Petro tomó radical decisión con respecto a viaje internacional, debido a crisis en materia invernal en el país: “Jamás los dejaremos solos”

El presidente de la República, Gustavo Petro, ha estado presente en Montería para seguir de manera detallada la emergencia invernal en Córdoba - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

Como consecuencia de la crisis climática y de inundaciones que afecta a la Costa Atlántica, que ya deja 22 muertos y más de 70.000 familias afectadas, el presidente de la República, Gustavo Petro, comunicó en la tarde del miércoles 11 de febrero de 2026 una importante decisión frente al viaje internacional que tenía previsto a partir del viernes 13 de febrero. Una decisión que causó reacciones en los sectores políticos, que le pedían mayor compromiso en la emergencia.

El jefe de Estado confirmó que no estará en territorio alemán, en lo que se prevía fuera su presencia en un importante evento de seguridad, en el que ya estuvo hace dos años. “He decidido cancelar mi participación en la Conferencia de Seguridad en Múnich - Alemania, debido a la emergencia que viven las y los colombianos en el norte del país por la situación invernal y la crisis climática”, afirmó Petro con en X, seguido por más de 8,2 millones de usuarios.

El presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, informó que canceló presencia en Cumbre Internacional en Alemania - crédito @petrogustavo/X

Con ello, el jefe de Estado canceló su presencia en la edición número 62 de la mencionada conferencia. Cabe destacar que esta cita tenía un doble atractivo: por un lado, la trayectoria del primer mandatario, que en 2024 se convirtió en el primer jefe de Estado suramericano en ser invitado al evento desde su fundación hace seis décadas; y por otro, su anunciada intención de elevar un mensaje contra la carrera armamentista y a favor de la “seguridad humana”.

De acuerdo con las explicaciones brindadas por el gobernante, en estos momentos la prioridad está en afrontar esta situación. “En estos momentos seguimos atendiendo la emergencia en Córdoba con todo el gobierno nacional”, expresó Petro, que dejó en claro que los afectados “¡No están y jamás los dejaremos solos!”. Así pues, también le salió al paso a las críticas por la falta, según parece, de anuncios concretos frente a cómo se atenderá esta contingencia.

En 2024, el presidente Gustavo Petro se reunió con el entonces canciller alemán Olaf Scholz, como parte de la cumbre de seguridad efectuada en Múnich; en este año no asistirá - crédito REUTERS

El jefe de Estado había indicado que, solo en Córdoba, las estimaciones iniciales señalan la necesidad de construir cerca de 5.000 viviendas para atender la emergencia habitacional, aunque esta cifra podría modificarse una vez que se complete el censo en los próximos días. Y agregó que las viviendas deben responder a criterios locales, adaptarse al clima y a las características del territorio, e incorporar la participación de las comunidades para evitar retrasos.

La agenda que tenía prevista Petro en Múnich y que se canceló

Antes de oficializar la cancelación de su visita a Alemania, Petro había anunciado que su mensaje en la conferencia se centraría en la urgencia de salvaguardar la paz y la vida por encima de las tensiones militares globales. El primer mandatario pretendía reiterar ante los líderes internacionales su llamado a un “Pacto por la Vida”, siendo esta una iniciativa de vieja data, que ha defendido en su participación en otros foros diplomáticos recientes.

El primer mandatario liderará los planes de acción para superar la emergencia invernal que se registra en el norte de Colombia - crédito Colprensa

En esa misma línea, cabe destacar que la intervención de Petro en la conferencia de 2024 incluyó la propuesta de crear un “poder público global democrático” para enfrentar la crisis climática, así como una condena frontal de “la barbarie de los conflictos actuales”. Un escenario en el que comparó la situación que se vivía en Gaza con otros periodos históricos de la extinción humana; y siendo este un paralelo que le valió fuertes críticas de los partidos de oposición.

En la programación de este años, la conferencia abordará la guerra en Ucrania y la desconfianza transatlántica, con la asistencia de figuras como el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. En efecto, los ejes de discusión se centran en la defensa y la seguridad europea, con énfasis en la capacidad del continente para actuar de manera autónoma y soberana ante escenarios de confrontación extensos.