que continúa siendo de calzada sencilla pese al alto flujo diario de carga, estimado en unos 3.000 vehículos.

Desde la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura señalaron que la permanencia de buques en fondeo responde, en buena medida, a condiciones ambientales propias del Pacífico colombiano. “Esto genera que los buques que llegan cargados, por ejemplo, con cereales y graneles, no puedan realizar de manera continua la fase de descargue”, explicó Liborio Cuéllar, gerente general de la entidad, al referirse a las lluvias persistentes que afectan la operación.

El directivo también insistió en la necesidad de acelerar proyectos clave. “Se deben acelerar las obras de infraestructura vial y marítima que se vienen discutiendo desde hace años y que debemos poner a operar cuanto antes”, afirmó.

Según Colfecar, las compras externas por Buenaventura aumentaron cerca de 25% entre 2024 y 2025, y actualmente cerca de 69% de la carga contenerizada del país ingresa por ese puerto. Incluso, algunos importadores están enviando vehículos vacíos directamente para cargar mercancía, lo que incrementa aún más la presión sobre la infraestructura existente.

Frontera con Ecuador, en alerta por posible transporte directo

El represamiento de contenedores y las lluvias persistentes en el Pacífico han complicado la operación logística en el principal puerto del país sobre esa costa- crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

A la situación en Buenaventura se suma otro foco de tensión en el sur del país, especialmente en Nariño. El sector transportador permanece en alerta ante la posibilidad de que se permita el ingreso directo de camiones ecuatorianos a territorio colombiano sin necesidad de realizar transbordo en la frontera.

La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) advirtió que no descarta convocar a un paro nacional si se mantiene esta medida. El pronunciamiento se dio tras la difusión de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador en el que se mencionaba un supuesto acuerdo de reciprocidad para permitir el tránsito directo de vehículos de carga entre ambos países.

“El transporte directo nunca ha generado buenos resultados. Produce monopolización y facilita el contrabando de combustibles y medicamentos. Además, nunca ha existido reciprocidad por parte de Ecuador para los transportadores colombianos”, señaló Edison Mena, representante de la ACC en Ipiales.

Para el gremio, la decisión podría afectar la participación de los transportadores colombianos en el comercio internacional y concentrar la operación en manos de grandes empresas. “Se supone que debería haber libre tránsito, pero el transporte directo no ha sido posible porque los precios del diésel son muy distintos”, dijo Hernández.

Ante este panorama, los gremios coinciden en que tanto en Buenaventura como en la frontera se requiere una respuesta decidida del Estado. “En ambos casos se necesita voluntad política. Son situaciones complejas, con múltiples causas, que requieren soluciones en diferentes frentes, mediante un trabajo conjunto con el Gobierno y los gremios”, concluyó la presidenta de Colfecar.