“Se encuentra bajo amenaza”: la dura realidad que vivirán los colombianos con los bancos debido al salario mínimo y la inflación

La tasa de interés del Banco de la República es la referencia que regula el costo del dinero entre bancos, influyendo en los créditos de consumo, hipotecas y la inversión en la economía colombiana - crédito Europa Press

El Banco de la República abrió la puerta a un nuevo ciclo de endurecimiento monetario al señalar la probabilidad de incrementar de nuevo la tasa de interés, que es la referencia que regula el costo del dinero entre bancos, influyendo en los créditos de consumo, hipotecas y la inversión en la economía colombiana. El gerente general del Emisor, Leonardo Villar, argumentó que esta decisión responde al estancamiento del proceso de desinflación y resaltó la prioridad de cumplir con el mandato constitucional de preservar el poder adquisitivo en Colombia.

Como se recordará, en enero de 2026, la Junta Directiva del banco central aumentó la tasa de interés en 100 puntos básicos (pb), con lo que la situó en 10,25%. El ajuste fue calificado por el funcionario como una “medida inevitable”. “Estamos entrando de manera anticipada, imprevista y desagradable a un ciclo nuevo de contracción monetaria, de aumento de las tasas de interés, que no estaba en los planes de nadie y que obviamente a nadie le gusta”, expresó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De igual manera, explicó que la Junta Directiva evaluó la opción de reducir las tasas, pero descartó esa posibilidad por ser “totalmente inconsistente con nuestro mandato constitucional”. Enfatizó, durante una conferencia para el portal Políticas Públicas, en que “nos hubiera encantado bajar estas tasas de interés, pero hacerlo era totalmente inconsistente con nuestro mandato constitucional”.

Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, mostró preocupación por el alto índice inflacionario de Colombia - crédito Luisa González/Reuters

El motivo detrás de este giro en la política monetaria es el estancamiento de la inflación. Según el experto, las reducciones observadas en 2023 y 2024 se detuvieron en 2025, activando alertas para los años siguientes. “El problema ya no era solo que la inflación no se acercara a la meta, sino que empezara a alejarse de ella”, advirtió.

El Banco de la República señaló que el déficit fiscal, el empuje de la demanda interna, el aumento de las remesas y los ingresos del sector cafetalero, junto con el ajuste del salario mínimo, generaron más presiones inflacionarias. El salario mínimo subió 11% en 2025 y 23,7% en 2026, lo que incrementó los costos laborales y añadió presión sobre los precios.

Proyecciones sobre la inflación

Las proyecciones oficiales estiman que la inflación en Colombia cerrará 2026 en 6,3%, muy por encima de la meta del 3%. Además, se prevé que tampoco se logrará alcanzar ese objetivo en 2027, cuando se proyecta que la inflación será del 3,7% para diciembre. De confirmarse las cifras, serían siete años consecutivos por encima de la meta establecida.

La inflación cerró enero de 2026 en 5,35%, según el Dane - crédito Dane

El propio Villar destacó que la credibilidad en la capacidad del banco de alcanzar el objetivo “es la esencia de la estrategia de inflación objetivo”, pero advirtió que ahora “se encuentra bajo amenaza”.

Impacto del aumento del salario mínimo

Y es que el impacto del incremento salarial, según el gerente general del Emisor, se hará más visible hacia mitad y finales de 2026. El banco advierte que la mayor demanda interna, impulsada por el alza de salarios, puede prolongar el desvío respecto a la meta de inflación y dificultar el retorno al rango deseado antes de 2027.

“Son medidas complejas y dolorosas, pero necesarias... y serán necesarias aún más”, declaró el gerente. Admitió que mantener tasas altas puede afectar el crecimiento y el empleo en el corto plazo, pero advirtió que dejar de contener la inflación traería consecuencias más graves. Remarcó también la urgencia de proteger a los sectores más vulnerables, por ser los más perjudicados ante el descontrol de los precios.

La tasa de interés del Banco de la República subió 100 puntos básicos y se encuentra en 10,25% - crédito Colprensa

A nivel regional, Leonardo Villar indicó que Brasil (15%) es el único país con una tasa de interés más alta que la de Colombia, pero anticipó que “Colombia pronto pasará a ocupar el primer lugar”, ya que en Brasil se prevé una reducción, mientras que en Colombia los incrementos podrían continuar si persisten las presiones inflacionarias.

Tasa de cambio

Respecto a la tasa de cambio (por debajo de $3.700 por dólar), aclaró que el Banco de la República no tiene control sobre su comportamiento. Las variaciones recientes se explican por la depreciación global del dólar y la llegada de divisas al país, sobre todo por la financiación del déficit del Gobierno. No obstante, la institución mantiene como prioridad el control de la inflación.

Leonardo Villar reiteró el compromiso del Banco de la República con la preservación del poder adquisitivo, incluso cuando las decisiones resulten poco populares. Insistió en que el verdadero propósito de estas acciones es asegurar que la economía colombiana avance de forma sostenible y proteger a quienes son más sensibles ante las fluctuaciones inflacionarias.